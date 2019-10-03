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Союз журналистов России
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Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 362 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЕ НА ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ «КИНОВЕРТИКАЛИ 2019» ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ
Актуально » Главные новости — 9-октября-2019 — прочитано 41 раз
Отборочная комиссия VI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» сформировала шорт-лист из 189 фильмов, которые вошли в конкурсную программу.
Все они размещены в разделе «Видеозаписи» официальной группы фестиваля в сети «ВКонтакте» («Киновертикаль Саратов») в специальных альбомах в соответствии с номинациями конкурса и возрастными категориями участников:
https://vk.com/videos-87245752?section=album_29 — «Моя малая родина», 5-16
https://vk.com/videos-87245752?section=album_30 — «Моя малая родина», 17-22
https://vk.com/videos-87245752?section=album_31 — «Любите ли вы театр?», 5-16
https://vk.com/videos-87245752?section=album_32 — «Любите ли вы театр?», 17-22
https://vk.com/videos-87245752?section=album_33 — «Общество и я», 5-16
https://vk.com/videos-87245752?section=album_34 — «Общество и я», 17-22
https://vk.com/videos-87245752?section=album_35 — «Свободный полет», 5-16
https://vk.com/videos-87245752?section=album_36 — «Свободный полет», 17-22
Интернет-голосование продлится до 21 октября!
Приз зрительских симпатий будет вручен автору работы, набравшей наибольшее количество лайков, уже на церемонии открытия фестиваля — 6 ноября 2019 года!
Пресс-центр VI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль»