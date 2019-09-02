|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 333 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
|
«Вся Россия-2019». Мастер-класс «Как привлечь аудиторию и не облажаться»
Актуально » Главные новости — 26-сентября-2019 — прочитано 56 раз
Опыт «победившего диджитала». Именно с него начал свой мастер-класс Виктор Саксон, заместитель директора «RamblerCo». Информационный портал, занимающий лидирующие позиции на российском медиа-рынке, обладает навыками правильной работы с аудиторией.
Метод проб и ошибок привел к тому, что сайт стал обладать собственной лояльной и постоянно растущей аудиторией.
Спикер рассказал о каналах, с которыми нужно вести работу для привлечения новой аудитории. К факторам успеха информационного сайта в Яндекс.Новостях, Виктор Саксон отнёс сразу несколько позиций: работа над цитируемостью, больше новых фактов в текстах, хорошие заголовки, отсутствие технических проблем на сайте и постоянный диалог с Яндексом.
Чем чаще Яндекс.Новости будет цитировать то или иное издание, тем быстрее оно завоюет внимание аудитории, сообщает пресс-служба СЖР.