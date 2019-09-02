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Союз журналистов России
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Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 333 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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«Вся Россия-2019». Круглый стол «Почта или собственная доставка»
Актуально » Главные новости — 26-сентября-2019 — прочитано 60 раз
Круглый стол собрал десятки представителей печатных СМИ из разных регионов России. Успешный опыт коллег по организации доставки издания вызвал массу вопросов у тех, кто хочет найти проверенный механизм.
Доставка почтой на сегодняшний день не пользуется популярностью у редакций газет из-за высокой стоимости, и, как следствие, финансовых убытков.
- Собственная доставка – это вопрос организации труда. Самое сложное – это поднять число подписок, то есть, постоянно работать над улучшением контента, - подчеркнула Диана Горбань – председатель Союза журналистов Краснодарского края, сообщает Союз журналистов России.
Коллеги из других регионов России также говорили об опыте организации собственной доставки и отказа от услуг Почты России. Механизм организации работы курьеров или агентов, формат приёма на работу, подробную инструкцию создания собственной доставки «с нуля» - всю полученную информацию участники форума смогут применить на собственном опыте!