19 сентября 2019 г. В конференц – зале Областной библиотеки (бывш. кинотеатр «УДАРНИК»), ул. М.Горького, 40 состоится

презентация книги Б.Н.Донецкого «НЕМЕЦКАЯ УЛИЦА – ПРОСПЕКТ КИРОВА»



Автор на основе собранных им материалов из архивных и литературных источников рассказывает о главной улице Саратова – её историю, интересных личностях, которые с нею связаны, построенных на ней зданиях, происходивших в разное время событиях.

Б.Н. Донецкий автор книг «Архитекторы Саратова» (совместно с Е.К.Максимовым) и «По саратовским следам «Золотого теленка». В очерке «В поисках Саратова» изложил свою версию, где был основан наш город