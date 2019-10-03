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Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
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Конкурсы:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 362 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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Приглашаем принять участие в вебинаре Светланы Кузевановой.
Актуально » Главные новости — 9-октября-2019 — прочитано 37 раз
СПИКЕР:
Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ.
ТЕМЫ ВЕБИНАРА:
• что такое персональные данные и как с ними должен работать журналист,
• согласие на использование персональных данных в публикациях: в каких случаях нужно получать,
• случаи свободного использования персональных данных в публикациях СМИ,
• взаимодействие в РКН: анализ практики и рекомендации юриста.
КОГДА:
9 октября в 12:00 (мск)
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;
• 1900 рублей — для всех.
Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru
Всегда Ваша,
редакция журнала «Журналист»