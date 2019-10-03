Накануне Дня народного единства журналисты обсудили медийные Проекты к 75-летию Великой Победы Актуально » Главные новости — 29-октября-2019 — прочитано 22 раз

На пленарном заседании Ярмарки был презентован проект «Летописцы - Победители. Имена и судьбы», ставший победителем второго конкурса Президентских грантов на развитие гражданского общества в 2019 году. Проект инициирован региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

Встреча журналистов, общественников при партнерстве представителей власти прошла в формате «круглого стола». Среди 4 тематических площадок на актуальные темы, связанные с работой социально ориентированных НКО, тема – «Роль СМИ в увековечивании исторической памяти и подвига народа в Великой Отечественной войне» оказалась очень живой и актуальной, с новым взглядом на непростую задачу – вовлечь в освещение патриотической темы накануне 75-летия Великой Победы местные сообщества.

Участники обсудили широкий круг вопросов. Как объединить усилия журналистов и общественников в поиске эффективных подходов, отвечающих на новые вызовы времени? А к этим вызовам относится и необходимость говорить о войне с молодежью по-новому, убедительно и ярко. Вызовом являются и факты, когда в СМИ или общественной дискуссии нивелируется подвиг советского народа в той войне. Среди журналистов много тех, кто знает и историю, и героев, отдавших жизнь за победу, и тех, кто живет и сейчас с нами. Среди героев войны есть и наши коллеги – ветераны журналистики. Поэтому журналисты считают сохранение памяти, достоверных знаний о войне своим профессиональным и гражданским долгом.

- Важно помнить, что русский дух силен единством, солидарностью. Это и есть один из основных тезисов нашей сегодняшней работы, а также проекта «Летописцы- Победители. Имена и судьбы» - книги о саратовских журналистах – участниках войны, - рассказала модератор площадки, автор проекта, председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская. – Проект включает в себя сбор материала для двух крупных разделов книги – «Имена и судьбы», «Мы помним!», а кроме того проведение четырех зональных семинаров для областных и муниципальных СМИ. Объединяющим моментом станет областной конкурс журналистского мастерства «Помнить вечно!».

Участники переговорной площадки с позиции своего профессионального и жизненного опыта раскрывали свои взгляды и проекты. Министр информации и печати Светлана Бакал, главный редактор «Книги Памяти» Георгий Фролов, председатель Совета ветеранов области Евгений Усков, директор фестиваля «Саратовские страдания» Татьяна Зорина, редактор газеты Ерщовского района «Степной край» Марина Пучкова, консультант Ассоциации Совета муниципальных образований Лариса Ханина, секретарь первичной организации ветеранов СЖР Тамара Тишкова, член правления Юрий Каргин, председатель Большого жюри Владимир Рязанов, главный редактор TV «Саратов-24» Илья Леонтьев, бывшая телеведущая ГТРК-Саратов Галина Загуменная – все внесли предложения.

В преддверии Дня народного единства эта тема имеет особое звучание. Идея объединила и никого не оставила равнодушными: и представителей власти, и представителей средств массовой информации и общественных организаций. Журналистское осмысление Великой Отечественной войны имеет большую историю и огромный патриотический смысл, историческое значение для объединения российского общества.

Текст Резолюции переговорной площадки будет опубликован.

Ольга Бенкевич,

Фото Юрия Неугодова





























Сегодня на Ярмарке социально ориентированных НКО в Саратове, которую провел ресурсный центр НКО «Общество и право», состоялась переговорная площадка о роли СМИ в увековечивании исторической памяти и подвига народа в Великой Отечественной войне.На пленарном заседании Ярмарки был презентован проект «Летописцы - Победители. Имена и судьбы», ставший победителем второго конкурса Президентских грантов на развитие гражданского общества в 2019 году. Проект инициирован региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».Встреча журналистов, общественников при партнерстве представителей власти прошла в формате «круглого стола». Среди 4 тематических площадок на актуальные темы, связанные с работой социально ориентированных НКО, тема – «Роль СМИ в увековечивании исторической памяти и подвига народа в Великой Отечественной войне» оказалась очень живой и актуальной, с новым взглядом на непростую задачу – вовлечь в освещение патриотической темы накануне 75-летия Великой Победы местные сообщества.Участники обсудили широкий круг вопросов. Как объединить усилия журналистов и общественников в поиске эффективных подходов, отвечающих на новые вызовы времени? А к этим вызовам относится и необходимость говорить о войне с молодежью по-новому, убедительно и ярко. Вызовом являются и факты, когда в СМИ или общественной дискуссии нивелируется подвиг советского народа в той войне. Среди журналистов много тех, кто знает и историю, и героев, отдавших жизнь за победу, и тех, кто живет и сейчас с нами. Среди героев войны есть и наши коллеги – ветераны журналистики. Поэтому журналисты считают сохранение памяти, достоверных знаний о войне своим профессиональным и гражданским долгом.- Важно помнить, что русский дух силен единством, солидарностью. Это и есть один из основных тезисов нашей сегодняшней работы, а также проекта «Летописцы- Победители. Имена и судьбы» - книги о саратовских журналистах – участниках войны, - рассказала модератор площадки, автор проекта, председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская. – Проект включает в себя сбор материала для двух крупных разделов книги – «Имена и судьбы», «Мы помним!», а кроме того проведение четырех зональных семинаров для областных и муниципальных СМИ. Объединяющим моментом станет областной конкурс журналистского мастерства «Помнить вечно!».Участники переговорной площадки с позиции своего профессионального и жизненного опыта раскрывали свои взгляды и проекты. Министр информации и печати Светлана Бакал, главный редактор «Книги Памяти» Георгий Фролов, председатель Совета ветеранов области Евгений Усков, директор фестиваля «Саратовские страдания» Татьяна Зорина, редактор газеты Ерщовского района «Степной край» Марина Пучкова, консультант Ассоциации Совета муниципальных образований Лариса Ханина, секретарь первичной организации ветеранов СЖР Тамара Тишкова, член правления Юрий Каргин, председатель Большого жюри Владимир Рязанов, главный редактор TV «Саратов-24» Илья Леонтьев, бывшая телеведущая ГТРК-Саратов Галина Загуменная – все внесли предложения.В преддверии Дня народного единства эта тема имеет особое звучание. Идея объединила и никого не оставила равнодушными: и представителей власти, и представителей средств массовой информации и общественных организаций. Журналистское осмысление Великой Отечественной войны имеет большую историю и огромный патриотический смысл, историческое значение для объединения российского общества.Текст Резолюции переговорной площадки будет опубликован.