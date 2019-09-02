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Союз журналистов России
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Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 322 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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Газете Калининского района "Народная трибуна" - 90 лет! Поздравляем, коллеги!
Актуально » Главные новости — 19-сентября-2019 — прочитано 80 раз
Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с 90-летием вашей газеты!
Юбилей «Народной трибуны» - это история Калининского района в газетных строках. Это праздник не только коллектива газеты, но и многочисленных ее читателей. За 90 лет изменился внешний вид издания, сменились поколения журналистов, но неизменным остается одно - актуальность освещаемых тем, искренность и преданность читателю.
Редакция газеты - команда талантливых профессионалов, которые живо и доходчиво поднимают на страницах газеты злободневные проблемы жителей Калининского района. «Народная трибуна» давно стала другом и советчиком для многих семей. На газетных страницах отразились судьбы сотен ваших земляков – людей разных поколений, разных профессий. Новости, проблемные материалы, серьезная аналитика - вам доступны все журналистские жанры. А все потому, что люди, которые работают в редакции газеты, отличаются главным качеством хорошего журналиста - неравнодушием.
Поздравляю вас с юбилейной датой! От всей души благодарю за неизменно высокое качество и актуальность публикаций. Следуйте традициям, заложенным вашими предшественниками, привносите все лучшее в облик и содержание газеты, всегда оставайтесь интересным, мудрым и доброжелательным собеседником для читателей!
Лидия Златогорская