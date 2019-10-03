СМИ приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Главный редактор года». Актуально » Главные новости — 24-октября-2019 — прочитано 41 раз Приглашаем средства массовой информации принять участие во Всероссийском конкурсе «Главный редактор года».



На конкурс принимаются редакционные проекты/акции, реализованные редакцией в 2019 году.



Цель конкурса – повышение значимости и престижа профессии.



Задача – способствовать развитию качественной прессы.



Организаторы - Медиагруппа «Журналист», Оргкомитет и Дирекция «Золотого фонда прессы».



Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ.



Жюри — эксперты журнала «Журналист», Оргкомитет «Золотого фонда прессы».



Победители объявляются на ежегодном Деловом форуме СМИ (апрель 2020 г., Москва), награждаются специальными призами, дипломами, памятными ценными подарками.



Конкурс проводится среди - редакций общенациональных, республиканских, крае-вых, областных, районных, городских изданий - участников Всероссийского проекта «Зо-лотой фонд прессы-2020». С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте zolfondpress.ru



Заявки и материалы на конкурс принимаются с 1 января по 28 февраля 2020г.



Заявки на участие в проекте «Золотой фонд прессы-2020» принимаются до 31 октября 2019г.



В рамках проекта проводятся также Всероссийские конкурсы СМИ - Голос Парламента, Золотой Лотос, Маленький принц, Хрустальная матрешка, Кентавр, Лучший дизайн СМИ, Лучшее корпоративное издание. Подробнее на zolfondpress.ru



Стоимость участия в проекте (экспертиза контента, дизайна, сайта издания (с протоколами оценок и рекомендаций); участие 1 чел. от редакции в работе Делового форума (апрель, 2020 г., Москва); участие во Всероссийских конкурсах СМИ) - 19 200 руб.



Дополнительная информация: zolfondpress.ru, тел. (499) 152 34 73, e-mail: zolfondpress@mail.ru