На «Волжской волне» наградили авторов и издателей книг – лауреатов регионального конкурса Актуально » Главные новости — 5-октября-2019 — прочитано 60 раз



Главными задачами конкурса, организатором которого выступает министерство информации и печати Саратовской области, являются поддержка достижений регионального книгоиздания, поощрение лучших образцов книжного искусства и полиграфии, пропаганда чтения и книжной культуры. Среди участников конкурса - 112 наименований книг, брошюр и альбомов от 12 издательств области и 16 авторов. В финал прошли 12 изданий.



Открыла церемонию министр информации и печати Светлана Бакал: «Профессиональному издательскому конкурсу «Лучшие книги года» уже более 15 лет. И все эти годы конкурс наращивает популярность среди издателей и авторов. Каждое из произведений, удостоенных звания лауреата, - это результат огромного труда творческого коллектива! И наш конкурс – одна из немногих возможностей сказать авторам, идейным вдохновителям, дизайнерам и полиграфистам слова благодарности и восхищения! Поздравляю победителей с наградами! Желаю вам вдохновения, интересных идей и творческих удач!», - сказала в приветственном слове Светлана Бакал.



Награждение началось с энциклопедии журналистики «Летописцы истории страны» (номинация «Лучшее справочное издание»), собравшей биографии более 600 саратовских журналистов. На сцену были приглашены автор идеи и составитель сборника - председатель саратовского отделения «Союза журналистов России» Лидия Златогорская - и представитель издательства «Волга». Лидия Златогорская объявила собравшимся о продолжении проекта - книге о журналистах – участниках Великой Отечественной войны.



Награды были вручены также издательству СГУ за книгу «Архитектурный комплекс Саратовского университета: от замысла к воплощению», победившую в номинации «Лучшее художественное оформление и полиграфическое исполнение издания». Среди победителей - литературно-художественное издание «Алексей Николаевич Будищев. Отвори потихоньку калитку» (номинация «Лучшая книга в области художественной литературы и публицистики») и учебное пособие «Рассказы по истории саратовского Поволжья» (номинация «Лучшее учебное издание»).



В номинации «Лучшая книга по истории Отечества и краеведению» первое место досталось издательству Саратовской государственной юридической академии за информационное издание «Далекое — близкое: страницы истории в саратовских архивах», выпущенное к 100-летию государственной архивной службы России.



Среди лучших книг для детей и юношества было отмечено наградой литературно-публицистическое издание Игоря Смилевца «От Северного полюса к полюсу Милосердия». Издательство «КУБиК» награждено за книгу Виктории Голобородовой «Сказкотерапия для больших и маленьких», а «Издательство Десятая Муза» - за красочный путеводитель по городу для детей «Азбука Саратова».



Лучшим научным и научно-популярным изданием стала книга Якова Каца «Жизнь и болезнь», сообщает министерство информации и печати области.













В Саратове состоялось награждение авторов и издателей областного конкурса «Лучшие книги 2018 года». Церемония прошла в рамках пятой международной книжной выставки-ярмарки «Волжская волна».Главными задачами конкурса, организатором которого выступает министерство информации и печати Саратовской области, являются поддержка достижений регионального книгоиздания, поощрение лучших образцов книжного искусства и полиграфии, пропаганда чтения и книжной культуры. Среди участников конкурса - 112 наименований книг, брошюр и альбомов от 12 издательств области и 16 авторов. В финал прошли 12 изданий.Открыла церемонию министр информации и печати Светлана Бакал: «Профессиональному издательскому конкурсу «Лучшие книги года» уже более 15 лет. И все эти годы конкурс наращивает популярность среди издателей и авторов. Каждое из произведений, удостоенных звания лауреата, - это результат огромного труда творческого коллектива! И наш конкурс – одна из немногих возможностей сказать авторам, идейным вдохновителям, дизайнерам и полиграфистам слова благодарности и восхищения! Поздравляю победителей с наградами! Желаю вам вдохновения, интересных идей и творческих удач!», - сказала в приветственном слове Светлана Бакал.Награждение началось с энциклопедии журналистики «Летописцы истории страны» (номинация «Лучшее справочное издание»), собравшей биографии более 600 саратовских журналистов. На сцену были приглашены автор идеи и составитель сборника - председатель саратовского отделения «Союза журналистов России» Лидия Златогорская - и представитель издательства «Волга». Лидия Златогорская объявила собравшимся о продолжении проекта - книге о журналистах – участниках Великой Отечественной войны.Награды были вручены также издательству СГУ за книгу «Архитектурный комплекс Саратовского университета: от замысла к воплощению», победившую в номинации «Лучшее художественное оформление и полиграфическое исполнение издания». Среди победителей - литературно-художественное издание «Алексей Николаевич Будищев. Отвори потихоньку калитку» (номинация «Лучшая книга в области художественной литературы и публицистики») и учебное пособие «Рассказы по истории саратовского Поволжья» (номинация «Лучшее учебное издание»).В номинации «Лучшая книга по истории Отечества и краеведению» первое место досталось издательству Саратовской государственной юридической академии за информационное издание «Далекое — близкое: страницы истории в саратовских архивах», выпущенное к 100-летию государственной архивной службы России.Среди лучших книг для детей и юношества было отмечено наградой литературно-публицистическое издание Игоря Смилевца «От Северного полюса к полюсу Милосердия». Издательство «КУБиК» награждено за книгу Виктории Голобородовой «Сказкотерапия для больших и маленьких», а «Издательство Десятая Муза» - за красочный путеводитель по городу для детей «Азбука Саратова».Лучшим научным и научно-популярным изданием стала книга Якова Каца «Жизнь и болезнь», сообщает министерство информации и печати области.