«Вся Россия – 2019». Творческая встреча с Евгением Додолевым Актуально » Главные новости — 26-сентября-2019 — прочитано 56 раз

А начинал Евгений, сын военного писателя Юрия Додолева, с «Комсомольской правды», затем был «Московский Комсомолец», напечатав в которой статью о валютных проститутках под названием «Белый танец», он поднял тираж газеты на рекордный уровень. В 1986 году от Союза журналистов СССР получил звание «Лучшего журналиста года», сообщается на сайте СЖР.



- Нас часто называли «золотой молодёжью», дорвавшихся до эфира и делающих погоду на телевидении и в прессе. А мы действительно считали, что, если рухнет железный занавес, то мы сольемся со всем миром. Я считал, что «Взгляд» - это какая-то революционная команда, которая борется с коммунистами, и этот путь - наш, и мы реально рискуем. То время мы вообще считали военным, конечно мы не понимали, что мы пешки в чьей - то игре, а у нас было реальное ощущение подъёма, - признался Евгений Додолев. Он рассказал журналистам о работе со своими коллегами - Листьевым, Любимовым, Захаровым, Политковским, Мукусевым. Это были люди, которые считались героями перестройки, её символами.



- Я много пишу книг об этом периоде, хотя он был небольшим, всего 3 года, но это было такое фронтовое «взглядовское» время, которое, конечно, сейчас оцениваешь совсем с другой стороны. А тогда мы были очень наивными. Это сейчас мы понимаем, что помогали разрушать страну, когда боролись с административно-командной системой. И что нас просто использовали. Сейчас наступил такой период переосмысления, - признался Евгений Додолев.

Книги Додолева так и называются «Взгляд. Битлы перестройки», «Влад Листьев. Пристрастный реквием», «The Взгляд».





Известный журналист, телеведущий, писатель Евгений Додолев во время творческой встречи с участниками Форума современной журналистики в Сочи остановился на «взглядовском» периоде своей работы на телевидении. Именно это время работы в программе «Взгляд» он называет самым драйвовым и где-то даже фронтовым.А начинал Евгений, сын военного писателя Юрия Додолева, с «Комсомольской правды», затем был «Московский Комсомолец», напечатав в которой статью о валютных проститутках под названием «Белый танец», он поднял тираж газеты на рекордный уровень. В 1986 году от Союза журналистов СССР получил звание «Лучшего журналиста года», сообщается на сайте СЖР.- Нас часто называли «золотой молодёжью», дорвавшихся до эфира и делающих погоду на телевидении и в прессе. А мы действительно считали, что, если рухнет железный занавес, то мы сольемся со всем миром. Я считал, что «Взгляд» - это какая-то революционная команда, которая борется с коммунистами, и этот путь - наш, и мы реально рискуем. То время мы вообще считали военным, конечно мы не понимали, что мы пешки в чьей - то игре, а у нас было реальное ощущение подъёма, - признался Евгений Додолев. Он рассказал журналистам о работе со своими коллегами - Листьевым, Любимовым, Захаровым, Политковским, Мукусевым. Это были люди, которые считались героями перестройки, её символами.- Я много пишу книг об этом периоде, хотя он был небольшим, всего 3 года, но это было такое фронтовое «взглядовское» время, которое, конечно, сейчас оцениваешь совсем с другой стороны. А тогда мы были очень наивными. Это сейчас мы понимаем, что помогали разрушать страну, когда боролись с административно-командной системой. И что нас просто использовали. Сейчас наступил такой период переосмысления, - признался Евгений Додолев.Книги Додолева так и называются «Взгляд. Битлы перестройки», «Влад Листьев. Пристрастный реквием», «The Взгляд».