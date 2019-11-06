«Укек-2019. От раскопок до фестиваля» Актуально » Главные новости — 12-ноября-2019 — прочитано 37 раз



Были подведены итоги этого года и намечены цели на предстоящий. Среди главных достижений - раскопки на территории приграничного крестьянского квартала и обнаружение объекта под названием «Яма-5», который до конца не исследован, именно работа там запланирована на следующий год. Не обошлось и без информационных технологий. Для того чтобы привлечь как можно больше подростков к изучению истории края, решено создать 3D модели экспонатов. Этим вопросом занимаются специалисты, уже есть примеры того, как это будет выглядеть.

Дмитрий Кубанкин, археолог, директор Исторического парка в своем выступлении обозначил значимость и масштабность проекта. Удивительный рассказ об увиденном в результате раскопок сопровождался фоторядом. Дмитрий Александрович заметил: «Фестиваль и раскопки - две неразделимые вещи». Действительно, с помощью фестиваля можно привлечь не только новых единомышленников в «большую семью Укека», но и рассказать широкому кругу людей об удивительных находках родом из средневековья и тем самым составить картину того, что было раньше на месте Увека.

Много слов благодарности волонтёрам, которые по сей день приходят в Исторический парк и помогают отмывать от многовековой пыли и грязи экспонаты. К мероприятию с каждым годом присоединяются все больше школьников и студентов.

Организаторы отметили, что одной из важных проблем является проблема организации транспортного сообщения. По результатам опроса, большинство людей, посещающих Увек, едут не только из Саратовской области, но и из других регионов страны, поэтому было принято решение сделать транспорт доступнее, а сами поездки - организованными. Явно, что проект не стоит на месте, а находится в процессе постоянного развития.

Также объявили, что теперь фестиваль будет называться «Фестиваль археологии и реконструкции».



- Мы открываем миру нашу волжскую Трою - наш Укек,- отметила Юлия Литневская, депутат Саратовской областной думы, заместитель председателя комитета по спорту, туризму и делам молодежи.



Анастасия Конночева









6 ноября в Историческом парке «Россия - моя история» прошла пресс-конференция, посвященная изучению, сохранению и популяризации археологического наследия Увекского городища.Были подведены итоги этого года и намечены цели на предстоящий. Среди главных достижений - раскопки на территории приграничного крестьянского квартала и обнаружение объекта под названием «Яма-5», который до конца не исследован, именно работа там запланирована на следующий год. Не обошлось и без информационных технологий. Для того чтобы привлечь как можно больше подростков к изучению истории края, решено создать 3D модели экспонатов. Этим вопросом занимаются специалисты, уже есть примеры того, как это будет выглядеть.Дмитрий Кубанкин, археолог, директор Исторического парка в своем выступлении обозначил значимость и масштабность проекта. Удивительный рассказ об увиденном в результате раскопок сопровождался фоторядом. Дмитрий Александрович заметил: «Фестиваль и раскопки - две неразделимые вещи». Действительно, с помощью фестиваля можно привлечь не только новых единомышленников в «большую семью Укека», но и рассказать широкому кругу людей об удивительных находках родом из средневековья и тем самым составить картину того, что было раньше на месте Увека.Много слов благодарности волонтёрам, которые по сей день приходят в Исторический парк и помогают отмывать от многовековой пыли и грязи экспонаты. К мероприятию с каждым годом присоединяются все больше школьников и студентов.Организаторы отметили, что одной из важных проблем является проблема организации транспортного сообщения. По результатам опроса, большинство людей, посещающих Увек, едут не только из Саратовской области, но и из других регионов страны, поэтому было принято решение сделать транспорт доступнее, а сами поездки - организованными. Явно, что проект не стоит на месте, а находится в процессе постоянного развития.Также объявили, что теперь фестиваль будет называться «Фестиваль археологии и реконструкции».- Мы открываем миру нашу волжскую Трою - наш Укек,- отметила Юлия Литневская, депутат Саратовской областной думы, заместитель председателя комитета по спорту, туризму и делам молодежи.