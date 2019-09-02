В Балакове состоялась презентация книги, посвящённой столетию комсомола Актуально » Главные новости — 16-сентября-2019 — прочитано 15 раз 12 сентября 2019 года в г. Балакове состоялась презентация книги «Беспокойные сердца», посвящённой 100-летию балаковского комсомола. Автор – член совета Саратовского регионального отделения Российского исторического общества, член правления Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Юрий Каргин.



Книга богато иллюстрирована и насыщена ранее неизвестными документальными материалами. Это публицистическое повествование о ратном и трудовом подвиге многих поколений балаковских комсомольцев, тех, кто своими руками творил историю г. Балаково и Балаковского района, активно работал в комсомоле и пионерской организации, возглавлял комсомольско-молодёжные коллективы и был инициатором многих интересных починов и славных трудовых свершений. В 1960–1970-е гг. Балаково прославилось на всю страну своим юношеским задором и самоотверженным трудом. На балаковской земле одна за другой разворачивались стройки, объявляемые Всесоюзными ударными комсомольскими: комбинат химволокна, ГЭС, оросительно-обводнительный канал, завод по производству минеральных удобрений, АЭС. Не случайно балаковский комсомол в 1968 году был награждён орденом Трудового Красного Знамени.



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Презентация проходила на территории памятника культурного наследия, усадьбы купца Паисия Мальцева, где с 1962 года до конца 1990-х размещался Дом пионеров. Во дворе гостей встречали пионерскими и комсомольскими песнями и конкурсами, а в усадебном зале, в дружеской и непринуждённой обстановке, состоялась сама презентация с участием бывших комсомольских работников и героев труда, в адрес которых было сказано немало добрых слов. Благодарили и автора, и спонсоров, и оргкомитет, возглавляемый Ниной Ермолаевой, благодаря настойчивости и упорству которой удалось выпустить книгу.



Бо́льшая часть её тиража будет подарена библиотекам, учреждениям культуры, общественным организациям и бывшим комсомольцам-активистам.