Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 333 раз
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«Вся Россия-2019». Презентация книги Владимира Касютина «Фрумсум Фруниско»

Актуально » Главные новости — 26-сентября-2019 — прочитано 54 раз
Секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин представил коллегам свою новую книгу с интригующим названием «Фрумсум Фруниско». Книга рассказывает о жизни и творчестве журналиста и представляет собой сборник воспоминаний и размышлений. В качестве названия автор использовал слова песни известного в советское время певца Демиса Руссоса, популярность которого была так велика, что многие люди напевали его песни, вообще не зная английского языка. Так и родилось это удивительное словосочетание «фрумсум фруниско», которое можно перевести как «от воспоминания к воспоминанию».

Книга вышла в свет незадолго до форума «Вся Россия -2019», и для ее публикации Владимир Касютин прибегнул к неожиданному и рискованному способу. Он выложил фрагменты книги в интернет и предложил читателям помочь ему в сборе средств для печати. На эти просьбы откликнулись многочисленные друзья и коллеги, и, благодаря им, книга была издана.

«Фрумсум Фруниско» - вторая книга Владимира Касютина, и останавливаться на достигнутом автор не собирается. Секретарь Союза журналистов России считает, что журналисты могут и должны писать книги о своем творчестве. Такая работа позволяет по-новому осмыслить свой жизненный путь, сохранить в памяти интересные события и передать частицу опыта молодым, сообщает СЖР.
«Вся Россия-2019». Презентация книги Владимира Касютина «Фрумсум Фруниско»
«Вся Россия-2019». Презентация книги Владимира Касютина «Фрумсум Фруниско»
«Вся Россия-2019». Презентация книги Владимира Касютина «Фрумсум Фруниско»