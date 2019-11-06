В Саратове проходит VI фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» Актуально » Главные новости — 6-ноября-2019 — прочитано 65 раз Ирина Пегова: «Здесь дети - цари, они правят бал».



Русское кино нужно возрождать и все в руках молодого поколения, - убеждена знаменитая актриса.





Сотни шумных подростков на несколько часов заполнили большой зал ТЮЗа на Вольской,83 в минувшую среду. Причем, сюда они пришли не в качестве зрителей на очередной спектакль, а как режиссеры, сценаристы и актеры. Саратовцы радостно встречали сверстников и их наставников из 11 регионов страны, в том числе Оренбурга, Татарстана, Свердловской, Волгоградской и Томской областей, стран ближнего зарубежья. Всех их собрал VI фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль». А в среду состоялось его торжественное открытие.



На экране один за другим сменялись кадры отечественных киношедевров как напоминание делающим свои первые и пока еще робкие шаги на пути к профессии девчонкам и мальчишкам, к чему они должны стремиться, до чего пытаться дотянуться. И фестиваль, ставший брэндом Саратовской области, для них, безусловно, огромная поддержка. Его участники представляют на суд как взрослого жюри, так и детско-юношеского, свои киноработы в различных номинациях, участвуют в мастер-классах, знакомятся с киноработами мастеров. Как отметила министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина, желающих приобщиться к творчеству становится всё больше. В этом году было прислано рекордное количество киноработ – 346 из 35 регионов страны и 5 - из стран ближнего зарубежья. Но в шорт-лист вошло всего 189 кинолент, в том числе 81из Саратовской области.



Нынешний фестиваль посвятили памяти народного артиста СССР Олега Янковского, нашего земляка, до широкого признания блиставшего на сцене областной драмы.



- В мае 10 лет как не стало его, - подчеркнула министр. - Очень здорово, что саратовская земля умеет чтить наших земляков, они остались в памяти и оставили учеников, которые прославляют их имена.



Не исключено, что Саратовскую область когда-нибудь прославят и нынешние участники фестиваля, ведь им есть у кого учиться, на кого равняться. Это и президент "Киновертикали», известный советский и российский художник-мультипликатор, режиссёр, сценарист и актёр, обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и пяти премий «Ника» за лучший анимационный фильм Гарри Бардин, и специально приехавшие на встречу с ребятами гости - актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Ирина Пегова, кинорежиссер, народный артист России Николай Бурляев, и представитель молодого поколения актеров, выпускник Саратовского театрального училища 32-летний Вячеслав Чепурченко. Кстати, Ирине и Вячеславу предложили перерезать символическую ленточку фестиваля с изображением кинобилетов. Все произошло прямо на сцене, из рук этих же актеров дипломы фестиваля получили авторы мультфильмов и документального кино, за которые проголосовали интернет-пользователи. Имена всех победителей фестиваля объявят 8 ноября.



Приветствуя зал, Николай Бурляев призвал своих юных коллег не следовать примеру американских режиссеров и продюсеров, отдающих предпочтение ярким, эффектным киносценам, за которыми на самом деле пустота. Кино должно воспитывать и духовно возвышать. На вопрос, что она ждет от подрастающего кинопоколения, Ирина Пегова ответила:



-Я как актриса требую хороших режиссеров, которых сегодня мало. Русское кино нужно возрождать, все в руках молодого поколения. Мы, артисты, как материал, через который режиссер говорит со зрителем, мы, как акварель художника, передаем чужие мысли, не хватает людей, которые доносили бы до зрителей важные и нужные мысли.



Актриса призналась, что с самого начала своей карьеры она практически не посещает фестивали. Но на этот раз изменила своему правилу только потому, что главные герои кинофестиваля – дети («Здесь дети – цари, они правят бал»).



- Не знаю, кто придумал, кто организовал этот фестиваль – вам надо памятник ставить, призываю всех вас - поддерживайте и ни в коем случае не оставляйте ребят. Когда 60 лет фестивалю будет – обязательно позовите! Желаю ему долгой жизни, чтобы он был международным, чтоб его границы расширились до Франции, до Америки, чтобы все рвались к вам приехать, - пожелала Ирина Пегова участникам и организаторам фестиваля.



- Я завидую вам, ребята, - обратился к юным коллегам Вячеслав Чепурченко.- Я начал сниматься в 21 год. Так как не было опыта, на площадке чувствовал себя неуютно. У вас же есть возможность работать не только самим, но и думать, как организовать процесс. А это огромный шанс почувствовать магию кино – она прекрасна. Опыт состоит из наших ошибок и у вас есть возможность пробовать. Самое важное, когда большое количество людей двигаются в одном направлении. И вам помогают старшие. Пробуйте, ошибайтесь, и все получится!



В среду, в рамках фестиваля на главной пешеходной улице города - Волжской - состоялось открытие памятной доски актеру театра и кино, заслуженному артисту РСФСР Анатолию Солоницыну. Актер приобрел известность благодаря роли в картине Андрея Тарковского "Андрей Рублев", также снимался в картинах "Восхождение", "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сталкер" и других. Анатолий Солоницын прожил несколько лет со своей семьей в Саратове, здесь была родина его матери. Торжественное закрытие фестиваля состоится 8 ноября.



Фото и текст Ольга Бенкевич









Сотни шумных подростков на несколько часов заполнили большой зал ТЮЗа на Вольской,83 в минувшую среду. Причем, сюда они пришли не в качестве зрителей на очередной спектакль, а как режиссеры, сценаристы и актеры. Саратовцы радостно встречали сверстников и их наставников из 11 регионов страны, в том числе Оренбурга, Татарстана, Свердловской, Волгоградской и Томской областей, стран ближнего зарубежья. Всех их собрал VI фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль». А в среду состоялось его торжественное открытие.На экране один за другим сменялись кадры отечественных киношедевров как напоминание делающим свои первые и пока еще робкие шаги на пути к профессии девчонкам и мальчишкам, к чему они должны стремиться, до чего пытаться дотянуться. И фестиваль, ставший брэндом Саратовской области, для них, безусловно, огромная поддержка. Его участники представляют на суд как взрослого жюри, так и детско-юношеского, свои киноработы в различных номинациях, участвуют в мастер-классах, знакомятся с киноработами мастеров. Как отметила министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина, желающих приобщиться к творчеству становится всё больше. В этом году было прислано рекордное количество киноработ – 346 из 35 регионов страны и 5 - из стран ближнего зарубежья. Но в шорт-лист вошло всего 189 кинолент, в том числе 81из Саратовской области.Нынешний фестиваль посвятили памяти народного артиста СССР Олега Янковского, нашего земляка, до широкого признания блиставшего на сцене областной драмы.- В мае 10 лет как не стало его, - подчеркнула министр. - Очень здорово, что саратовская земля умеет чтить наших земляков, они остались в памяти и оставили учеников, которые прославляют их имена.Не исключено, что Саратовскую область когда-нибудь прославят и нынешние участники фестиваля, ведь им есть у кого учиться, на кого равняться. Это и президент "Киновертикали», известный советский и российский художник-мультипликатор, режиссёр, сценарист и актёр, обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и пяти премий «Ника» за лучший анимационный фильм Гарри Бардин, и специально приехавшие на встречу с ребятами гости - актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Ирина Пегова, кинорежиссер, народный артист России Николай Бурляев, и представитель молодого поколения актеров, выпускник Саратовского театрального училища 32-летний Вячеслав Чепурченко. Кстати, Ирине и Вячеславу предложили перерезать символическую ленточку фестиваля с изображением кинобилетов. Все произошло прямо на сцене, из рук этих же актеров дипломы фестиваля получили авторы мультфильмов и документального кино, за которые проголосовали интернет-пользователи. Имена всех победителей фестиваля объявят 8 ноября.Приветствуя зал, Николай Бурляев призвал своих юных коллег не следовать примеру американских режиссеров и продюсеров, отдающих предпочтение ярким, эффектным киносценам, за которыми на самом деле пустота. Кино должно воспитывать и духовно возвышать. На вопрос, что она ждет от подрастающего кинопоколения, Ирина Пегова ответила:-Я как актриса требую хороших режиссеров, которых сегодня мало. Русское кино нужно возрождать, все в руках молодого поколения. Мы, артисты, как материал, через который режиссер говорит со зрителем, мы, как акварель художника, передаем чужие мысли, не хватает людей, которые доносили бы до зрителей важные и нужные мысли.Актриса призналась, что с самого начала своей карьеры она практически не посещает фестивали. Но на этот раз изменила своему правилу только потому, что главные герои кинофестиваля – дети («Здесь дети – цари, они правят бал»).- Не знаю, кто придумал, кто организовал этот фестиваль – вам надо памятник ставить, призываю всех вас - поддерживайте и ни в коем случае не оставляйте ребят. Когда 60 лет фестивалю будет – обязательно позовите! Желаю ему долгой жизни, чтобы он был международным, чтоб его границы расширились до Франции, до Америки, чтобы все рвались к вам приехать, - пожелала Ирина Пегова участникам и организаторам фестиваля.- Я завидую вам, ребята, - обратился к юным коллегам Вячеслав Чепурченко.- Я начал сниматься в 21 год. Так как не было опыта, на площадке чувствовал себя неуютно. У вас же есть возможность работать не только самим, но и думать, как организовать процесс. А это огромный шанс почувствовать магию кино – она прекрасна. Опыт состоит из наших ошибок и у вас есть возможность пробовать. Самое важное, когда большое количество людей двигаются в одном направлении. И вам помогают старшие. Пробуйте, ошибайтесь, и все получится!В среду, в рамках фестиваля на главной пешеходной улице города - Волжской - состоялось открытие памятной доски актеру театра и кино, заслуженному артисту РСФСР Анатолию Солоницыну. Актер приобрел известность благодаря роли в картине Андрея Тарковского "Андрей Рублев", также снимался в картинах "Восхождение", "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сталкер" и других. Анатолий Солоницын прожил несколько лет со своей семьей в Саратове, здесь была родина его матери. Торжественное закрытие фестиваля состоится 8 ноября.