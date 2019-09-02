Газете Калининского района "Народная трибуна" - 90 лет! Поздравляем, коллеги! Актуально » Главные новости — 19-сентября-2019 — прочитано 80 раз Дорогие коллеги!



От всей души поздравляю вас с 90-летием вашей газеты!

Юбилей «Народной трибуны» - это история Калининского района в газетных строках. Это праздник не только коллектива газеты, но и многочисленных ее читателей. За 90 лет изменился внешний вид издания, сменились поколения журналистов, но неизменным остается одно - актуальность освещаемых тем, искренность и преданность читателю.

Редакция газеты - команда талантливых профессионалов, которые живо и доходчиво поднимают на страницах газеты злободневные проблемы жителей Калининского района. «Народная трибуна» давно стала другом и советчиком для многих семей. На газетных страницах отразились судьбы сотен ваших земляков – людей разных поколений, разных профессий. Новости, проблемные материалы, серьезная аналитика - вам доступны все журналистские жанры. А все потому, что люди, которые работают в редакции газеты, отличаются главным качеством хорошего журналиста - неравнодушием.

Поздравляю вас с юбилейной датой! От всей души благодарю за неизменно высокое качество и актуальность публикаций. Следуйте традициям, заложенным вашими предшественниками, привносите все лучшее в облик и содержание газеты, всегда оставайтесь интересным, мудрым и доброжелательным собеседником для читателей!

Лидия Златогорская

