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Союз журналистов России
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Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 444 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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У Галины Загумённой Юбилей!
Актуально » Главные новости — 19-ноября-2019 — прочитано 36 раз
Галине Васильевне Загумённой, выпускнице исторического факультета СГУ, диктору Саратовского телевидения и радио, председателю региональной общественной организации «Мастера искусств и сцены» 20 ноября исполняется 85 лет!
Коренная жительница Саратова, дочь репрессированного комдива, комсомолка, красавица в конце 50-х годов стала «лицом» открывшейся тогда студии Саратовского телевидения. 35 лет она проработала на ГТРК «Саратов»: зачитывала официальные сообщения, представляла телезрителям ежедневные новости, вела концерты, брала интервью... В начале 90-х на телеканале «Славия-видио» Галина Васильевна выступала в качестве ведущей авторской программы «Портреты». В общественной палате при губернаторе Д.Ф. Аяцкове она была активным членом, стала помощницей вице-спикера Госдумы РФ Л.К. Слиски, участвовала в общественном проекте по установке мемориала памяти О.И. Янковского и его семьи по месту жительства на улице Б. Казачьей.
Думается, что к нашим пожеланием Галине Васильевне здоровья, любви, достатка, удачи присоединятся многие саратовцы!
С уважением и любовью,
Л.В. Шутова, Народная артистка РСФСР и Молдавской ССР; А.А. Щербаков, заслуженный художник, член-корреспондент АХ РФ; В.М. Чернышков, Почётный гражданин города Саратова; В.К. Марков, депутат Саратовской городской думы;