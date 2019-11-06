После 18 ноября выход на воду обойдётся нарушителям в 5 тысяч рублей. Актуально » Главные новости — 18-ноября-2019 — прочитано 28 раз 15 ноября состоялось заседание круглого стола на площадке пресс-центра «МК» в Саратове», посвящённое закрытию навигации в регионе и началу пожароопасного периода в жилищах. Оглашены основные моменты по соблюдению правил пожарной безопасности.



Открыл пресс-конференцию Болтухин Михаил Фёдорович, глава регионального Гидрометцентра, он поделился своим мнением насчёт того, что ожидать от погоды. «Метеорологическая зима придёт с 19 ноября»,- рассказал Болтухин. А до 23 марта продлится зимний период, несмотря на то, что на календарю март- это весна. Также упомянул зиму 2018-2019 года с ее аномалиями в виде осадков, температурного режима: «такие аномалии бывают раз в 30 лет, но угадать точно, случится ли это снова с нами, невозможно». По его словам количество аномалий с каждым годом растёт, ученые связывают это с глобальным потеплением. МЧС и другие структуры будут работать таким образом, чтобы ЧС природного характера было как можно меньше.



Алексей Николаевич Филичкин, руководитель региональной ГИМС, сообщил, что штраф за выход на воду составит не 500 рублей как ранее, а 5 тысяч рублей. Алексей Николаевич и его коллеги предполагают, что это должно остановить любителей зимней рыбалки и других экстремалов.

На пресс-конференции подводились итоги истекающего навигационного периода.



В этом году в воде утонул 61 человек, в том числе шестеро детей. За купальный сезон с 1 июня по 1 сентября утонули 40 человек, из них четыре ребенка. Водолазы извлекли тела 55 погибших. Спасено 59 человек», — рассказал Юрин.По словам Александра Камышенкова, согласно статистике в Саратовской области с начала года произошло более 8000 пожаров. В огне погибли 140 человек, в том числе пятеро детей. Травмы получили 178 человек. Более 47% погибших на пожарах людей были пьяны.

Опасность осенне-зимнего периода заключается в риске заносов на дороге, обездвиживания автомобильных транспортных средств снегом, провалов под лёд, неосторожного обращения с печным оборудованием. Основные причины пожаров связаны с человеческим фактором - это неосторожное обращение с огнём и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических и отопительных приборов.



Наши ведомства уже приняли меры, чтобы не допустить роста числа пожаров



Для профилактики пожаров сотрудники МЧС разъясняют правила использования печного и электрического оборудования. Всего было посещено более 120 тысяч частных домов. Кроме того, беседы прошли с 19 тысячью многодетных семей.



Завершилась встреча напутствиями Юрина Юрия Сергеевича, начальника Областного государственного учреждения «Служба спасения Саратовской области». Он призывает не звонить в службу спасения, когда вашей жизни и здоровью ничего не угрожает, а также жизни и здоровью окружающих. К примеру, машина застряла в грязи и вам нужен просто эвакуатор. Служба спасения не является службой эвакуации! Штат службы спасения состоит всего из 300 человек. И возможно в тот момент, когда вам нужна помощь других специалистов, кто-то действительно попал в беду. Тем не менее, Юрий Сергеевич настоятельно просит, если что-либо случилось и ваша жизнь под угрозой, то не задумывайтесь ни секунды- звоните 112. Служба спасения реагирует в 100% случаях, по возможности даже помогают все-таки вытащить машину из грязи или снега. Штрафовать за ложный вызов на данном этапе не представляется возможным, поэтому работа направлена на разъяснение и профилактику.