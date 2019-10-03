|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 362 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
|
«КИНОВЕРТИКАЛЬ 2019» БУДЕТ ПОСВЯЩЕНА ПАМЯТИ ОЛЕГА ЯНКОВСКОГО
Актуально » Главные новости — 9-октября-2019 — прочитано 38 раз
Гостей фестиваля ждут ретро-показы фильмов с участием великого актера и земляка.
Организаторы VI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» (5-8 ноября 2019 года, Саратов) приняли решение посвятить его памяти советского и российского актёра театра, кино и телевидения, Народного артиста СССР Олега Янковского. В этом году исполнилось 10 лет со дня его ухода.
В рамках специальных показов гости кинофестиваля увидят фильмы с участием Олега Янковского, снятые в годы работы артиста в Саратовском драматическом театре, когда только начиналась его кинокарьера. В программе показа: х/ф «Служили два товарища» (реж. Евгений Карелов, 1968г.) и х/ф «Я, Франциск Скорина» (реж. Борис Степанов, 1969г.).