Две пятерки Евгения Голубя! Поздравляем! Актуально » Главные новости — 29-октября-2019 — прочитано 27 раз

Евгений Витальевич Голубь работает в ГТРК «Саратов» с января 1995 года. За это время зарекомендовал себя деятельным, ищущим журналистом. Он постоянно ездит в командировки в районы Саратовской области, где находит интересные сюжеты для радиопрограмм, рассказывает о людях, о том, как происходит реформирование села. Раскрывает социально-экономические проблемы, с которыми сталкивается «глубинка», поднимает вопросы развития культуры, охраны историко-краеведческого наследия, защиты окружающей среды. Его материалы звучали также на «Радио России» и на радиостанции «Вести – FM».

Популярного ведущего радиопрограмм, члена Ассоциации Саратовских Писателей (филиала Международного Сообщества Писательских Союзов, в которое входят представители 27-ми стран), Ассоциации Свободных Поэтических Объединений Саратовской области, Союза журналистов России, Всероссийской Общественной Организации Ветеранов «Боевое Братство» и Почётного радиста России Евгения Голубя нередко называют «народным журналистом». Его волшебный «бархатный» голос любят радиослушатели. В программу «Лирический аккорд», которая выходит в прямом эфире, поступает много звонков от слушателей из разных уголков нашей губернии. Особенно лидеры в этом отношении жители любимых районов – Пугачёвского и Александрово-Гайского. Они звонят Евгению Голубю очень часто, общаются с ним в прямом эфире, поздравляют близких людей с днями рождениями и другими праздниками в их жизни.

Радиослушатели по-своему реагируют на материалы Евгения Витальевича. Вот что, например, пишет в своей книге «Моя судьба» ветеран Великой Отечественной войны Раиса Григорьевна Игнатьева: «Мне очень нравятся программы нашего областного радио – «Радио России --Саратов». Там много информации об интересных и ярких событиях, которые происходят в нашей губернии, в моём любимом Александрово-Гайском районе. Кстати, о нём очень часто говорит, рассказывает о моих земляках мой самый любимый журналист Евгений Голубь. Все его материалы интересны. Евгений Витальевич любит свою работу и героев своих радиосюжетов. В любом жанре он – профессионал, очень творчески подходит к подаче своих репортажей и радиозарисовок. Спасибо ему за то, что он помнит о наших фронтовиках и рассказывает об их подвигах.

Особенно нравятся многим его программы «От Хопра до Иргиза. Точка на карте губернии», «Встреча для Вас», рубрики «Саратовский автограф», «Победители», «Лидер» и другие». Такая оценка, согласитесь, дорогого стоит.

Евгений Голубь – высокопрофессиональный ведущий программ

«Радио России – Саратов», которые ведёт с июня 2000 года. Особой

популярностью у радиослушателей пользуются программы «Прямой

разговор», «Саратовский автограф», «Встреча для Вас», «Лирический

аккорд», которые Е. В. Голубь ведёт в прямом эфире.

Евгений Витальевич творчески подходит к своему делу. Его материалы хранятся в фондах Саратовского областного радио. Среди них – очерки о судьбах наших земляков – участников Великой Отечественной Войны – Героев Советского Союза, которые выходят регулярно в рубрике «Победители», автор которой Е. В. Голубь.

Е. В. Голубь доброжелателен, самокритичен, ведёт активную работу

по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Он – заместитель

председателя Октябрьского отделения Всероссийской Общественной Организации Ветеранов «Боевое Братство» в Саратове. В своих репортажах рассказывает о работе Саратовского областного отделения Всероссийской Общественной Организации Ветеранов «Боевое Братство» по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, публиковал свои материалы в федеральном журнале «Боевое Братство» (город Москва).

Е. В. Голубь – автор цикла литературных программ «Я никогда не мог жить без любви» о личной жизни поэтов, прозаиков и композиторов.

Он – лауреат российской общественно-литературной премии «Серебряный крест» в номинации «За милосердие», награждён медалью и дипломом А. С. Грибоедова Московской городской организации Союза Писателей России в номинации «За подвижническую деятельность на благо русской культуры и литературы», Почётной грамотой председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи Государственной Думы РФ В. А. Третьяка за большой вклад в пропаганду спорта и физкультурного движения на селе. Отмечен Благодарностями председателя ФГУП «ВГТРК» О. Б. Добродеева «за безупречную журналистскую работу» и руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России М. В. Сеславинского за многолетнюю плодотворную работу, имеет многие другие федеральные награды. Среди них: медали «В. И. Чапаев», «За верность долгу и Отечеству», юбилейная медаль «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане» – ведомственный знак отличия Министерства обороны Российской Федерации – и другие награды.

В авторской программе «От Хопра до Иргиза. Точка на карте

губернии», которая пользуется огромной популярностью среди

радиослушателей, Евгений Голубь рассказывает о народных творческих

коллективах Саратовской области, о том, как развивается культура в

«глубинке», о помощи Министерства культуры Саратовской области

сельским и городским учреждениям культуры. Особое внимание Е. В. Голубь уделяет также пропаганде туристического потенциала нашей губернии, работе комитета по туризму Саратовской области, всесторонне анализирует работу автодорожной отрасли Саратовской области, знает отлично ситуацию в этой сфере, рассказывает об успехах дорожных дел мастеров и профессионалов-железнодорожников. Сделал большой цикл радиоматериалов на эту тему.

Друзья, коллеги, Саратовское региональное отделение Союза журналистов России желают дважды отличнику: Так держать! Новых успехов!



























Его бархатный и нежный голос ежедневно слышат жители нашей губернии. Каждый день он приходит в их дома, в том числе и в дома наших односельчан. Поклонники и фанатки его творчества называют этого человека «своим», «солнцем Саратовского областного радио» и «золотым голосом губернии». Им нравятся программы, которые он ведёт в эфире «Радио России -- Саратов» – так теперь называется Саратовское областное радио – филиал ФГУП ВГТРК («Всероссийская государственная телерадиовещательная компания»). Там работает наш известный земляк, Почётный радист России, ведущий программ Евгений Витальевич Голубь. Сегодня он отмечает свой юбилей – 55-ый день рождения.Евгений Витальевич Голубь работает в ГТРК «Саратов» с января 1995 года. За это время зарекомендовал себя деятельным, ищущим журналистом. Он постоянно ездит в командировки в районы Саратовской области, где находит интересные сюжеты для радиопрограмм, рассказывает о людях, о том, как происходит реформирование села. Раскрывает социально-экономические проблемы, с которыми сталкивается «глубинка», поднимает вопросы развития культуры, охраны историко-краеведческого наследия, защиты окружающей среды. Его материалы звучали также на «Радио России» и на радиостанции «Вести – FM».Популярного ведущего радиопрограмм, члена Ассоциации Саратовских Писателей (филиала Международного Сообщества Писательских Союзов, в которое входят представители 27-ми стран), Ассоциации Свободных Поэтических Объединений Саратовской области, Союза журналистов России, Всероссийской Общественной Организации Ветеранов «Боевое Братство» и Почётного радиста России Евгения Голубя нередко называют «народным журналистом». Его волшебный «бархатный» голос любят радиослушатели. В программу «Лирический аккорд», которая выходит в прямом эфире, поступает много звонков от слушателей из разных уголков нашей губернии. Особенно лидеры в этом отношении жители любимых районов – Пугачёвского и Александрово-Гайского. Они звонят Евгению Голубю очень часто, общаются с ним в прямом эфире, поздравляют близких людей с днями рождениями и другими праздниками в их жизни.Радиослушатели по-своему реагируют на материалы Евгения Витальевича. Вот что, например, пишет в своей книге «Моя судьба» ветеран Великой Отечественной войны Раиса Григорьевна Игнатьева: «Мне очень нравятся программы нашего областного радио – «Радио России --Саратов». Там много информации об интересных и ярких событиях, которые происходят в нашей губернии, в моём любимом Александрово-Гайском районе. Кстати, о нём очень часто говорит, рассказывает о моих земляках мой самый любимый журналист Евгений Голубь. Все его материалы интересны. Евгений Витальевич любит свою работу и героев своих радиосюжетов. В любом жанре он – профессионал, очень творчески подходит к подаче своих репортажей и радиозарисовок. Спасибо ему за то, что он помнит о наших фронтовиках и рассказывает об их подвигах.Особенно нравятся многим его программы «От Хопра до Иргиза. Точка на карте губернии», «Встреча для Вас», рубрики «Саратовский автограф», «Победители», «Лидер» и другие». Такая оценка, согласитесь, дорогого стоит.Евгений Голубь – высокопрофессиональный ведущий программ«Радио России – Саратов», которые ведёт с июня 2000 года. Особойпопулярностью у радиослушателей пользуются программы «Прямойразговор», «Саратовский автограф», «Встреча для Вас», «Лирическийаккорд», которые Е. В. Голубь ведёт в прямом эфире.Евгений Витальевич творчески подходит к своему делу. Его материалы хранятся в фондах Саратовского областного радио. Среди них – очерки о судьбах наших земляков – участников Великой Отечественной Войны – Героев Советского Союза, которые выходят регулярно в рубрике «Победители», автор которой Е. В. Голубь.Е. В. Голубь доброжелателен, самокритичен, ведёт активную работупо военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Он – заместительпредседателя Октябрьского отделения Всероссийской Общественной Организации Ветеранов «Боевое Братство» в Саратове. В своих репортажах рассказывает о работе Саратовского областного отделения Всероссийской Общественной Организации Ветеранов «Боевое Братство» по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, публиковал свои материалы в федеральном журнале «Боевое Братство» (город Москва).Е. В. Голубь – автор цикла литературных программ «Я никогда не мог жить без любви» о личной жизни поэтов, прозаиков и композиторов.Он – лауреат российской общественно-литературной премии «Серебряный крест» в номинации «За милосердие», награждён медалью и дипломом А. С. Грибоедова Московской городской организации Союза Писателей России в номинации «За подвижническую деятельность на благо русской культуры и литературы», Почётной грамотой председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи Государственной Думы РФ В. А. Третьяка за большой вклад в пропаганду спорта и физкультурного движения на селе. Отмечен Благодарностями председателя ФГУП «ВГТРК» О. Б. Добродеева «за безупречную журналистскую работу» и руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России М. В. Сеславинского за многолетнюю плодотворную работу, имеет многие другие федеральные награды. Среди них: медали «В. И. Чапаев», «За верность долгу и Отечеству», юбилейная медаль «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане» – ведомственный знак отличия Министерства обороны Российской Федерации – и другие награды.В авторской программе «От Хопра до Иргиза. Точка на картегубернии», которая пользуется огромной популярностью средирадиослушателей, Евгений Голубь рассказывает о народных творческихколлективах Саратовской области, о том, как развивается культура в«глубинке», о помощи Министерства культуры Саратовской областисельским и городским учреждениям культуры. Особое внимание Е. В. Голубь уделяет также пропаганде туристического потенциала нашей губернии, работе комитета по туризму Саратовской области, всесторонне анализирует работу автодорожной отрасли Саратовской области, знает отлично ситуацию в этой сфере, рассказывает об успехах дорожных дел мастеров и профессионалов-железнодорожников. Сделал большой цикл радиоматериалов на эту тему.Друзья, коллеги, Саратовское региональное отделение Союза журналистов России желают дважды отличнику: Так держать! Новых успехов!