Завершился VI открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль 2019» Актуально » Главные новости — 12-ноября-2019 — прочитано 34 раз НА ЗАКРЫТИИ «КИНОВЕРТИКАЛИ 2019» ВРУЧЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ ГРАНТЫ, УЧРЕЖДЁННЫЕ ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКОЙ РОССИИ ИРИНОЙ ПЕГОВОЙ

Н

АТМОСФЕРА ДРУЖБЫ, ТВОРЧЕСТВА И КОМАНДНОГО ДУХА

Четыре насыщенных событиями дня VI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль 2019» объединили более 300 лучших юных кинематографистов из 12 регионов России.

Ребята встречались с заслуженными артистами России, известными российскими и саратовскими кинематографистами. Они посещали творческие «кинопикники», включались в дискуссии и кинопоказы, снимали анимационное и документальное кино под руководством профессионалов, слушали лекции, участвовали в пабликток и творческих встречах с президентом фестиваля «Киновертикаль», режиссером-мультипликатором Гарри Бардиным, Народными артистами России Николаем Бурляевым и Александром Галибиным, заслуженной артисткой России Ириной Пеговой, актером театра и кино Вячеславом Чепурченко и членом Союза писателей СССР и Союза кинематографистов СССР Алексеем Солоницыным, а также посмотрели фильмы с участием Народного артиста СССР Олега Янковского.

Волнение и трепет ощущались в зале саратовского ТЮЗа во время оглашения результатов конкурса творческих работ: юные участники с нетерпением ждали, что их старания заметят и оценят. Но многие ещё даже не догадываются, что они получили свой главный приз - опыт, который останется с ними на всю жизнь. Знаменитые актеры и режиссеры поделились с ребятами тонкостями мастерства. Участники фестиваля смогли узнать: как снять своё кино, как в нем сняться, а также снимали кино сами. Радует то, что ребята получили сильную мотивацию к творческому развитию, у них появилось желание вновь приехать на фестиваль.

Участники получили награды за победы в номинациях фестиваля, памятные подарки подготовило и региональное отделение Союза журналистов России – это уникальное издание с воспоминаниями журналистов-фронтовиков, наших земляков, о Великой Отечественной войне. Организаторы мероприятия поблагодарили председателя Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Лидию Златогорскую, в числе других информационных партнеров фестиваля, оказавшую весомую поддержку в проведении кинофорума.

Своими впечатлениями о фестивале поделились не только юные кинематографисты, но и их наставники.



Дмитрий Цумарев, педагог детской киношколы «ЮниФильм» (г. Казань):

«Моя творческая команда участвует в кинофестивале не первый год. Каждый раз это масштабное мероприятие для нас является особенным и незабываемым, оправдывая все ожидания. Хочу выразить благодарность организаторам фестиваля, восхищаемся вашим профессионализмом и доброжелательностью. Мы всегда с радостью приезжаем в Саратов, вдохновлены и переполнены добрыми чувствами!»

Владислав Бахтин, Семейная студия «Алетейя» (г. Жуковский, Московская область):

«Я приезжаю на «Киновертикаль» уже в третий раз. Это яркий праздник Творчества, который вдохновляет на новые достижения и идеи. С большим интересом проходили встречи со знаменитыми актерами и режиссерами отечественного кино. Спасибо за душевный и теплый прием!»



Вера Черепанова, руководитель мультстудии «Рыжий кот» (г. Качканар, Свердловская область):

«Меньше чем через час нас унесет поезд с гостеприимной саратовской земли домой! Еще раз благодарим всех организаторов, известных людей, участников и их руководителей, партнеров, которые подарили детям и взрослым этот праздник - «Киновертикаль»! Будем ждать новых встреч!»



Пресс-центр VI открытого фестиваля-конкурса

детского и юношеского кино «Киновертикаль»,

Анастасия Конночева



Гранты на дальнейшее развитие кинотворчества получат ребята из села Малиновки Томской области (киноклуб «Подводная лодка») и г. Аркадака Саратовской области (муниципальное творческое объединение). Актриса театра и кино Ирина Пегова отметила, что с удовольствием участвовала бы в фестивале, если бы он проходил в ее юности, и обязательно порекомендует своей дочери-подростку приехать на следующую «Киновертикаль».Четыре насыщенных событиями дня VI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль 2019» объединили более 300 лучших юных кинематографистов из 12 регионов России.Ребята встречались с заслуженными артистами России, известными российскими и саратовскими кинематографистами. Они посещали творческие «кинопикники», включались в дискуссии и кинопоказы, снимали анимационное и документальное кино под руководством профессионалов, слушали лекции, участвовали в пабликток и творческих встречах с президентом фестиваля «Киновертикаль», режиссером-мультипликатором Гарри Бардиным, Народными артистами России Николаем Бурляевым и Александром Галибиным, заслуженной артисткой России Ириной Пеговой, актером театра и кино Вячеславом Чепурченко и членом Союза писателей СССР и Союза кинематографистов СССР Алексеем Солоницыным, а также посмотрели фильмы с участием Народного артиста СССР Олега Янковского.Волнение и трепет ощущались в зале саратовского ТЮЗа во время оглашения результатов конкурса творческих работ: юные участники с нетерпением ждали, что их старания заметят и оценят. Но многие ещё даже не догадываются, что они получили свой главный приз - опыт, который останется с ними на всю жизнь. Знаменитые актеры и режиссеры поделились с ребятами тонкостями мастерства. Участники фестиваля смогли узнать: как снять своё кино, как в нем сняться, а также снимали кино сами. Радует то, что ребята получили сильную мотивацию к творческому развитию, у них появилось желание вновь приехать на фестиваль.Участники получили награды за победы в номинациях фестиваля, памятные подарки подготовило и региональное отделение Союза журналистов России – это уникальное издание с воспоминаниями журналистов-фронтовиков, наших земляков, о Великой Отечественной войне. Организаторы мероприятия поблагодарили председателя Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Лидию Златогорскую, в числе других информационных партнеров фестиваля, оказавшую весомую поддержку в проведении кинофорума.Своими впечатлениями о фестивале поделились не только юные кинематографисты, но и их наставники.Дмитрий Цумарев, педагог детской киношколы «ЮниФильм» (г. Казань):«Моя творческая команда участвует в кинофестивале не первый год. Каждый раз это масштабное мероприятие для нас является особенным и незабываемым, оправдывая все ожидания. Хочу выразить благодарность организаторам фестиваля, восхищаемся вашим профессионализмом и доброжелательностью. Мы всегда с радостью приезжаем в Саратов, вдохновлены и переполнены добрыми чувствами!»Владислав Бахтин, Семейная студия «Алетейя» (г. Жуковский, Московская область):«Я приезжаю на «Киновертикаль» уже в третий раз. Это яркий праздник Творчества, который вдохновляет на новые достижения и идеи. С большим интересом проходили встречи со знаменитыми актерами и режиссерами отечественного кино. Спасибо за душевный и теплый прием!»Вера Черепанова, руководитель мультстудии «Рыжий кот» (г. Качканар, Свердловская область):«Меньше чем через час нас унесет поезд с гостеприимной саратовской земли домой! Еще раз благодарим всех организаторов, известных людей, участников и их руководителей, партнеров, которые подарили детям и взрослым этот праздник - «Киновертикаль»! Будем ждать новых встреч!»