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Союз журналистов России
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Владимир Соловьёв поддержал инициативу о "процессуальном иммунитете" для журналистов
Актуально » Главные новости — 12-ноября-2019 — прочитано 32 раз
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила ввести в российское законодательство понятие "процессуального иммунитета" для журналистов, занимающихся расследованиями, с целью обеспечения безопасности их работы, сообщает Союз журналистов России. В беседе с ТАСС в понедельник омбудсмен высказала мнение, что "проблема защиты прав журналистов в ходе профессиональной деятельности остаётся актуальной и для РФ , журналисты сегодня остро нуждаются в защите со стороны государства и закона". В качестве аргумента в пользу нововведения она привела случаи задержания журналистов во время выполнения ими профессиональных обязанностей.
Напомним, что по инициативе Союза журналистов России был разработан Закон о защите сотрудников СМИ, работающих в горячих точках, который в конце прошлого года подписал Президент РФ Владимир Путин.
Комментируя инициативу Татьяны Москальковой, председатель СЖР Владимир Соловьёв отметил:
- Мы постоянно говорим о том, что необходимы также и дополнительные защитные меры для журналистов, которые занимаются расследованиями. Журналисты-расследователи зачастую подвергаются не меньшей опасности, чем журналисты на войне - в нашем распоряжении есть множество фактов, когда журналисты при проведении расследования подвергались угрозам, нападениям, избиениям, а некоторые из них отдали жизни, исполняя свой служебный долг.
Мы уже сформулировали ряд законодательных инициатив данному вопросу, неоднократно обсуждали эту тему с коллегами из Госдумы и СПЧ. И, конечно, я могу только приветствовать инициативу Татьяны Москальковой - на законодательном уровне рассмотреть вопрос о возможности наделения представителей СМИ, ведущих журналистские расследования, процессуальным иммунитетом. По этой теме мы будем работать вместе с уполномоченным по правам человека в РФ.