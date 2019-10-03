В Саратове пройдет пятая Международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна» Актуально » Главные новости — 30-сентября-2019 — прочитано 184 раз Со 2 по 6 октября 2019 года состоится юбилейная, пятая Международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна».

Возникнув в «Год Литературы», саратовский книжный фестиваль стал традиционным. Заслужив уважение от издателей, читающей общественности, руководства и представителей книжной отрасли России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Эстонии и др., «Волжская Волна» за короткое время получила статус международного фестиваля и все годы держит высокую планку, неуклонно собирая большую аудиторию любителей книги. «Волжская волна» заслуженно может считаться значимым брендом нашего региона. «Волжская волна» вошла в число пяти самых крупных книжных ярмарок России. Её гостями побывали Александра Маринина, Александр Проханов, Эдуард Лимонов, Сергей Лукьяненко, Лев Данилкин, Полина Дашкова, Гузель Яхина и другие известные авторы.

Книжная ярмарка пройдет на Театральной площади Саратова. В этом году предполагается участие 150 экспонентов из 30 субъектов Российской Федерации, в том числе из Крыма, Татарстана, Башкирии, Чеченской республики, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, объединённый стенд Северного Кавказа и др., а также из стран ближнего зарубежья: Казахстана, Белоруссии, Эстонии. Значительно вырастет и общая посещаемость мероприятия. Прогнозируется, что в течение пяти дней ярмарку смогут посетить более 100 тысяч гостей, жителей Саратовской области и соседних регионов.

В настоящее время на территории Приволжского федерального округа прецедента проведения книжных ярмарок подобного формата нет, опыт «Волжской волны» является уникальным для Поволжья. Российский книжный союз и его президент Сергей Степашин, а также Администрация Президента Российской Федерации в лице помощника Президента РФ Владимира Толстого поддерживают проект «Волжская волна».

Правительство Москвы уже традиционно представит на «Волжской волне» экспозицию «Москва книжная». Одной из основных тем мероприятий ярмарки станет тема: «Домашняя библиотека в 21 веке». Ей будет посвящен большой круглый стол и конференция, на которую будут приглашены руководители книжной отрасли, издатели, представители книготорговых сетей, писатели, журналисты.

По окончании мероприятий в Саратове Приволжская книжная палата проведет мини-книжные фестивали «Волжская волна» в крупных центрах Саратовской области: городах Энгельс, Балашов, Петровск, Ершов, Пугачев.

Кое-что по динамике и цифрам: Первая ярмарка «Волжская волна» – 59 экспонентов, 14 регионов, 10 000 посетителей; Вторая ярмарка – 80 экспонентов, 18 регионов + Беларусь, Украина, Казахстан, 30 000 посетителей; Третья ярмарка – 96 экспонентов, 21 регион + Беларусь, Украина, Казахстан, Эстония, Армения, 60 000 посетителей; Четвертая ярмарка – 98 экспонентов, 23 региона + ближнее Зарубежье, более 80 000 посетителей.

Из юбилейных сюрпризов в этом году планируется «Литературная электричка» с выступлениями известных писателей. Гостями «Волжской волны» в этом году станут Игорь Прокопенко, Андрей Геласимов и Платон Беседин и другие известные российские авторы.