К 100-летию "Зари молодежи" выпущена книга. Приобрети ее! Актуально » Главные новости — 11-ноября-2019 — прочитано 55 раз У газеты было почти абсурдистское название «Заря молодёжи». По этому поводу часто шутили, а то и издевались. Но нас, кажется, это мало волновало. У нас была работа: отражать на газетных страницах реальную (а часто и сочиненную) жизнь саратовского комсомола и молодёжи. Мы делали это с упоением и надеждой, с сомнением и верой. Мы жили. Спустя годы, мы попытались рассказать об этой жизни, тем времени и опыте, который, возможно, кому-то пригодится. Сборник воспоминаний “«Заря» одна на всех” подготовлен к столетию выхода в свет первого номера областной комсомольской газеты 7 ноября 1919 года. Он может быть интересен рождённым в СССР бывшим читателям «Зари», современным молодым людям, интересующимся историей страны, и начинающим журналистам. В книге не только тексты известных саратовских журналистов, но и фотографии наших знаменитых коллег – Александра Земляниченко, Юрия Набатова и других.

Специальный экземпляр готов, а теперь нужны деньги на печать. Все, кто хочет получить эту книгу, звоните по телефону 8-927-222-07-84 (Татьяне Зориной) или 8-960-352-55-11 (Евгению Музалевскому). Один экземпляр стоит 970 рублей. Если кто-то захочет выступить спонсором издания, мы будем очень признательны. И расскажем об этом во всех видах СМИ и в соцсетях. Или промолчим, если вам так больше понравится.

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