«Вся Россия-2019». Круглый стол «Почта или собственная доставка» Актуально » Главные новости — 26-сентября-2019 — прочитано 60 раз



Доставка почтой на сегодняшний день не пользуется популярностью у редакций газет из-за высокой стоимости, и, как следствие, финансовых убытков.



- Собственная доставка – это вопрос организации труда. Самое сложное – это поднять число подписок, то есть, постоянно работать над улучшением контента, - подчеркнула Диана Горбань – председатель Союза журналистов Краснодарского края, сообщает Союз журналистов России.



Коллеги из других регионов России также говорили об опыте организации собственной доставки и отказа от услуг Почты России. Механизм организации работы курьеров или агентов, формат приёма на работу, подробную инструкцию создания собственной доставки «с нуля» - всю полученную информацию участники форума смогут применить на собственном опыте!

Круглый стол собрал десятки представителей печатных СМИ из разных регионов России. Успешный опыт коллег по организации доставки издания вызвал массу вопросов у тех, кто хочет найти проверенный механизм.Доставка почтой на сегодняшний день не пользуется популярностью у редакций газет из-за высокой стоимости, и, как следствие, финансовых убытков.- Собственная доставка – это вопрос организации труда. Самое сложное – это поднять число подписок, то есть, постоянно работать над улучшением контента, - подчеркнула Диана Горбань – председатель Союза журналистов Краснодарского края, сообщает Союз журналистов России.Коллеги из других регионов России также говорили об опыте организации собственной доставки и отказа от услуг Почты России. Механизм организации работы курьеров или агентов, формат приёма на работу, подробную инструкцию создания собственной доставки «с нуля» - всю полученную информацию участники форума смогут применить на собственном опыте!