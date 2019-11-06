В МУЗЕЕ-УСАДЬБЕ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ЗНАКОМЫЙ И НЕЗНАКОМЫЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ» Актуально » Главные новости — 7-ноября-2019 — прочитано 55 раз

На выставке были представлены тексты воспоминаний и высказываний современников, басен, цитат и даже подлинное миниатюрное издание 1848 года.

В завершении выставки квартет учащихся Саратовского колледжа искусств исполнил «Менуэт» одного из любимых композиторов Ивана Андреевича – Боккерини.

А также всем гостям раздали «послание» от Крылова, которое он «оставил» каждому из присутствовавших, конечно, это лишь для развлечения гостей экспозиции, но выглядело очень эффектно. Выставка стала для горожан очень информативной, так как удалось узнать много новых фактов из жизни писателя.



Текст и фото Анастасии Конночевой









Событие стало актуальным как для студентов, так и для деятелей искусства, а также для просто неравнодушных к творчеству поэта граждан. Многих прежде всего заинтересовала биография Ивана Андреевича. Он был поэтом, драматургом, журналистом, издателем, переводчиком и даже библиографом. Известно его высказывание, что автор книги - не главное. Главное - её название, место издания и год выпуска. Ивану Крылову приписывают авторство новшества, не характерного для 19 века: так называемые бронеполки в читальных залах библиотек, где каждый желающий мог оставить для себя книгу, но только на неделю.На выставке были представлены тексты воспоминаний и высказываний современников, басен, цитат и даже подлинное миниатюрное издание 1848 года.В завершении выставки квартет учащихся Саратовского колледжа искусств исполнил «Менуэт» одного из любимых композиторов Ивана Андреевича – Боккерини.А также всем гостям раздали «послание» от Крылова, которое он «оставил» каждому из присутствовавших, конечно, это лишь для развлечения гостей экспозиции, но выглядело очень эффектно. Выставка стала для горожан очень информативной, так как удалось узнать много новых фактов из жизни писателя.