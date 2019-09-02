Союз журналистов России
Саратовское отделение

Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
 
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Конкурсы:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 317 раз
Сроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
Все конкурсы!

состоится презентация книги Б.Н.Донецкого «НЕМЕЦКАЯ УЛИЦА – ПРОСПЕКТ КИРОВА»

Актуально » Главные новости — 16-сентября-2019 — прочитано 53 раз
19 сентября 2019 г. В конференц – зале Областной библиотеки (бывш. кинотеатр «УДАРНИК»), ул. М.Горького, 40 состоится

презентация книги Б.Н.Донецкого «НЕМЕЦКАЯ УЛИЦА – ПРОСПЕКТ КИРОВА»
Автор на основе собранных им материалов из архивных и литературных источников рассказывает о главной улице Саратова – её историю, интересных личностях, которые с нею связаны, построенных на ней зданиях, происходивших в разное время событиях.

Б.Н. Донецкий автор книг «Архитекторы Саратова» (совместно с Е.К.Максимовым) и «По саратовским следам «Золотого теленка». В очерке «В поисках Саратова» изложил свою версию, где был основан наш город