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Скончался журналист Юрий Михайлович Коваленко
Актуально » Главные новости — 15-октября-2019 — прочитано 45 раз
Сегодня, 15 октября 2019 года, на 83-м году жизни после продолжительной болезни скончался один из самых известных балаковских журналистов - Юрий Михайлович Коваленко.
Он родился 4 января 1937 г. в Запорожье в семье строителей Днепровской ГЭС.
Окончил Одесский университет им. Мечникова, Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
Его первая статья в газете была опубликована в 1957 г. В 1960-е гг. Коваленко находился на комсомольской и партийной работе, выступая на страницах периодической печати. Печатался в молодёжных и центральных газетах «Комсомольское племя» и «Комсомольская правда», «Правда Украины» и «Советская Россия».
С 1970-х гг. – в Балакове. Работал заместителем редактора газеты «Огни коммунизма», руководил литературным объединением «Утро», созданным при редакции. С 1991 г. – заместитель главного редактора, а затем некоторое время и главный редактор газеты «Балаковский вестник» (сегодня – «Балаковские вести»).
На протяжении многих лет выступал в самых разных жанрах журналистики. Особенно прославился фельетонами, под которыми подписывался псевдонимом «Дарий Цимбал».
Уйдя в бизнес с 1997 г., Коваленко продолжал публиковаться в местных средствах массовой информации.
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в сфере информационного обеспечения населения награждён Почетной грамотой Губернатора Саратовской обл., дважды (в 1981 и 1997 гг.) становился лауреатом премии Саратовской областной организации Союза журналистов СССР.
Юрий Михайлович Коваленко – член Союза журналистов СССР и России, Международной федерации журналистов.
Светлая память о коллеге всегда будет жить в наших сердцах!
Прощание будет проходить в четверг в Ритуале в 1-м микрорайоне с 9 до 10 утра.
Саратовское региональное отделение Союза журналистов России и балаковское журналистское сообщество.