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Союз журналистов России
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Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 333 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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«Вся Россия-2019». Лучшие друзья журналистов – это НКО: хорошие и плохие примеры сотрудничества
Актуально » Главные новости — 26-сентября-2019 — прочитано 54 раз
Взаимодействие СМИ и некоммерческих организаций в России сегодня очень слабо развито. По словам Юлии Загитовой, секретаря Союза журналистов России, элементарное недопонимание НКО и медиа сообщества, как правило, приводит к отсутствию положительного опыта совместной работы.
В России зарегистрировано около 216 тысяч НКО и около 77 тысяч СМИ. Журналисты, как показывают результаты исследования, не публикуют на своих ресурсах материалы об НКО, не видят в их пресс-релизах актуальности и т.д.
Тем не менее, опыт некоторых СМИ, как правило – федеральных, демонстрирует успешность совместных проектов с НКО. Материалы о спасении бездомных животных, неизлечимо больных людях, инвалидах, сиротах - все эти темы СМИ поддерживают и подают под углом, под которым раньше зрители или читатели никогда не смотрели на проблему.
Существуют успешные кейсы и в регионах. СМИ находят правильный подход к тематике того или иного НКО и преобразовывают их информацию в интересный для своей аудитории контент. Подобные проекты набирают популярность и постепенно тиражируются в других регионах.
Представители НКО, в свою очередь, имеют возможность научиться подавать свой проект так, чтобы СМИ заинтересовывались очередным инфоповодом, а также научились правильно вести страницы организации в социальных сетях, сообщает Союз журналистов России.