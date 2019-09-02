«Вся Россия-2019». «Миссия невыполнима? Антиучебник журналистики». Презентация книги журналиста Владимира Снегирёва Актуально » Главные новости — 26-сентября-2019 — прочитано 55 раз



Представил автора новой книги на Форуме современной журналистики Владимир Сунгоркин, главный редактор газеты “Комсомольская правда». Он рассказал о совместной работе с Владимиром Снегирёвым, который в советские времена был создателем Полярных экспедиций «Комсомолки», сообщает СЖР.



– Работать со Снегирёвым было всегда тяжело, он большой профессионал, умеющий добиваться поставленной цели, и когда он пришёл и сказал, что надо напечатать книгу, я понял, что надо печатать. Книга о той журналистике, которая, то ли умерла, то ли не умерла, на мой взгляд, никуда она не делась, просто видоизменилась, немного адаптировалась под наше время, Нужна ли эта книга сегодняшним журналистам? Я абсолютно уверен , что нужна. Чтобы молодые журналисты осознавали, в какой цех они пришли, и знали, как в 60-70 -80 годы старшие коллеги стремились найти что-то такое, чем можно было бы удивить читателя, и ехали, и плыли, и добирались, и удивляли читателя, - добавил Сунгоркин.

- Два года назад в Дагомысе, на таком же на Фестивале прессы главный редактор журнала «Журналист» попросила меня написать колонки на их сайт. Я раньше писал репортажи, очерки, расследования, интервью - колонки никогда не писал, и мне стало интересно, что это за жанр. И так неожиданно втянулся, получилось 70-80 колонок. И получился такой ряд, который мог бы потянуть на книгу о той профессии, которой мы с вами занимаемся. О той журналистике, которая была раньше и есть сейчас. О журналистике, какой она должна быть, какой она будет и какой она не будет. И таким образом рукопись получилась, - рассказал об истории написания своей новой книги Владимир Снегирёв.



- Вы можете спросить, почему книга называется - «Миссия невыполнима?» Потому что мне кажется, что прежняя журналистика уже не вернётся: времена другие, ситуация другая, люди другие, реалии другие.



-Почему антиучебник? Тут тоже объяснение такое: я общался со студентами журналистского факультета одного из вузов Москвы. И был потрясён, насколько некоторые из них неправильно понимают цели и задачи журналистики. И вот таким молодым и легковерным я и хотел показать другую журналистику. А для этого надо прочитать мою книгу, - отметил автор.







В чем заключается миссия журналиста? Отчего сегодня престиж этой профессии упал так низко? Какие нравственные и профессиональные ориентиры должен видеть перед собой молодой человек, ступающий на корреспондентскую тропу? Этот «антиучебник» как раз лучшее пособие для тех, кому предстоит возвращать доверие к журналистике. Книга ИД «Комсомольская правда» издана при поддержке Союза журналистов России.Представил автора новой книги на Форуме современной журналистики Владимир Сунгоркин, главный редактор газеты “Комсомольская правда». Он рассказал о совместной работе с Владимиром Снегирёвым, который в советские времена был создателем Полярных экспедиций «Комсомолки», сообщает СЖР.– Работать со Снегирёвым было всегда тяжело, он большой профессионал, умеющий добиваться поставленной цели, и когда он пришёл и сказал, что надо напечатать книгу, я понял, что надо печатать. Книга о той журналистике, которая, то ли умерла, то ли не умерла, на мой взгляд, никуда она не делась, просто видоизменилась, немного адаптировалась под наше время, Нужна ли эта книга сегодняшним журналистам? Я абсолютно уверен , что нужна. Чтобы молодые журналисты осознавали, в какой цех они пришли, и знали, как в 60-70 -80 годы старшие коллеги стремились найти что-то такое, чем можно было бы удивить читателя, и ехали, и плыли, и добирались, и удивляли читателя, - добавил Сунгоркин.- Два года назад в Дагомысе, на таком же на Фестивале прессы главный редактор журнала «Журналист» попросила меня написать колонки на их сайт. Я раньше писал репортажи, очерки, расследования, интервью - колонки никогда не писал, и мне стало интересно, что это за жанр. И так неожиданно втянулся, получилось 70-80 колонок. И получился такой ряд, который мог бы потянуть на книгу о той профессии, которой мы с вами занимаемся. О той журналистике, которая была раньше и есть сейчас. О журналистике, какой она должна быть, какой она будет и какой она не будет. И таким образом рукопись получилась, - рассказал об истории написания своей новой книги Владимир Снегирёв.- Вы можете спросить, почему книга называется - «Миссия невыполнима?» Потому что мне кажется, что прежняя журналистика уже не вернётся: времена другие, ситуация другая, люди другие, реалии другие.-Почему антиучебник? Тут тоже объяснение такое: я общался со студентами журналистского факультета одного из вузов Москвы. И был потрясён, насколько некоторые из них неправильно понимают цели и задачи журналистики. И вот таким молодым и легковерным я и хотел показать другую журналистику. А для этого надо прочитать мою книгу, - отметил автор.