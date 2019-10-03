Приём работ на конкурс «СМИротворец-2019» продлён до 10 октября Актуально » Главные новости — 3-октября-2019 — прочитано 48 раз Журналисты и редакции Центрального, Уральского, Сибирского, Северо-Кавказского и Северо-Западного округов могут подать материалы на конкурс до конца первой декады октября. Решение принято по просьбам представителей СМИ нескольких регионов.

По Дальневосточному, Поволжскому и Южному федеральным округам приём заявок завершен в сентябре. В этих округах в октябре пройдут региональные этапы конкурса.

Итоговые мероприятия в Дальневосточном округе состоятся в Хабаровске 11-12 октября. Журналисты посетят село Сикачи-Алян с тысячелетними петроглифами, встретятся с национальными активистами края. На круглых столах обсудят мультимедиа журналистику и освещение межэтнической темы в региональных СМИ.

Финал конкурса «СМИротворец-Волга» пройдёт в Ижевске 16-17 октября. Для авторов лучших работ на межэтническую и межконфессиональную тематику будут организованы этно-пресс-тур по городам Удмуртии, в том числе в гости к «Бабушкам из Бураново», и круглые столы, участники которых обсудят актуальные проблемы региональной журналистики.

Итоги по Южному округу подведут 31 октября и 1 ноября в Ростове-на-Дону. Формируется шорт-лист этапа «СМИротворец-Юг». Лауреатов также ждут семинары, творческие встречи, пресс-туры и экскурсии. Победители региональных этапов попадут в шорт-лист общероссийского этапа. В ноябре в Москве наградят лучших из лучших.

Цель конкурса ― поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, а также деятельность российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.

На конкурс принимаются публикации в периодической печати (вышедшие в теле-, радиоэфир) федеральных, областных, республиканских, городских, районных, этнических СМИ в период с 1 августа 2018 года по 1 августа 2019 года. К участию в творческом состязании приглашаются журналисты федеральных, региональных и национально-культурных СМИ и локальных изданий (в том числе этнических) в шести номинациях: «Телевидение», «Радио», «Пресса», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ», «Родные языки», а также специальная номинация для студентов профильных факультетов вузов «Поколение мультимедиа».

В Международный год языков коренных народов, объявленный Генеральной ассамблеей ООН, и в Год языков коренных народов России особенно актуальной становится номинация «Родные языки». Редко какой конкурс может себе позволить рассматривать творческие работы на всех, без исключения, языках народов, проживающих в многонациональной, а значит многоязычной стране. «СМИротворец» традиционно принимает журналистские работы от этнических и локальных СМИ, где диалог с аудиторией чаще всего ведётся именно на родном языке большинства местных жителей. Отметим, что в данной номинации рассматриваются глубокие материалы, острые репортажи, проблемные статьи о родных языках, отношении к языку самих носителей, представителей малых народов, о популярности и забвении, о том, из чего состоит языковая культура того или иного народа и почему она так важна для государства.



Для справки: В 2019 году конкурс «СМИротворец» проводится Федеральным агентством по делам национальностей по инициативе Гильдии межэтнической журналистики и при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. Конкурс включен в Государственную программу Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». Информационные партнёры конкурса ― ИТАР ТАСС, «Российская газета», Национальная ассоциация телерадиовещателей, Союз журналистов России, «Русский репортёр».

Ознакомиться с Положением о конкурсе можно по ссылке: http://concours.nazaccent.ru/2019/

Дополнительная информация по телефонам: +7 (495) 978-02-89, +7 (903) 103-91-70.

Материалы принимаются по электронному адресу konkurs@nazaccent.ru или по почтовому адресу: 125009, Москва, Тверская улица, д. 7, а/я 92, Гильдия межэтнической журналистики, «СМИротворец-2019».