«Вся Россия-2019». Открытый разбор конкурсных работ участников форума Актуально » Главные новости — 26-сентября-2019 — прочитано 62 раз



На конкурс было представлено более 200 авторских работ. Примерно столько же подано конкурсных проектов. 15 телекомпаний выдвинули свои специальные проекты. Жюри обращало внимание на оригинальность замысла, полноту темы, режиссерский замысел и так далее. Особое внимание уделялось операторской работе.



Участники конкурса затрагивают самые актуальные и живые темы современности: коррупция, потребительский рынок, бытовые условия жизни ветеранов Великой отечественной войны и т.д.



Члены жюри так же указали на ошибки участников конкурса. Многие материалы просто не соответствовали заявленной номинации, кто-то попросту не раскрыл обозначенную тему.



Имена лучших авторов конкурсных работ будут объявлены на торжественном закрытии форума «Вся Россия-2019», сообщается на сайте СЖР.







Форум «Вся Россия» традиционно проводит конкурс работ участников. В прошлом году впервые все кандидаты представляли свои материалы в электронном виде. Владимир Касютин, секретарь Союза журналистов России, рассказал о том, что в 2019 году увеличилось количество номинаций и значительно возросло число претендентов на победу. В составе жюри – 21 человек, они отбирали лучшие работы. Владимир Касютин поделился со слушателями информацией о главных ошибках и преимуществах конкурсных материалов.На конкурс было представлено более 200 авторских работ. Примерно столько же подано конкурсных проектов. 15 телекомпаний выдвинули свои специальные проекты. Жюри обращало внимание на оригинальность замысла, полноту темы, режиссерский замысел и так далее. Особое внимание уделялось операторской работе.Участники конкурса затрагивают самые актуальные и живые темы современности: коррупция, потребительский рынок, бытовые условия жизни ветеранов Великой отечественной войны и т.д.Члены жюри так же указали на ошибки участников конкурса. Многие материалы просто не соответствовали заявленной номинации, кто-то попросту не раскрыл обозначенную тему.Имена лучших авторов конкурсных работ будут объявлены на торжественном закрытии форума «Вся Россия-2019», сообщается на сайте СЖР.