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SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста Конкурсы: Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области 10-июля-2019 — прочитано 341 раз Сроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Сроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее... Все конкурсы! Судьба региональных медиа и монетизация бренда регионов стали темами обсуждения экспертов ТПП РФ в рамках фестиваля журналистов Актуально » Главные новости — 3-октября-2019 — прочитано 47 раз



Открывая заседание комитета, директор Центра по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ Александр Шкирандо подчеркнул, что Торгово-промышленная палата Российской Федерации всегда с большим вниманием относилась к проблемам СМИ, потому и создала указанный комитет почти два года назад, и готова всячески содействовать решению возникающих у СМИ проблем.



Модерировал заседание комитета его председатель Игорь Потоцкий, который в своей вступительной речи подробно охарактеризовал печальное состояние региональных медиа в ее различных сегментах и констатировал, что многократные обращения комитета и представителей СМИ в органы государственной власти с просьбой обратить внимание на создавшееся в отрасли положение не привели к каким-либо результатам.



Так, по его словам, многочисленные обращения Комитета в органы власти, включая направленную резолюцию, принятую год назад на Фестивале журналистов в Сочи, в которой указывалось, что отрасль переживает самые масштабные технологические изменения и при этом испытывает жесткое давление на рынок со стороны регуляторов отрасли, которые построили модель развития медиа без учета интересов и мнения целых сегментов рынка (таких как региональные медиа и печатные СМИ), и теперь нуждается в поддержке - не привели к каким-либо результатам.



А законодательные лакуны, которые образовались в механизмах регулирования рынка, поскольку развитие технологий и структуры рынка медиа существенно опережают развитие норм его регулирования и создают не ограниченные возможности для произвольного толкования действующего законодательства и угрозу уничтожения целых сегментов рынка, которые в иных условиях демонстрируют уверенную динамику развития, до сих пор не скорректированы. Выбранный способ реализации ФЦП цифровизации телевизионного вещания опирается на неопределенные в законодательстве понятия, которые за этот год так и не были разъяснены, и рано или поздно приведут к неминуемой гибели регионального телевидения.



Сложившуюся ситуацию с российскими СМИ, по его словам, усугубляет печальное экономическое положение в стране и, как следствие, перераспределение рекламных потоков в медиа. Компании все быстрее сокращают затраты на продвижение в телеэфире – во II квартале рынок ТВ-рекламы упал сильнее, чем в начале года, а за первые шесть месяцев этого года рынок сократился на 9-10%. При этом легальные российские онлайн-видеосервисы по итогам первой половины 2019 года нарастили выручку на 44%. Однако главным драйвером является рост доходов подписной модели, по итогам полугодия ее доля в общей выручке рынка составила 70%. Одновременно, доля рекламных доходов уменьшается: по итогам 2018 года на них приходилось 36,9% выручки, по итогам первой половины 2019 года – уже 31,2%. Население и денежные потоки уходят в интернет, лишая региональные каналы средств к существованию. Больше 6 миллионов человек платят за сериалы и фильмы в интернете.



Падение доверия к традиционным медиа делает крайне востребованными не только новые форматы, но и, что важнее, новую интонацию в коммуникации, и к тому же дает аутсайдерам возможности выйти в лидеры мнений без непосильных расходов.



Участники заседания обсуждали создавшуюся ситуацию и искали пути выхода из нее. Свою позицию по ситуации с телеканалами в регионах высказали генеральный директор телекомпании «Афонтово» в Красноярске Светлана Середа, генеральный директор ТК «Губерния» в Самаре Юрий Проничев, генеральный директор телеканала «СЭТ» в Хабаровске Александр Удовиченко, генеральный директор телекомпании «Сургут Информ-ТВ» Игорь Ярош, генеральный директор телекомпании «Томское время» Марк Минин.



По итогам обсуждения участниками заседания было принято решение собрать до 1 октября информацию и провести анализ региональных рекламных бюджетов для формирования экспертного заключения по состоянию регионального рекламного рынка, подтверждающих демпинг со стороны федеральных каналов и Национальной рекламной ассоциации. По итогам исследования решено провести встречу председателя комитета с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константином Носковым и руководством ФАС России.



23 сентября прошло заседание пресс-клуба ТПП РФ, организованного Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России, на тему: «Региональная идентичность и бизнес региональных медиа». На нем обсуждалась роль региональных медиа в формировании региональной идентичности субъектов как основы конкурентоспособности регионов, были подняты вопросы заинтересованности всех сторон в формировании бренда региона и возможные пути ее монетизации, в том числе и для медиа.



Вел заседание председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий.



С основным докладом выступила программный директор СТП Медиа Дарья Потоцкая, которая подробно остановилась на проблематике формирования региональной идентичности в стране, привела различные примеры, как удачные, так и не очень, позиционирования городов и различных брендов. В качестве основных ошибок городов и регионов она привела непонимание генераторами брендов своего рынка, неудачный выбор брендов и увлечение логотипами, несоответствие брендинга и региональной политики, непоследовательность или отсутствие преемственности, непонимание того, с кем регион конкурирует, неприятие бренда региональным сообществом, непонимание инструментов капитализации бренда и отсутствие возможностей для «похищения бренда».



Декан факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова Елена Вартанова отметила, что эта тема, прежде всего, нуждается в тщательном исследовании, анализе и выработке стратегии взаимодействия разных сторон-участников создания брендов регионов, различных сфер коммуникаций, определения основных драйверов геобрендинга, удачных примеров и способов монетизации контента.



Секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова поддержала идею проведения анализа современных тенденций формирования брендов территорий и необходимость разработки общей для страны концепции в формировании брендов территорий, и добавила, что на сегодняшний день большая часть территорий нуждается не в брендировании, а в выравнивании негативного отношения среди населения к тому или иному региону.



Эту задачу, по словам главного редактора региональных программ телекомпании «Общественное телевидение России» Сергея Ломакина, могла бы взять на себя Торгово-промышленная палата Российской Федерации, обладающая для проведения данного исследования всеми возможными ресурсами.



Участниками заседания отмечалась большая сила и ресурсы, заложенные в медиа, для продвижения бренда территорий, как и возможность для СМИ монетизировать свою деятельность.



В завершение заседания генеральный директор ИКГ «Бизнес Диалог Медиа» Мария Суворовская презентовала созданный в рамках Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций подкомитет по корпоративным медиа, которые, по ее словам, являются хорошим инструментом менеджмента и инвестиционного бренда территорий.



В рамках подкомитета планируется собрать опыт и аналитику лучших образцов, поддержать медиа-каналы представителей бизнеса, развивать корпоративные СМИ предприятий, проводить анализ системы внутренних коммуникаций российского бизнеса, разработать консультационную площадку, и выдвигать инициативы по законодательной и общественной поддержке российских корпоративных СМИ.



В обоих мероприятиях приняли участие редакторы и журналисты федеральных и региональных газет, журналов, телеканалов, радиостанций и интернет-изданий, представители пресс-служб и отделов по связям с общественностью и СМИ торгово-промышленных палат.



Центр по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ, К.Андроникашвили 22 сентября на открытом заседании Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, посвященном вопросам медиаменеджмента и требованиям современного медиарынка, участники заседания поговорили о создавшейся в медиасреде ситуации с учетом новых условий существования СМИ.Открывая заседание комитета, директор Центра по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ Александр Шкирандо подчеркнул, что Торгово-промышленная палата Российской Федерации всегда с большим вниманием относилась к проблемам СМИ, потому и создала указанный комитет почти два года назад, и готова всячески содействовать решению возникающих у СМИ проблем.Модерировал заседание комитета его председатель Игорь Потоцкий, который в своей вступительной речи подробно охарактеризовал печальное состояние региональных медиа в ее различных сегментах и констатировал, что многократные обращения комитета и представителей СМИ в органы государственной власти с просьбой обратить внимание на создавшееся в отрасли положение не привели к каким-либо результатам.Так, по его словам, многочисленные обращения Комитета в органы власти, включая направленную резолюцию, принятую год назад на Фестивале журналистов в Сочи, в которой указывалось, что отрасль переживает самые масштабные технологические изменения и при этом испытывает жесткое давление на рынок со стороны регуляторов отрасли, которые построили модель развития медиа без учета интересов и мнения целых сегментов рынка (таких как региональные медиа и печатные СМИ), и теперь нуждается в поддержке - не привели к каким-либо результатам.А законодательные лакуны, которые образовались в механизмах регулирования рынка, поскольку развитие технологий и структуры рынка медиа существенно опережают развитие норм его регулирования и создают не ограниченные возможности для произвольного толкования действующего законодательства и угрозу уничтожения целых сегментов рынка, которые в иных условиях демонстрируют уверенную динамику развития, до сих пор не скорректированы. Выбранный способ реализации ФЦП цифровизации телевизионного вещания опирается на неопределенные в законодательстве понятия, которые за этот год так и не были разъяснены, и рано или поздно приведут к неминуемой гибели регионального телевидения.Сложившуюся ситуацию с российскими СМИ, по его словам, усугубляет печальное экономическое положение в стране и, как следствие, перераспределение рекламных потоков в медиа. Компании все быстрее сокращают затраты на продвижение в телеэфире – во II квартале рынок ТВ-рекламы упал сильнее, чем в начале года, а за первые шесть месяцев этого года рынок сократился на 9-10%. При этом легальные российские онлайн-видеосервисы по итогам первой половины 2019 года нарастили выручку на 44%. Однако главным драйвером является рост доходов подписной модели, по итогам полугодия ее доля в общей выручке рынка составила 70%. Одновременно, доля рекламных доходов уменьшается: по итогам 2018 года на них приходилось 36,9% выручки, по итогам первой половины 2019 года – уже 31,2%. Население и денежные потоки уходят в интернет, лишая региональные каналы средств к существованию. Больше 6 миллионов человек платят за сериалы и фильмы в интернете.Падение доверия к традиционным медиа делает крайне востребованными не только новые форматы, но и, что важнее, новую интонацию в коммуникации, и к тому же дает аутсайдерам возможности выйти в лидеры мнений без непосильных расходов.Участники заседания обсуждали создавшуюся ситуацию и искали пути выхода из нее. Свою позицию по ситуации с телеканалами в регионах высказали генеральный директор телекомпании «Афонтово» в Красноярске Светлана Середа, генеральный директор ТК «Губерния» в Самаре Юрий Проничев, генеральный директор телеканала «СЭТ» в Хабаровске Александр Удовиченко, генеральный директор телекомпании «Сургут Информ-ТВ» Игорь Ярош, генеральный директор телекомпании «Томское время» Марк Минин.По итогам обсуждения участниками заседания было принято решение собрать до 1 октября информацию и провести анализ региональных рекламных бюджетов для формирования экспертного заключения по состоянию регионального рекламного рынка, подтверждающих демпинг со стороны федеральных каналов и Национальной рекламной ассоциации. По итогам исследования решено провести встречу председателя комитета с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константином Носковым и руководством ФАС России.23 сентября прошло заседание пресс-клуба ТПП РФ, организованного Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России, на тему: «Региональная идентичность и бизнес региональных медиа». На нем обсуждалась роль региональных медиа в формировании региональной идентичности субъектов как основы конкурентоспособности регионов, были подняты вопросы заинтересованности всех сторон в формировании бренда региона и возможные пути ее монетизации, в том числе и для медиа.Вел заседание председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий.С основным докладом выступила программный директор СТП Медиа Дарья Потоцкая, которая подробно остановилась на проблематике формирования региональной идентичности в стране, привела различные примеры, как удачные, так и не очень, позиционирования городов и различных брендов. В качестве основных ошибок городов и регионов она привела непонимание генераторами брендов своего рынка, неудачный выбор брендов и увлечение логотипами, несоответствие брендинга и региональной политики, непоследовательность или отсутствие преемственности, непонимание того, с кем регион конкурирует, неприятие бренда региональным сообществом, непонимание инструментов капитализации бренда и отсутствие возможностей для «похищения бренда».Декан факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова Елена Вартанова отметила, что эта тема, прежде всего, нуждается в тщательном исследовании, анализе и выработке стратегии взаимодействия разных сторон-участников создания брендов регионов, различных сфер коммуникаций, определения основных драйверов геобрендинга, удачных примеров и способов монетизации контента.Секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова поддержала идею проведения анализа современных тенденций формирования брендов территорий и необходимость разработки общей для страны концепции в формировании брендов территорий, и добавила, что на сегодняшний день большая часть территорий нуждается не в брендировании, а в выравнивании негативного отношения среди населения к тому или иному региону.Эту задачу, по словам главного редактора региональных программ телекомпании «Общественное телевидение России» Сергея Ломакина, могла бы взять на себя Торгово-промышленная палата Российской Федерации, обладающая для проведения данного исследования всеми возможными ресурсами.Участниками заседания отмечалась большая сила и ресурсы, заложенные в медиа, для продвижения бренда территорий, как и возможность для СМИ монетизировать свою деятельность.В завершение заседания генеральный директор ИКГ «Бизнес Диалог Медиа» Мария Суворовская презентовала созданный в рамках Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций подкомитет по корпоративным медиа, которые, по ее словам, являются хорошим инструментом менеджмента и инвестиционного бренда территорий.В рамках подкомитета планируется собрать опыт и аналитику лучших образцов, поддержать медиа-каналы представителей бизнеса, развивать корпоративные СМИ предприятий, проводить анализ системы внутренних коммуникаций российского бизнеса, разработать консультационную площадку, и выдвигать инициативы по законодательной и общественной поддержке российских корпоративных СМИ.В обоих мероприятиях приняли участие редакторы и журналисты федеральных и региональных газет, журналов, телеканалов, радиостанций и интернет-изданий, представители пресс-служб и отделов по связям с общественностью и СМИ торгово-промышленных палат.