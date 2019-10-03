Союз журналистов России
Саратовское отделение

Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
 
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Конкурсы:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 362 раз
Сроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
Все конкурсы!

Приглашаем принять участие в вебинаре Светланы Кузевановой.

Актуально » Главные новости — 9-октября-2019 — прочитано 37 раз
СПИКЕР:
Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ.

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

• что такое персональные данные и как с ними должен работать журналист,

• согласие на использование персональных данных в публикациях: в каких случаях нужно получать,

• случаи свободного использования персональных данных в публикациях СМИ,

• взаимодействие в РКН: анализ практики и рекомендации юриста.

КОГДА:

9 октября в 12:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 1900 рублей — для всех.

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru




Всегда Ваша,
редакция журнала «Журналист»