Поздравляем Галину Платоновну Муренину с юбилеем!

Это были счастливые годы, вместившие в себя работу с огромной отдачей по сохранению духовно-нравственных ценностей, расширению музейных площадей, по вовлечению саратовцев в процесс узнавания и открытия богатого наследия великого земляка и его эпохи. Задумывалось многое и удается многое благодаря профессионализму и целеустремленности коллектива под руководством Галины Платоновны. В музее и вокруг него сформировалась общность людей, объединенных не только научными интересами, но и состоянием души, настроенной на творческое соучастие. Здесь искренне радуются успехам других, щедры на доброе слово и дружеское рукопожатие.

Двери музея постоянно открыты для вернисажей, встреч, всяческих просмотров и дискуссий. Вот такой яркий пример. Десять лет назад коллега Нина Шаталина проводила экологическую акцию с детьми «Посади сосну». Весть об этом дошла и до директора музея Чернышевского. Галина Платоновна открыла двери музея в буквальном смысле слова: дети на территории музея высадили сосны. А сама Галина Платоновна тоже высадила пять крошечных сосенок, «выходила» их, ежедневно поливая питомцев водой из пластиковой бутылки. А теперь деревья уже вымахали и украшают приусадебный участок.

Вот такой небольшой штрих к биографии и личности нашего юбиляра. Галина Платоновна если и является типичным представителем научной интеллигенции, то это проявляется в ее строгости к подбору слов, точности характеристик, великолепной памяти, позволяющей дословно воспроизводить высказывания близких ей по духу писателей, общественных деятелей. Но сколько при этом эмоций, темперамента, убежденности в своей правоте!

По заслугам и честь! Г.П. Муренина – Почетный гражданин Саратовской области - награждена орденом «Знак Почета» и Знаком «За достижения в культуре», носит звание «Заслуженный работник культуры РФ», член Союза журналистов России, занесена в международную энциклопедию «WHO IS WHO В РОССИИ», изданной в Швейцарии, в Саратовский энциклопедический словарь биографий современников «Провинция – душа России», лауреат Чеховской премии, ей присвоено звание Почётного академика Международной академии культуры и искусства. Ее имя – в энциклопедии Саратовской журналистики «Летописцы истории страны».

Под руководством Г.П. Мурениной сотрудниками музея подготовлен ряд научно-популярных книг, посвященных изучению и пропаганде идейно-творческого и художественного наследия великого русского революционера-демократа Н.Г.Чернышевского. Традиционными стали ежегодные празднования дней рождения Николая Гавриловича, проведение Международных чтений «Н. Г. Чернышевский и его эпоха», издание научных сборников: «Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы», «Пропагандист великого наследия», «Н.Г. Чернышевский. История. Философия. Литература». В музее проходят конкурсы школьников «Читая классику».

Галина Платоновна с большой любовью и самоотдачей относится к делу, которому служит, поэтому так много у нее и у музея друзей и партнеров. И еще будут! Желаем новых успехов, умножения количества поводов ощущать себя счастливым и нужным человеком!

Лидия Златогорская



