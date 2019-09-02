«Вся Россия-2019». Мастер-класс «Как привлечь аудиторию и не облажаться» Актуально » Главные новости — 26-сентября-2019 — прочитано 56 раз



Метод проб и ошибок привел к тому, что сайт стал обладать собственной лояльной и постоянно растущей аудиторией.



Спикер рассказал о каналах, с которыми нужно вести работу для привлечения новой аудитории. К факторам успеха информационного сайта в Яндекс.Новостях, Виктор Саксон отнёс сразу несколько позиций: работа над цитируемостью, больше новых фактов в текстах, хорошие заголовки, отсутствие технических проблем на сайте и постоянный диалог с Яндексом.



Чем чаще Яндекс.Новости будет цитировать то или иное издание, тем быстрее оно завоюет внимание аудитории, сообщает пресс-служба СЖР.





Опыт «победившего диджитала». Именно с него начал свой мастер-класс Виктор Саксон, заместитель директора «RamblerCo». Информационный портал, занимающий лидирующие позиции на российском медиа-рынке, обладает навыками правильной работы с аудиторией.Метод проб и ошибок привел к тому, что сайт стал обладать собственной лояльной и постоянно растущей аудиторией.Спикер рассказал о каналах, с которыми нужно вести работу для привлечения новой аудитории. К факторам успеха информационного сайта в Яндекс.Новостях, Виктор Саксон отнёс сразу несколько позиций: работа над цитируемостью, больше новых фактов в текстах, хорошие заголовки, отсутствие технических проблем на сайте и постоянный диалог с Яндексом.Чем чаще Яндекс.Новости будет цитировать то или иное издание, тем быстрее оно завоюет внимание аудитории, сообщает пресс-служба СЖР.