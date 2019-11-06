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БОЛЕЕ 30 ОРГАНИЗАЦИЙ СТАЛИ ПАРТНЕРАМИ ФЕСТИВАЛЯ «КИНОВЕРТИКАЛЬ 2019»
Актуально » Главные новости — 11-ноября-2019 — прочитано 48 раз
Особую благодарность оргкомитет фестиваля выражает министерству социального развития области, министерству молодежной политики и спорта области, а также комитету по туризму региона.
Партнерами VI открытого фестиваля-конкурса «Киновертикаль», прошедшего с 5 по 8 ноября, стали более 30 организаций. Помощь оказали областные министерства и ведомства, учреждения культуры, объекты туриндустрии, информационные агентства и производственные компании.
С каждым годом география участников фестиваля растет, в этом году свои работы прислали ребята из 31 региона России и 5 стран ближнего зарубежья. 4 программных дня фестиваля запомнились участникам праздника надолго: на различных площадках были организованы встречи с актерами и режиссерами, мастер-классы по созданию авторских фильмов, а также культурная программа по городу.
Наши замечательные партнеры оказали бесценную помощь в создании особой праздничной атмосферы фестиваля. В первую очередь хочется отметить, что благодаря партнерам участники получили награды за победы в номинациях фестиваля. Они были представлены министерством культуры Саратовской области, министерством молодежной политики и спорта области, комитетом по туризму региона, муниципальным образованием «Город Саратов», министерством социального развития области, СРОО СРК «Саратовская кинотраектория» и др.
Областные средства массовой информации помогли оперативно донести информацию о фестивале жителям Саратова, области и регионам России. Информационными партнерами фестиваля «Киновертикаль 2019» стали: ГТРК «Саратов», газета и информагентство «Регион64», творческое объединение «МанкитуChannel», а также сетевое издание «Саратов 24».
Команда фестиваля «Киновертикаль» от всей души благодарит за личную поддержку:
Бузилову Ирину Борисовну, министра социального развития области;
Абросимова Александра Владимировича, министра молодежной политики и спорта области;
Бородянскую Викторию Валериевну, председателя комитета по туризму Саратовской области;
Златогорскую Лидию Николаевну, председателя Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»;
Журавлева Григория Владимировича, писателя, сценариста, члена Московской городской организации Союза писателей России, ведущего автора книги сценариев «Серия «Прорыв!».
Оргкомитет фестиваля выражает благодарность главным партнерам, на площадках которых проходили программные мероприятия, а именно:
ТЮЗ им. Ю.П. Киселева;
Саратовский музей имени А.Н. Радищева;
Кинотеатр «Happy Cinema»;
ГАУК «Саратовский Областной Дом работников искусств»;
Саратовская областная филармония имени А.Шнитке;
СГУ им. Н.Г.Чернышевского»;
ПИУ имени П.А.Столыпина.
За активное участие в формировании призового и наградного фонда команда «Киновертикали 2019» благодарит:
Евразийское содружество туриндустрии ЕСОТ;
Кинотеатр "Happy Cinema", Саратов;
Клуб приключений «Точка отрыва»;
Конный клуб «Золотая подкова»;
Кондитерская фабрика «Саратовская»;
НП «Немецкий центр в городе Саратов»;
Приволжская книжная палата;
Исторический парк «Россия – моя история»;
Сеть кондитерских «Яблонька»;
Ассоциация «Приволжье» и лично Дмитрий Семенов, а также туристическое агентство «ТурПрофи», туроператор «Старый город», компания «Орифлейм», «АЮ Dreams», ювелирная мастерская «Калякинъ», спа-салон «Фиджи», а также салон цветов и декора «Ирис»;
Санкт-Петербургская школа телевидения, филиал в Саратове.
Также команда фестиваля выражает благодарность творческим коллективам Саратовского областного колледжа искусств и Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, без которых программа мероприятий не была бы такой яркой и насыщенной.
Особую признательность оргкомитет «Киновертикали» выражает команде волонтеров – студентам университетов и колледжей, а также саратовским школьникам, которые в нужный момент всегда приходили на помощь участникам и фиксировали моменты фестиваля - делали фото- и видеорепортажи.
Участники и организаторы фестиваля «говорят спасибо» компании «Белый ключ», гостинице «Волга», а также Бюро путешествий и экскурсий «Саратовское», сообщает пресс-центр VI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль»