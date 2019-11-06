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Мой собеседник – человек известный в Саратовской области. О нем часто рассказывают СМИ, он гастролирует не только по области, но и за ее пределами, его творчество, да и вся его жизнь вызывают восхищение, заставляют о многом задуматься и поразмышлять.



За плечами этого 31-летнего юноши (по нынешним временам многие его сверстники порой только задумываются о выборе профессии) – учеба в музыкальной школе и народном театре-студии «Эксперимент» (РДК Энгельсского района) под руководством отца, заслуженного работника культуры Сергея Колпаченко, мечта стать рок-звездой. Но предпочтение все-таки отдал театру: два года проучился в Саратовской консерватории на театральном факультете, на курсе народного артиста РФ Александра Галко, затем была учеба в мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова. Казалось, что все идет как по маслу, но тяжелейшая травма, которую Егор получил в 2012 году, внесла свои коррективы. Молодой человек пересел в инвалидное кресло. После долгого лечения и реабилитации Егор вместе с семьей переехал из Энгельса в Хвалынск. Здесь родители построили дом, чтобы сыну было легче передвигаться.

Юноша пережил четыре непростых года: длительный простой, депрессия. Не опустить руки, собраться помогла поддержка родных, а также неукротимое стремление творить, снова и снова перечитывать любимые стихи и прозу. Спустя время Егор стал проводить литературные вечера в школах и местных здравницах, помогал отцу в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в театральной студии. А начиная с 2017 года на суд широкой публики Покровский регулярно представляет моноспектакль по творчеству Владимира Высоцкого «По самому краю». Актер, находясь в инвалидной коляске, делает, казалось бы, невообразимое – играет, поет, читает стихи. Инициатором создания такого спектакля был отец Егора, а для сценографии пригласили мастера – заслуженного художника РФ, члена Союза художников Владимира Мошникова. Успех спектаклю сопутствовал не только в Саратове, но и в Москве, Самаре, Пензе, Димитровграде, Балаково, Вольске, Энгельсе.

Кстати, этот спектакль недавно стал финалистом премии «На благо мира». Он лидирует в шорт-листе из 12 претендентов. Независимая народная интернет-премия, созданная в 2011 году, присуждается за гуманизм в искусстве и общественной деятельности. В качестве жюри выступают все, кто решит проголосовать за ту или иную работу.

За этот же период Егор успел защитить диплом театроведа Заочного народного университета искусств, окончить курсы режиссуры киномонтажа, создать очередной театральный проект, выступить в качестве продюсера ряда спектаклей. Можно было бы почивать на лаврах, но нет – молодой человек вместе с близкими и родными ему людьми создает театр кукол «Лель», который на днях стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

В рамках проекта «Благотворительные гастроли» планируется показать 30 спектаклей, провести 13 мастер-классов по кукловождению и 7 творческих встреч. Проект будет реализован в Саратовской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях.



- Честно говоря, ни на что не рассчитывали, - признается Егор Покровский. - Сколько раз я ни подавал на премии и гранты заявки, всегда пролетал мимо, а тут – выиграли. Кто участвовал в конкурсе и составлял конкуренцию - не знаем. Мы придумали проект, подали заявку, сняли проморолик проекта и отправили, дальше уже и не следили за конкурсом. Узнали о победе от друзей, когда возвращались со спектакля в Базарно-Карабулакском районе.



- Хотелось бы больше узнать о театре "Лель", он существует всего год?



- Театр кукол "Лель" официально открыт 28 декабря 2018 года, но негосударственным театром я занимаюсь уже 2,5 года. Сначала работал с ООО Театральная компания "МАДИ". Но так как это московская театральная компания, то все вопросы относительно художественного решения спектакля, рекламы и организации спектаклей - всё было на мне и моём отце. Затем я открыл ИП, мой проект назывался "АРИСТ", в рамках данного проекта мы выпустили театрализованную концертную программу Антона Кузнецова "Вечерняя рапсодия". С этой программой Антон выступал в Саратове, Энгельсе, Балаково, Ершове, Дергачах и Ртищево. А осенью 2018-ого года был выпущен rock-спектакль "Пелена" (режиссёр Владимир Шибаров, артисты - Антон Кузнецов и Эдуард Волк). И плюс ко всему этому я гастролировал со своим моноспектаклем "По самому по краю".

Однако так вышло, что собирать зрителей на взрослые спектакли с каждым годом всё сложнее, поэтому я решил сделать упор на детскую аудиторию и перепрофилировался. Театр кукол - это интереснейшее направление театрального искусства, очень бурно развивается и то, что возможно сделать в театре кукол, далеко не всегда возможно сделать в театре человеческом. В 2018 году в Хвалынском Национальном Парке проходил фестиваль поэзии и авторского творчества "Радуга XXI век", куда приехали мои друзья - Сергей Поляков (режиссёр-кукольник, выпускник РГИСИ) и Глеб Успенский (композитор и художник по свету Ханты-Мансийского Театра кукол) - отчасти общение с ними меня побудило заняться именно театром кукол и, надо признаться, я не жалею.



- На базе чего он работает, кто "оживляет" кукол, кто их создает, кто пишет сценарии, где чаще всего выступаете, кто ваши помощники?



- Так-с, самый сложный вопрос: на базе чего... на базе нашей семьи.



Художественный руководитель театра - заслуженный работник культуры РФ, член Союза Театральных деятелей РФ Сергей Колпаченко (это мой отец) и Ксения Колпаченко - артист-кукловод, заведующая музыкальной частью театра (это моя супруга). К слову, до служения в театре Ксения преподавала в Вольском филиале Саратовского областного колледжа искусств и в школе искусств №1 Вольска.



Также в спектакле "Проделки Лисы Патрикеевны" занят артист-кукловод Сергей Шарыченков. Ну и внушительная группа художников: Сергей Поляков - мастер по куклам, Наталья Банатова - сценограф, художник по костюмам и автор кукол к спектаклю "Проделки Лисы Патрикеевны", Александр Зеленюк - сценограф, сейчас занимается "Маленький Принцем" и "Красным уголком", а также Ильмира Ягудина - дизайнер, автор афиш и программок к спектаклю, автор логотипа и эмблемы театра. Не могу не назвать нашего водителя - Сергея Маринчука, мы с Серёжей объездили десятки тысяч километров за два с половиной года. Тесно связан с нашим театром мой друг по театральному институту, с которым мы активно работали над проектом "АРИСТ", Антон Кузнецов. Вот, собственно говоря, наша команда.



- В одном из интервью Вы сказали, что это не кукольный театр, а театр кукол, в чем разница?



- Да, я говорил и говорю, что театр кукол и кукольный театр - разные вещи. Театр кукол - это когда артист работает через куклу. Кукольный театр - это когда люди, не имеющие никакого понятия о театре вообще и о театре кукол в частности, играются в куколки и «портят» художественный вкус подрастающим поколениям. Мы ведь не без труда стали заниматься куклами, но среди наших друзей немало кукольников, к примеру, Ксения ездила в театр кукол "Теремок", брала уроки кукловождения у Антона Козлова, я часто консультируюсь с народной артисткой РФ, художественным руководителем курса артистов-кукловодов Театрального Института СГК им.Л.В.Собинова - Татьяной Петровной Кондратьевой. Мы ездили смотреть спектакли в Санкт-Петербург (Большой Театр Кукол и Театр Karlson House), на творческую стажировку в Тольяттинский Театр кукол. Сергей Поляков, работающий с нами - профильный режиссёр-кукольник, я с ним постоянно на связи, постоянно советуюсь, то есть мир театра кукол - он очень сложен и требует постоянной учёбы. И мы учимся.

- Вы ставите спектакли в этом театре не только для детей, но и для взрослых?



- Да, мы делаем спектакли не только для детей, но и для взрослых. Более того, не все спектакли, которые мы делаем, кукольные. К примеру, моноспектакль по произведениям В.С.Высоцкого в репертуаре, более 30 показов уже прошло, не кукольный спектакль и детским его тоже не назвать. Дай Бог, если всё будет нормально, выпустим авторский спектакль нашего художественного руководителя #Пушкин #Твиттер #Инстаграм - этот спектакль будет интересен для молодёжи: 15-25 лет. Это почти стенд ап, только кукольный и... и с живой музыкой.

Пытаемся найти язык, адекватный современной молодёжи и рассказать о том, что нас по-настоящему волнует. Вот грант выиграли и начали работу над "Маленьким принцем" - это ведь тоже не совсем детский спектакль. Более того, он больше будет полезен именно взрослым. Хочется, чтобы взрослые немного раскопали в себе детей. Экзюпери говорил: "Все мы родом из детства". Если в человеке осталось что-то детское, непосредственное, чистое - значит, он ещё жив. А если не осталось, то всё, труба дело... При этом, спектакль "Проделки Лисы Патрикеевны" по мотивам русских народных сказок - исключительно детский. Дети от 3-х до 10 лет смотрят с большим удовольствием, потом фотографируются с артистами, с куклами и это для меня большое счастье, большая радость.

Если говорить об истории театра кукол и о современных тенденциях, то многие спектакли адресованы не детям, а взрослым. Вот, к примеру, "Вий" в Большом Театре кукол! В саратовском "Теремке" "Дон Жуан" - потрясающий спектакль, но взрослый. А если брать историю театра кукол, то вспомните Петрушку - это же концентрация политической и социальной сатиры, это для взрослых. Поэтому я утверждаю, что театр кукол - это для взрослых не в меньшей степени, чем для детей.



- Продолжаете ли вести детскую театральную студию?

- Сейчас с театральной студией не работаю. В конце августа уволился из гимназии, где руководил учебным театром "Летопись". Сосредоточился полностью на Театре кукол "Лель"



- Какие у Вас творческие планы?



- В данный момент активно показываем спектакли "Проделки Лисы Патрикеевны" и "По самому по краю". К слову, 25 января у Владимира Семёновича день рождения. В Саратове, в камерном драматическом театре-студии "Подмостки", я буду играть этот спектакль 25 и 26 января, приходите. На подходе спектакль #Пушкин #Твиттер #Инстаграм - очень надеюсь, что в декабре его выпустим. В феврале, если не будет ничего форс-мажорного, должны выпустить премьеру спектакля "Скрябин. Божественная поэма" по Симфонии №3 А.Н.Скрябина и стихам композитора. Это будет пластический спектакль, там и марионетка у нас играет, ну и стихи Александра Николаевича, конечно... Премьера должна состояться в Электрозоне (Москва, Электротеатр Станиславский). Во всяком случае, переговоры велись и всё должно быть благополучно. Хореографию к этому спектаклю будет делать артист саратовского ТЮЗа Алексей Кривега. Мне будет крайне приятно и полезно поработать с "галковцем", мы с ним одной крови. В марте я выпущу курсовой спектакль "Красный уголок" по пьесе Марка Розовского, а затем и "Маленького принца". Завершать сезон планирую постановкой теневого спектакля "Иссумбоси" по пьесе Михаила Рафаиловича Садовского. Вот такие вот планы пока что.

- На какие средства существует театр «Лель»?

- Ставим спектакль, играем его, продаём билеты, так и живём. Вот выиграли грант - ура, повезло, наверное, это подспорье нам, но рассчитывать на кого-то или на чью-то помощь не приходится. Развивать негосударственный театр в провинции очень сложно, вести гастрольную деятельность по малым городам и сёлам очень сложно. И экономическая, и социальная обстановка не способствуют никак. С каждым месяцем всё сложнее и сложнее, что будет дальше - не знаю. Я занимаюсь театром потому, что не могу им не заниматься. А так как я инвалид-колясочник, то прекрасно понимаю, что ни в Дом культуры, ни тем более в муниципальный театр меня никогда не позовут, у меня один путь - развивать свой театр, вот и всё.



Ольга Бенкевич



















Мой собеседник – человек известный в Саратовской области. О нем часто рассказывают СМИ, он гастролирует не только по области, но и за ее пределами, его творчество, да и вся его жизнь вызывают восхищение, заставляют о многом задуматься и поразмышлять.За плечами этого 31-летнего юноши (по нынешним временам многие его сверстники порой только задумываются о выборе профессии) – учеба в музыкальной школе и народном театре-студии «Эксперимент» (РДК Энгельсского района) под руководством отца, заслуженного работника культуры Сергея Колпаченко, мечта стать рок-звездой. Но предпочтение все-таки отдал театру: два года проучился в Саратовской консерватории на театральном факультете, на курсе народного артиста РФ Александра Галко, затем была учеба в мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова. Казалось, что все идет как по маслу, но тяжелейшая травма, которую Егор получил в 2012 году, внесла свои коррективы. Молодой человек пересел в инвалидное кресло. После долгого лечения и реабилитации Егор вместе с семьей переехал из Энгельса в Хвалынск. Здесь родители построили дом, чтобы сыну было легче передвигаться.Юноша пережил четыре непростых года: длительный простой, депрессия. Не опустить руки, собраться помогла поддержка родных, а также неукротимое стремление творить, снова и снова перечитывать любимые стихи и прозу. Спустя время Егор стал проводить литературные вечера в школах и местных здравницах, помогал отцу в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в театральной студии. А начиная с 2017 года на суд широкой публики Покровский регулярно представляет моноспектакль по творчеству Владимира Высоцкого «По самому краю». Актер, находясь в инвалидной коляске, делает, казалось бы, невообразимое – играет, поет, читает стихи. Инициатором создания такого спектакля был отец Егора, а для сценографии пригласили мастера – заслуженного художника РФ, члена Союза художников Владимира Мошникова. Успех спектаклю сопутствовал не только в Саратове, но и в Москве, Самаре, Пензе, Димитровграде, Балаково, Вольске, Энгельсе.Кстати, этот спектакль недавно стал финалистом премии «На благо мира». Он лидирует в шорт-листе из 12 претендентов. Независимая народная интернет-премия, созданная в 2011 году, присуждается за гуманизм в искусстве и общественной деятельности. В качестве жюри выступают все, кто решит проголосовать за ту или иную работу.За этот же период Егор успел защитить диплом театроведа Заочного народного университета искусств, окончить курсы режиссуры киномонтажа, создать очередной театральный проект, выступить в качестве продюсера ряда спектаклей. Можно было бы почивать на лаврах, но нет – молодой человек вместе с близкими и родными ему людьми создает театр кукол «Лель», который на днях стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.В рамках проекта «Благотворительные гастроли» планируется показать 30 спектаклей, провести 13 мастер-классов по кукловождению и 7 творческих встреч. Проект будет реализован в Саратовской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях.- Честно говоря, ни на что не рассчитывали, - признается Егор Покровский. - Сколько раз я ни подавал на премии и гранты заявки, всегда пролетал мимо, а тут – выиграли. Кто участвовал в конкурсе и составлял конкуренцию - не знаем. Мы придумали проект, подали заявку, сняли проморолик проекта и отправили, дальше уже и не следили за конкурсом. Узнали о победе от друзей, когда возвращались со спектакля в Базарно-Карабулакском районе.- Хотелось бы больше узнать о театре "Лель", он существует всего год?- Театр кукол "Лель" официально открыт 28 декабря 2018 года, но негосударственным театром я занимаюсь уже 2,5 года. Сначала работал с ООО Театральная компания "МАДИ". Но так как это московская театральная компания, то все вопросы относительно художественного решения спектакля, рекламы и организации спектаклей - всё было на мне и моём отце. Затем я открыл ИП, мой проект назывался "АРИСТ", в рамках данного проекта мы выпустили театрализованную концертную программу Антона Кузнецова "Вечерняя рапсодия". С этой программой Антон выступал в Саратове, Энгельсе, Балаково, Ершове, Дергачах и Ртищево. А осенью 2018-ого года был выпущен rock-спектакль "Пелена" (режиссёр Владимир Шибаров, артисты - Антон Кузнецов и Эдуард Волк). И плюс ко всему этому я гастролировал со своим моноспектаклем "По самому по краю".Однако так вышло, что собирать зрителей на взрослые спектакли с каждым годом всё сложнее, поэтому я решил сделать упор на детскую аудиторию и перепрофилировался. Театр кукол - это интереснейшее направление театрального искусства, очень бурно развивается и то, что возможно сделать в театре кукол, далеко не всегда возможно сделать в театре человеческом. В 2018 году в Хвалынском Национальном Парке проходил фестиваль поэзии и авторского творчества "Радуга XXI век", куда приехали мои друзья - Сергей Поляков (режиссёр-кукольник, выпускник РГИСИ) и Глеб Успенский (композитор и художник по свету Ханты-Мансийского Театра кукол) - отчасти общение с ними меня побудило заняться именно театром кукол и, надо признаться, я не жалею.- На базе чего он работает, кто "оживляет" кукол, кто их создает, кто пишет сценарии, где чаще всего выступаете, кто ваши помощники?- Так-с, самый сложный вопрос: на базе чего... на базе нашей семьи.Художественный руководитель театра - заслуженный работник культуры РФ, член Союза Театральных деятелей РФ Сергей Колпаченко (это мой отец) и Ксения Колпаченко - артист-кукловод, заведующая музыкальной частью театра (это моя супруга). К слову, до служения в театре Ксения преподавала в Вольском филиале Саратовского областного колледжа искусств и в школе искусств №1 Вольска.Также в спектакле "Проделки Лисы Патрикеевны" занят артист-кукловод Сергей Шарыченков. Ну и внушительная группа художников: Сергей Поляков - мастер по куклам, Наталья Банатова - сценограф, художник по костюмам и автор кукол к спектаклю "Проделки Лисы Патрикеевны", Александр Зеленюк - сценограф, сейчас занимается "Маленький Принцем" и "Красным уголком", а также Ильмира Ягудина - дизайнер, автор афиш и программок к спектаклю, автор логотипа и эмблемы театра. Не могу не назвать нашего водителя - Сергея Маринчука, мы с Серёжей объездили десятки тысяч километров за два с половиной года. Тесно связан с нашим театром мой друг по театральному институту, с которым мы активно работали над проектом "АРИСТ", Антон Кузнецов. Вот, собственно говоря, наша команда.- В одном из интервью Вы сказали, что это не кукольный театр, а театр кукол, в чем разница?- Да, я говорил и говорю, что театр кукол и кукольный театр - разные вещи. Театр кукол - это когда артист работает через куклу. Кукольный театр - это когда люди, не имеющие никакого понятия о театре вообще и о театре кукол в частности, играются в куколки и «портят» художественный вкус подрастающим поколениям. Мы ведь не без труда стали заниматься куклами, но среди наших друзей немало кукольников, к примеру, Ксения ездила в театр кукол "Теремок", брала уроки кукловождения у Антона Козлова, я часто консультируюсь с народной артисткой РФ, художественным руководителем курса артистов-кукловодов Театрального Института СГК им.Л.В.Собинова - Татьяной Петровной Кондратьевой. Мы ездили смотреть спектакли в Санкт-Петербург (Большой Театр Кукол и Театр Karlson House), на творческую стажировку в Тольяттинский Театр кукол. Сергей Поляков, работающий с нами - профильный режиссёр-кукольник, я с ним постоянно на связи, постоянно советуюсь, то есть мир театра кукол - он очень сложен и требует постоянной учёбы. И мы учимся.- Вы ставите спектакли в этом театре не только для детей, но и для взрослых?- Да, мы делаем спектакли не только для детей, но и для взрослых. Более того, не все спектакли, которые мы делаем, кукольные. К примеру, моноспектакль по произведениям В.С.Высоцкого в репертуаре, более 30 показов уже прошло, не кукольный спектакль и детским его тоже не назвать. Дай Бог, если всё будет нормально, выпустим авторский спектакль нашего художественного руководителя #Пушкин #Твиттер #Инстаграм - этот спектакль будет интересен для молодёжи: 15-25 лет. Это почти стенд ап, только кукольный и... и с живой музыкой.Пытаемся найти язык, адекватный современной молодёжи и рассказать о том, что нас по-настоящему волнует. Вот грант выиграли и начали работу над "Маленьким принцем" - это ведь тоже не совсем детский спектакль. Более того, он больше будет полезен именно взрослым. Хочется, чтобы взрослые немного раскопали в себе детей. Экзюпери говорил: "Все мы родом из детства". Если в человеке осталось что-то детское, непосредственное, чистое - значит, он ещё жив. А если не осталось, то всё, труба дело... При этом, спектакль "Проделки Лисы Патрикеевны" по мотивам русских народных сказок - исключительно детский. Дети от 3-х до 10 лет смотрят с большим удовольствием, потом фотографируются с артистами, с куклами и это для меня большое счастье, большая радость.Если говорить об истории театра кукол и о современных тенденциях, то многие спектакли адресованы не детям, а взрослым. Вот, к примеру, "Вий" в Большом Театре кукол! В саратовском "Теремке" "Дон Жуан" - потрясающий спектакль, но взрослый. А если брать историю театра кукол, то вспомните Петрушку - это же концентрация политической и социальной сатиры, это для взрослых. Поэтому я утверждаю, что театр кукол - это для взрослых не в меньшей степени, чем для детей.- Продолжаете ли вести детскую театральную студию?- Сейчас с театральной студией не работаю. В конце августа уволился из гимназии, где руководил учебным театром "Летопись". Сосредоточился полностью на Театре кукол "Лель"- Какие у Вас творческие планы?- В данный момент активно показываем спектакли "Проделки Лисы Патрикеевны" и "По самому по краю". К слову, 25 января у Владимира Семёновича день рождения. В Саратове, в камерном драматическом театре-студии "Подмостки", я буду играть этот спектакль 25 и 26 января, приходите. На подходе спектакль #Пушкин #Твиттер #Инстаграм - очень надеюсь, что в декабре его выпустим. В феврале, если не будет ничего форс-мажорного, должны выпустить премьеру спектакля "Скрябин. Божественная поэма" по Симфонии №3 А.Н.Скрябина и стихам композитора. Это будет пластический спектакль, там и марионетка у нас играет, ну и стихи Александра Николаевича, конечно... Премьера должна состояться в Электрозоне (Москва, Электротеатр Станиславский). Во всяком случае, переговоры велись и всё должно быть благополучно. Хореографию к этому спектаклю будет делать артист саратовского ТЮЗа Алексей Кривега. Мне будет крайне приятно и полезно поработать с "галковцем", мы с ним одной крови. В марте я выпущу курсовой спектакль "Красный уголок" по пьесе Марка Розовского, а затем и "Маленького принца". Завершать сезон планирую постановкой теневого спектакля "Иссумбоси" по пьесе Михаила Рафаиловича Садовского. Вот такие вот планы пока что.- На какие средства существует театр «Лель»?- Ставим спектакль, играем его, продаём билеты, так и живём. Вот выиграли грант - ура, повезло, наверное, это подспорье нам, но рассчитывать на кого-то или на чью-то помощь не приходится. Развивать негосударственный театр в провинции очень сложно, вести гастрольную деятельность по малым городам и сёлам очень сложно. И экономическая, и социальная обстановка не способствуют никак. С каждым месяцем всё сложнее и сложнее, что будет дальше - не знаю. Я занимаюсь театром потому, что не могу им не заниматься. А так как я инвалид-колясочник, то прекрасно понимаю, что ни в Дом культуры, ни тем более в муниципальный театр меня никогда не позовут, у меня один путь - развивать свой театр, вот и всё.