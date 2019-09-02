Союз журналистов России
Саратовское отделение

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«Вся Россия-2019». Реальность завтрашнего дня: опыт внедрения цифровых услуг и сервисов в Кировской области

Актуально » Главные новости — 26-сентября-2019 — прочитано 54 раз
Об интересных цифровых технологиях шла речь на встрече с министром IT-технологий Кировской области. Юрий Палюх рассказал о сервисах, которые способны значительно упростить жизнь граждан. В своей презентации министр представил проекты, которые находятся в разработке кировских специалистов, а также о тех, которые уже успешно реализуются в регионе.

В центре внимания – привычная банковская карта, которая, как подчеркнул министр, не подменяет общегражданский паспорт, но значительно упрощает многие процессы. В частности, в МФЦ Кировской области время заполнения заявлений на получение услуги сокращено до минимума – до 10 секунд. Это стало возможным благодаря внедрению специально разработанной системы. Для того, чтобы внести все необходимые данные (номер паспорта, ИНН, СНИЛС и т.д.) гражданину достаточно провести картой по специальному устройству – по номеру банковского IDи фамилии человека информация автоматически «подтянется» из актуальных баз данных.

Разработчики пошли дальше и внедрили подобную систему в транспорте. Поскольку система может идентифицировать не только самого человека, но и его социальный статус, автоматизируются и другие процессы. При оплате картой льготные категории жителей области автоматически получают скидку – система распознает предъявителя карты и сообщает, может он проехать в автобусе за полцены или бесплатно.

Еще один проект, который уже работает у кировчан – запись ребенка в детский сад. Проект пока в тестовом режиме, но уже сегодня показал свою эффективность.

Молодым родителям не нужно, например, изучать нормативно-правовую базу для того, чтобы узнать, в какие детские сады они имеют право подать заявления. Сайт просто предоставляет возможность «поставить галочки» в нужных окошках.

Таким образом, не только экономится время, устраняются бюрократические барьеры, но и исключается коррупционная составляющая. Весь процесс осуществляется в автоматическом электронном режиме. За ходом движения очереди можно следить онлайн.

– У нас, в Кировской области, уже есть скромный, но по нашим данным, передовой, опыт, пока не имеющий аналогов в России. Мы много работаем, готовы развиваться и создавать новые ресурсы, необходимые и полезные для граждан. Один из сервисов, который также в финальной стадии – сервис зачисления абитуриентов в вузы, – рассказал министр.

Подобного рода разработки становятся всё популярнее. Поделиться этими и другими разработками Министерство информационных технологий и связи Кировской области готово с коллегами из других регионов, сообщается на сайте Союза журналистов России.
«Вся Россия-2019». Реальность завтрашнего дня: опыт внедрения цифровых услуг и сервисов в Кировской области
«Вся Россия-2019». Реальность завтрашнего дня: опыт внедрения цифровых услуг и сервисов в Кировской области