Поздравление с присуждением гранта Президента Российской Федерации Актуально » Главные новости — 15-октября-2019 — прочитано 44 раз "Дорогие друзья, уважаемые коллеги!



Только что завершилось заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Победители второго конкурса 2019 года определены. Поздравляем! Ваша организация вошла в их число с проектом с регистрационным номером № 19-2-011497.

Сейчас нужно выдохнуть, порадоваться за себя и других коллег, пожелать тем, кто не набрал необходимых для победы баллов, успехов в следующем конкурсе. И, не откладывая, приступать к самому главному – претворению намеченного в жизнь.

Процесс этот совсем не простой, и, возможно, на пути реализации проекта будут возникать сложности, решить которые получится только при условии оперативного и открытого взаимодействия с фондом. Сообщайте заранее обо всех изменениях в проекте, и мы вместе сможем подобрать оптимальное решение.

Осуществление проекта, поддержанного грантом Президента Российской Федерации, – это большая ответственность. Фонд старается свести к минимуму формальности, тем не менее, соблюдение ряда правил и процедур всё же остаётся необходимым. На сайте фонда, в личном кабинете победителя конкурса, размещены методические материалы, изучение которых поможет избежать возникновения многих проблемных ситуаций.

Итоги проекта – его успешная реализация, достижение заявленных результатов, положительные изменения в качестве жизни людей, информационная открытость – формируют репутацию организации. И, конечно, эта репутация влияет на решение о поддержке деятельности организации в будущем не только со стороны Фонда президентских грантов, но и других грантодателей.

В заключение хотелось бы ещё раз поздравить вашу команду с победой в конкурсе и поблагодарить за важную работу на благо общества. Надеемся, что наше сотрудничество станет приятным и результативным опытом.

С наилучшими пожеланиями,

Илья Чукалин

генеральный директор

Фонда президентских грантов



Проект Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» направлен на сохранение исторической памяти. Проект – логическое продолжение начатой в 2017 году работы и завершенной в 2018 году выпуском Энциклопедии саратовской журналистики «Летописцы истории страны». В ней увековечена память о 630 журналистах всех поколений. Проект стал победителем первого конкурса 2017 года на предоставление гранта Президента РФ на развитие гражданского общества (Заявка № 17-1-007236). В подготовку текстов, поиск фактического материала включились все саратовские СМИ. По их инициативе работа продолжилась сбором более углубленного фактического материала о Летописцах-Победителях. Уйдя добровольцами на фронт, они поднимали дух своими статьями в армейских газетах. В мирное время это были лучшие наставники, руководители СМИ, яркие публицисты, воспитавшие поколения журналистов. Пример лучших, благодарная память о Летописцах-Победителях лежат в основе работы по увековечиванию памяти о них. Каждая редакция накануне и в год 75-летия Великой Победы считает своим долгом и делом чести участвовать в составлении Энциклопедии судеб Летописцев-Победителей. Сбор материалов будут отражаться на сайте организации, что привлечет новых авторов, выявятся новые имена и судьбы. Одновременно на четырех зональных семинарах для областных и муниципальных СМИ будет осуществлен обмен опытом, информацией о повседневных акциях и журналистских расследованиях на территории районов в честь 75-летия Великой Победы. Будет составлена мозаика дел по патриотическому воспитанию населения, в центре которой будет подчеркнута организующая роль местных журналистов. Проект завершится выпуском книги «Летописцы-победители. Имена и судьбы». Объединяющим и мотивирующим фактором реализации проекта станет областной конкурс журналистского мастерства «Хранить вечно!», посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Лучшие конкурсные работы войдут в раздел книги «Мы помним!». Конкурс в СМИ даст возможность шире реализовать миссию по увековечиванию имен и патриотическому воспитанию всех районов области. Даст новый импульс для дальнейшей краеведческой работы. Книга станет надежным источником эксклюзивной информации в целях воспитания и образования молодежи и студентов, мечтающих стать журналистами. Её издание увековечит память о людях старшего поколения журналистов – людей редкого мужества, профессионализма, патриотов своей Родины.

Реализация проекта рассчитана на 14 месяцев. Объем финансирования из средств ФПГ – 1844554 руб.

Автор и руководитель проекта – председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская.