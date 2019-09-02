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Союз журналистов России
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Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 322 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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Поздравляем с юбилеем редактора газеты "Сельская новь" Валентину Евдокимову
Актуально » Главные новости — 19-сентября-2019 — прочитано 83 раз
Уважаемая Валентина Юрьевна!
Примите самые сердечные и искренние поздравления по случаю вашего юбилея.
Вы давно и успешно трудитесь на журналистском поприще, в течение 15 лет бессменно возглавляете МУП «Редакция газеты «Сельская новь», состоялись как компетентный профессионал, опытный и ответственный руководитель. Редакция и лично Вы за добросовестную работу отмечены множеством наград районного уровня, наградами за победы в творческих конкурсах. Редакция была занесена на районную, а затем и областную Доску почета, в 2015 году этой чести удостоились Вы как редактор.
В то время как большинство районных газет едва сводят концы с концами, возглавляемое Вами предприятие работает стабильно и даже с прибылью, не имеет долгов и невыполненных обязательств. Почетный знак губернатора «За стойкость и выживание» тому подтверждение.
Во многом благодаря Вашим отличным организаторским качествам и созидательной энергии газета «Сельская новь» неизменно пользуется заинтересованным вниманием читательской аудитории. Более того, редакция газеты – это настоящая территория любви к родному краю, Вы вместе со своим коллективом восстановили имена 14 Героев Советского Союза, ваших земляков. Ежегодно проводите научно-практические конференции, посвященные истории родного края, вносите весомый вклад в воспитание юных патриотов.
Уверена, что мастерство и опыт умелого руководителя позволят вам и впредь успешно реализовывать ваши творческие планы и замыслы.
От всей души желаю вам, уважаемая Валентина Юрьевна, крепкого здоровья, успехов, процветания и достижения всех намеченных целей. Пусть всегда и везде Вам сопутствует удача и каждый новый день приносит побольше положительных эмоций.
С уважением,
Л.Н. Златогорская,
Председатель Саратовского регионального отделения
Союза журналистов России