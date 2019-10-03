«КИНОВЕРТИКАЛЬ 2019» БУДЕТ ПОСВЯЩЕНА ПАМЯТИ ОЛЕГА ЯНКОВСКОГО Актуально » Главные новости — 9-октября-2019 — прочитано 38 раз Гостей фестиваля ждут ретро-показы фильмов с участием великого актера и земляка.

Организаторы VI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» (5-8 ноября 2019 года, Саратов) приняли решение посвятить его памяти советского и российского актёра театра, кино и телевидения, Народного артиста СССР Олега Янковского. В этом году исполнилось 10 лет со дня его ухода.



В рамках специальных показов гости кинофестиваля увидят фильмы с участием Олега Янковского, снятые в годы работы артиста в Саратовском драматическом театре, когда только начиналась его кинокарьера. В программе показа: х/ф «Служили два товарища» (реж. Евгений Карелов, 1968г.) и х/ф «Я, Франциск Скорина» (реж. Борис Степанов, 1969г.).