Новый значок Союза журналистов России Актуально » Главные новости — 20-октября-2019 — прочитано 26 раз

Заявку на количество значков от первичных организаций просим прислать по электронной почте zlatln@mail.ru. Стоимость значка – 100 рублей. Заказ от первичек сопроводите, пожалуйста, списком и перечислите стоимость заказа. Реквизиты на сайте.

Новый значок СЖР был представлен на фестивале в Сочи. Сейчас есть возможность заказать его членам Союза журналистов, сделав предварительную заявку в региональное отделение. Заказ придет в конце года.Заявку на количество значков от первичных организаций просим прислать по электронной почте zlatln@mail.ru. Стоимость значка – 100 рублей. Заказ от первичек сопроводите, пожалуйста, списком и перечислите стоимость заказа. Реквизиты на сайте.