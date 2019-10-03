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Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 341 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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Медиаконгресс "Содружество журналистов" и Эрмитаж приглашают на Медиа-Форум в Санкт-Петербург молодых журналистов
Актуально » Главные новости — 3-октября-2019 — прочитано 48 раз
От имени Медиаконгресса «Содружество журналистов» и Государственного Эрмитажа информируем, что с 26 по 28 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже пройдет XIV Ежегодный Международный Медиа-Форум молодых журналистов «Диалог Культур». Форум проводится при поддержке Правитель-ства Санкт-Петербурга, Союза журналистов России, Европейской Федерации журналистов, Международной Академии Телевидения и Радио, а также Санкт-Петербургского Государственного Университета.
Уже на протяжении тринадцати лет «Диалог Культур» является крупнейшей международной площадкой на территории России для обмена мнениями и профессиональным опытом между представителями различных направлений традиционной журналистики и новых медиа. В этом году в работе Форума примут участие более 400 журналистов из 35 стран мира и 60 регионов России.
Диалог российских и зарубежных журналистов — это реальная возможность развеять стереотипы, установившиеся в медиапространстве некоторых стран Евросоюза, порожденные санкциями и противостоянием политических элит разных государств, и создать новую модель диалога в условиях конфронтации. Одна из главных целей нашего Форума — привлечение к созданию новой позитивной среды, обращенной к России зарубежными СМИ, представляющими страны Евросоюза, СНГ и Лиги Арабских государств.
Молодые журналисты, в рамках своего пребывания в Северной столице, получат уникальную возможность не только запечатлеть Санкт-Петербург и его окрестности, но и провести съемки в залах и хранилищах Государственного Эрмитажа, которые лягут в основу их собственных сюжетов «Санкт-Петербург своими глазами».
Мы приглашаем на «Диалог Культур» молодых корреспондентов, тележурналистов, редакторов, фотографов, блогеров и медиа-экспертов, которые смогут представить на Медиа-Форуме свои мультимедийные трансграничные проекты, рассказывающие о реалиях и преобразованиях, про-исходящих в области, что, на наш взгляд, заслуживает внимания зарубежных коллег.
Более подробная информация для участников на странице проекта: https://mediacongress.ru/dialogueofcultures2019
С уважением,
От имени Оргкомитета Форума
Джазоян А. Е.