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Союз журналистов России
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Конкурсы:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 407 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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СМИ приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Главный редактор года».
Актуально » Главные новости — 24-октября-2019 — прочитано 41 раз
Приглашаем средства массовой информации принять участие во Всероссийском конкурсе «Главный редактор года».
На конкурс принимаются редакционные проекты/акции, реализованные редакцией в 2019 году.
Цель конкурса – повышение значимости и престижа профессии.
Задача – способствовать развитию качественной прессы.
Организаторы - Медиагруппа «Журналист», Оргкомитет и Дирекция «Золотого фонда прессы».
Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Жюри — эксперты журнала «Журналист», Оргкомитет «Золотого фонда прессы».
Победители объявляются на ежегодном Деловом форуме СМИ (апрель 2020 г., Москва), награждаются специальными призами, дипломами, памятными ценными подарками.
Конкурс проводится среди - редакций общенациональных, республиканских, крае-вых, областных, районных, городских изданий - участников Всероссийского проекта «Зо-лотой фонд прессы-2020». С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте zolfondpress.ru
Заявки и материалы на конкурс принимаются с 1 января по 28 февраля 2020г.
Заявки на участие в проекте «Золотой фонд прессы-2020» принимаются до 31 октября 2019г.
В рамках проекта проводятся также Всероссийские конкурсы СМИ - Голос Парламента, Золотой Лотос, Маленький принц, Хрустальная матрешка, Кентавр, Лучший дизайн СМИ, Лучшее корпоративное издание. Подробнее на zolfondpress.ru
Стоимость участия в проекте (экспертиза контента, дизайна, сайта издания (с протоколами оценок и рекомендаций); участие 1 чел. от редакции в работе Делового форума (апрель, 2020 г., Москва); участие во Всероссийских конкурсах СМИ) - 19 200 руб.
Дополнительная информация: zolfondpress.ru, тел. (499) 152 34 73, e-mail: zolfondpress@mail.ru