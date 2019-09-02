«Вся Россия-2019». Лучшие друзья журналистов – это НКО: хорошие и плохие примеры сотрудничества Актуально » Главные новости — 26-сентября-2019 — прочитано 54 раз



В России зарегистрировано около 216 тысяч НКО и около 77 тысяч СМИ. Журналисты, как показывают результаты исследования, не публикуют на своих ресурсах материалы об НКО, не видят в их пресс-релизах актуальности и т.д.



Тем не менее, опыт некоторых СМИ, как правило – федеральных, демонстрирует успешность совместных проектов с НКО. Материалы о спасении бездомных животных, неизлечимо больных людях, инвалидах, сиротах - все эти темы СМИ поддерживают и подают под углом, под которым раньше зрители или читатели никогда не смотрели на проблему.



Существуют успешные кейсы и в регионах. СМИ находят правильный подход к тематике того или иного НКО и преобразовывают их информацию в интересный для своей аудитории контент. Подобные проекты набирают популярность и постепенно тиражируются в других регионах.



Представители НКО, в свою очередь, имеют возможность научиться подавать свой проект так, чтобы СМИ заинтересовывались очередным инфоповодом, а также научились правильно вести страницы организации в социальных сетях, сообщает Союз журналистов России.



Взаимодействие СМИ и некоммерческих организаций в России сегодня очень слабо развито. По словам Юлии Загитовой, секретаря Союза журналистов России, элементарное недопонимание НКО и медиа сообщества, как правило, приводит к отсутствию положительного опыта совместной работы.В России зарегистрировано около 216 тысяч НКО и около 77 тысяч СМИ. Журналисты, как показывают результаты исследования, не публикуют на своих ресурсах материалы об НКО, не видят в их пресс-релизах актуальности и т.д.Тем не менее, опыт некоторых СМИ, как правило – федеральных, демонстрирует успешность совместных проектов с НКО. Материалы о спасении бездомных животных, неизлечимо больных людях, инвалидах, сиротах - все эти темы СМИ поддерживают и подают под углом, под которым раньше зрители или читатели никогда не смотрели на проблему.Существуют успешные кейсы и в регионах. СМИ находят правильный подход к тематике того или иного НКО и преобразовывают их информацию в интересный для своей аудитории контент. Подобные проекты набирают популярность и постепенно тиражируются в других регионах.Представители НКО, в свою очередь, имеют возможность научиться подавать свой проект так, чтобы СМИ заинтересовывались очередным инфоповодом, а также научились правильно вести страницы организации в социальных сетях, сообщает Союз журналистов России.