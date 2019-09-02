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«Вся Россия-2019». «Что ждёт в будущем русскую орфографию?»
Актуально » Главные новости — 26-сентября-2019 — прочитано 56 раз
Так обозначил тему своего выступления Владимир Пахомов, главный редактор издания «Грамота.ру».
Он призвал журналистов осторожнее относиться к публикации материалов о новых правилах и нормах русского языка и обязательно проверять эту информацию у специалистов. В подавляющем количестве случаев под видом сенсационных сообщений подаются сведения, которые лингвистам давно известны или, наоборот, вообще не соответствуют действительности.
В ближайшее время, уверен главред популярного сайта, не стоит ожидать никаких орфографических реформ, потому что современные нормы русского языка выверены временем и принципиально нового ничего предложить уже нельзя.
Вместе с тем, отметил Владимир Пахомов, лингвисты продолжают следить за процессами, происходящими в языке, изучают новые слова и отмечают закономерности, по которым они входят в жизнь, фиксируют изменения в словарях.
Главная цель русского лингвистического сообщества сегодня – завершение работы над созданием полного подробного академического собрания правил русской орфографии и пунктуации и утверждение его на государственном уровне.
Владимир Пахомов предложил журналистам в своей работе руководствоваться проверенными источниками правил правописания и ударения русского языка, среди которых печатные академические словари серии «21-й век», а также электронные словари на сайте «Грамота.ру» и на сайте Института русского языка Российской академии наук.