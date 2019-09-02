«Вся Россия-2019». «Что ждёт в будущем русскую орфографию?» Актуально » Главные новости — 26-сентября-2019 — прочитано 56 раз



Он призвал журналистов осторожнее относиться к публикации материалов о новых правилах и нормах русского языка и обязательно проверять эту информацию у специалистов. В подавляющем количестве случаев под видом сенсационных сообщений подаются сведения, которые лингвистам давно известны или, наоборот, вообще не соответствуют действительности.



В ближайшее время, уверен главред популярного сайта, не стоит ожидать никаких орфографических реформ, потому что современные нормы русского языка выверены временем и принципиально нового ничего предложить уже нельзя.



Вместе с тем, отметил Владимир Пахомов, лингвисты продолжают следить за процессами, происходящими в языке, изучают новые слова и отмечают закономерности, по которым они входят в жизнь, фиксируют изменения в словарях.



Главная цель русского лингвистического сообщества сегодня – завершение работы над созданием полного подробного академического собрания правил русской орфографии и пунктуации и утверждение его на государственном уровне.



Владимир Пахомов предложил журналистам в своей работе руководствоваться проверенными источниками правил правописания и ударения русского языка, среди которых печатные академические словари серии «21-й век», а также электронные словари на сайте «Грамота.ру» и на сайте Института русского языка Российской академии наук.

Так обозначил тему своего выступления Владимир Пахомов, главный редактор издания «Грамота.ру».Он призвал журналистов осторожнее относиться к публикации материалов о новых правилах и нормах русского языка и обязательно проверять эту информацию у специалистов. В подавляющем количестве случаев под видом сенсационных сообщений подаются сведения, которые лингвистам давно известны или, наоборот, вообще не соответствуют действительности.В ближайшее время, уверен главред популярного сайта, не стоит ожидать никаких орфографических реформ, потому что современные нормы русского языка выверены временем и принципиально нового ничего предложить уже нельзя.Вместе с тем, отметил Владимир Пахомов, лингвисты продолжают следить за процессами, происходящими в языке, изучают новые слова и отмечают закономерности, по которым они входят в жизнь, фиксируют изменения в словарях.Главная цель русского лингвистического сообщества сегодня – завершение работы над созданием полного подробного академического собрания правил русской орфографии и пунктуации и утверждение его на государственном уровне.Владимир Пахомов предложил журналистам в своей работе руководствоваться проверенными источниками правил правописания и ударения русского языка, среди которых печатные академические словари серии «21-й век», а также электронные словари на сайте «Грамота.ру» и на сайте Института русского языка Российской академии наук.