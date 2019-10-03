Приглашаем принять участие в вебинаре Светланы Кузевановой. Актуально » Главные новости — 9-октября-2019 — прочитано 37 раз СПИКЕР:

Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ.



ТЕМЫ ВЕБИНАРА:



• что такое персональные данные и как с ними должен работать журналист,



• согласие на использование персональных данных в публикациях: в каких случаях нужно получать,



• случаи свободного использования персональных данных в публикациях СМИ,



• взаимодействие в РКН: анализ практики и рекомендации юриста.



КОГДА:



9 октября в 12:00 (мск)



СТОИМОСТЬ:



• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;



• 1900 рублей — для всех.



Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru









Всегда Ваша,

редакция журнала «Журналист»