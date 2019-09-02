Роль СМИ в профилактике экстремизма Актуально » Главные новости — 18-сентября-2019 — прочитано 80 раз

Начальник управления информации и общественных связей Дмитрий Шевченко подчеркнул, что на таком объекте, как атомная станция, недопустимы две вещи: негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека и радикализм как крайнее проявление экстремизма. Балаковская станция на протяжении 15 лет является лучшей в России по этим показателям. Системная работа не прерывается.

Министр информации и печати Светлана Бакал конкретизировала цели дискуссии по предложенной теме. Она поделилась своим взглядом на то, в чем заключается информационное противодействие идеологии терроризма, каковы причины его возникновения. Поделилась опытом работы межведомственной рабочей группы по профилактике экстремизма. Взаимодействие прежде всего с экспертами в разных сферах производственной, общественной, социальной сфер дает ответы на многие вопросы. Светлана Бакал просила журналистов также находить экспертов и опираться на их мнение при подготовке материалов в своих СМИ. При этом обязательно возникает необходимость принять решение о мере открытости, известной осторожности в обращении со словом в этой крайне сложной и ответственной теме.

На призыв Светланы Бакал принять участие в обсуждении журналисты откликнулись активно. В результате дискуссии сформировались темы для следующих обсуждений, вопросы к исполнительной власти, предложения.

Много эксклюзивной информации с интересом участники семинара получили от Александра Зуева, более двух десятков лет занимавшегося профилактикой экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений. Педагог, публицист, автор книг и документальных фильмов, общественный деятель, вынужденный переселенец, создавший организацию правовой и человеческой поддержки мигрантов – он профессионально поделился итогами реализации Президентского гранта по этой теме. Александр Зуев предостерег от недооценки негативного воздействия нейролингвистического программирования. Шаги к экстремистскому поведению – разжигание недовольства, забвение, искажение исторической памяти. Мощная сила интернета ускоряет эти процессы. Он представил участникам семинара книгу, обобщившую опыт изучения межэтнических отношений в Саратовской области. Фактически научный труд, необходимый для понимания серьёзности темы. Книга будет размещена в электронном виде на сайте Саратовского регионального отделения Союза журналистов России.

Александр Зуев также поделился наблюдениями своей группы по формированию моноэтнических анклавов, последствием которого является замена коренного населения. Журналисты предложили наряду с развитием толерантного поведения по отношению к приезжим на постоянное место жительства требовать от них знание и уважение традиций коренного населения.

Формирование неприятия экстремистского поведения и противодействие ему не может быть без воспитания силы духа, уважения, любви к корням, истории своей Родины. Лидия Златогорская, председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России, передала журналистам послание от ветеранских организаций в преддверии 75-летия Великой Победы. Они возлагают большие надежды на них не допустить реставрации истории, заслуг советского народа в победе над фашизмом. Она призвала коллег проявить истинный профессионализм, мастерство в патриотической теме, принять участие в областном конкурсе «Хранить вечно!»

В ходе выступлений и дискуссии на вопросы журналистов отвечали также советник начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Правительства области Кирилл Кириленко, Представитель Центра по противодействию терроризму УВД области Константин Старилов.

Победителей регионального этапа творческого конкурса на лучшее освещение темы развития атомной энергетики «Энергичные люди» наградили Дипломами и сувенирами.

Лидия Златогорская вручила Благодарственные письма за многолетнее партнерство от Союза журналистов Дмитрию Шевченко и Наталии Бондаренко. Наталия Борисовна провела экскурсию по центру для журналистов.



















Такую тему обсудили саратовские журналисты в Центре общественной информации Балаковской АЭС. Организаторы семинара – министерство информации и печати области и Саратовское региональное отделение Союза журналистов России. Работники центра традиционно продемонстрировали максимальную открытость для СМИ и населения, предоставив информацию об итогах мониторинга по радиационной обстановке. Об этом рассказали начальник отдела радиационной безопасности Вадим Ковязин и эксперт отдела охраны окружающей среды Алла Бокова.Начальник управления информации и общественных связей Дмитрий Шевченко подчеркнул, что на таком объекте, как атомная станция, недопустимы две вещи: негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека и радикализм как крайнее проявление экстремизма. Балаковская станция на протяжении 15 лет является лучшей в России по этим показателям. Системная работа не прерывается.Министр информации и печати Светлана Бакал конкретизировала цели дискуссии по предложенной теме. Она поделилась своим взглядом на то, в чем заключается информационное противодействие идеологии терроризма, каковы причины его возникновения. Поделилась опытом работы межведомственной рабочей группы по профилактике экстремизма. Взаимодействие прежде всего с экспертами в разных сферах производственной, общественной, социальной сфер дает ответы на многие вопросы. Светлана Бакал просила журналистов также находить экспертов и опираться на их мнение при подготовке материалов в своих СМИ. При этом обязательно возникает необходимость принять решение о мере открытости, известной осторожности в обращении со словом в этой крайне сложной и ответственной теме.На призыв Светланы Бакал принять участие в обсуждении журналисты откликнулись активно. В результате дискуссии сформировались темы для следующих обсуждений, вопросы к исполнительной власти, предложения.Много эксклюзивной информации с интересом участники семинара получили от Александра Зуева, более двух десятков лет занимавшегося профилактикой экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений. Педагог, публицист, автор книг и документальных фильмов, общественный деятель, вынужденный переселенец, создавший организацию правовой и человеческой поддержки мигрантов – он профессионально поделился итогами реализации Президентского гранта по этой теме. Александр Зуев предостерег от недооценки негативного воздействия нейролингвистического программирования. Шаги к экстремистскому поведению – разжигание недовольства, забвение, искажение исторической памяти. Мощная сила интернета ускоряет эти процессы. Он представил участникам семинара книгу, обобщившую опыт изучения межэтнических отношений в Саратовской области. Фактически научный труд, необходимый для понимания серьёзности темы. Книга будет размещена в электронном виде на сайте Саратовского регионального отделения Союза журналистов России.Александр Зуев также поделился наблюдениями своей группы по формированию моноэтнических анклавов, последствием которого является замена коренного населения. Журналисты предложили наряду с развитием толерантного поведения по отношению к приезжим на постоянное место жительства требовать от них знание и уважение традиций коренного населения.Формирование неприятия экстремистского поведения и противодействие ему не может быть без воспитания силы духа, уважения, любви к корням, истории своей Родины. Лидия Златогорская, председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России, передала журналистам послание от ветеранских организаций в преддверии 75-летия Великой Победы. Они возлагают большие надежды на них не допустить реставрации истории, заслуг советского народа в победе над фашизмом. Она призвала коллег проявить истинный профессионализм, мастерство в патриотической теме, принять участие в областном конкурсе «Хранить вечно!»В ходе выступлений и дискуссии на вопросы журналистов отвечали также советник начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Правительства области Кирилл Кириленко, Представитель Центра по противодействию терроризму УВД области Константин Старилов.Победителей регионального этапа творческого конкурса на лучшее освещение темы развития атомной энергетики «Энергичные люди» наградили Дипломами и сувенирами.Лидия Златогорская вручила Благодарственные письма за многолетнее партнерство от Союза журналистов Дмитрию Шевченко и Наталии Бондаренко. Наталия Борисовна провела экскурсию по центру для журналистов.