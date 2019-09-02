Памяти Игоря Яковлевича Кудашева Актуально » Главные новости — 13-сентября-2019 — прочитано 214 раз ПАМЯТИ

Игоря Яковлевича ( Исхака Яхьиновича) Кудашева

Родился 1 августа 1945 года в селе Яковлевка Базарно-Карабулакского района Саратовской области. Умер вчера, 12 сентября 2019 года, на 75-м году жизни. Между двумя датами – жизнь, наполненная событиями, победами, радостью, заботами. Главное для его деятельной натуры было созидание – слово, в которое он вкладывал и прямой смысл, построив многие тысячи квадратных метров квартир для своих работников, дорог, газопроводов и водопроводов, ферм, зернохранилищ. В переносном смысле для Игоря Яковлевича Кудашева созидание означало единство людей, воодушевленных коллективными целями, любовью к своей семье и малой Родине.

Для него второй родиной стало село Старые Бурасы Базарно-Карабулакского района, куда он приехал в колхоз имени Крупской молодым специалистом – зоотехником по распределению после окончания института в 1970 году. В то время многие мои сверстники, как и я, окончившие Старо-Бурасскую среднюю школу, разъехались кто куда: работы не было, село было в упадке, запустение было во всем. С октября 1978 года Игорь Яковлевич был избран председателем этого колхоза. При нем хозяйство из отстающих стало передовым. Результаты его титанического труда были огромными. Появилось жилье для молодых специалистов. После окончания школы дети колхозников по направлению правления колхоза шли учиться в институты.

Игорь Яковлевич сам лично следил за их успеваемостью, к себе брал на практику, после вуза – в хозяйство, давал жилье, помогал обустраиваться. Газ, водопровод, дороги, дешевое электричество, детсад, новая школа, дворец культуры…

Игорь Яковлевич Кудашев не дал умереть селу, вдохнул в него новую жизнь. Открытый, веселый, трудолюбивый, требовательный, отзывчивый, современно мыслящий и обгонявший свое время. Он, к примеру, всегда возражал против утверждения, что был застой в развитии страны. Он считал эти годы лучшими для развития села. Много средств выделялось на развитие производства и инфраструктуры. Кто, как он, не жалел себя, успел сделать многое.

Игорь Яковлевич щедро тратил себя, себя не жалел, не уходил от острых проблем, был смелым экспериментатором, живо интересовался и занимался наукой. В автореферате его докторской диссертации изложен лично им разработанный рацион для животных – ни у кого не списал, самим абпробирован, внедрен и растиражирован!

Много есть на свете людей, которые сегодня оплакивают его уход из жизни как потерю друга, брата, близкого по духу человека. Неравнодушие – это значит сочувствие, доброе участие. Первая учительница и сын первого учителя Худякова, бедные люди в родной Яковлевке и все водители, которые менялись часто, не выдерживая его бешеный ритм жизни - всех помнил, всем помогал…

Главная скорбь и наше глубокое соболезнование – семье Игоря Яковлевича. Он был человеком мира, коллективистом и Созидателем, а семья – всегда на первом месте.

Уход из жизни Игоря Яковлевича – большая, невосполнимая потеря для нашего общества. Страна признавала его заслуги. Он имел почетные звания : Заслуженный зоотехник Российской Федерации. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. Награжден орденами «Знак Почета», «Дружбы народов» , «За заслуги перед Отечеством IV степени». Его имя внесено в Золотую книгу российского предпринимательства.

И навсегда – в наших сердцах и память его имя. Остались книги и сотни статей, сюжетов. Он всегда давал поводы рассказать людям о важном. Светлая память!

Лидия Златогорская,

журналист

и землячка,

дочь наставника и коллеги

Игоря Яковлевича Кудашева.



Родился 1 августа 1945 года в селе Яковлевка Базарно-Карабулакского района Саратовской области. Умер вчера, 12 сентября 2019 года, на 75-м году жизни. Между двумя датами – жизнь, наполненная событиями, победами, радостью, заботами. Главное для его деятельной натуры было созидание – слово, в которое он вкладывал и прямой смысл, построив многие тысячи квадратных метров квартир для своих работников, дорог, газопроводов и водопроводов, ферм, зернохранилищ. В переносном смысле для Игоря Яковлевича Кудашева созидание означало единство людей, воодушевленных коллективными целями, любовью к своей семье и малой Родине.Для него второй родиной стало село Старые Бурасы Базарно-Карабулакского района, куда он приехал в колхоз имени Крупской молодым специалистом – зоотехником по распределению после окончания института в 1970 году. В то время многие мои сверстники, как и я, окончившие Старо-Бурасскую среднюю школу, разъехались кто куда: работы не было, село было в упадке, запустение было во всем. С октября 1978 года Игорь Яковлевич был избран председателем этого колхоза. При нем хозяйство из отстающих стало передовым. Результаты его титанического труда были огромными. Появилось жилье для молодых специалистов. После окончания школы дети колхозников по направлению правления колхоза шли учиться в институты.Игорь Яковлевич сам лично следил за их успеваемостью, к себе брал на практику, после вуза – в хозяйство, давал жилье, помогал обустраиваться. Газ, водопровод, дороги, дешевое электричество, детсад, новая школа, дворец культуры…Игорь Яковлевич Кудашев не дал умереть селу, вдохнул в него новую жизнь. Открытый, веселый, трудолюбивый, требовательный, отзывчивый, современно мыслящий и обгонявший свое время. Он, к примеру, всегда возражал против утверждения, что был застой в развитии страны. Он считал эти годы лучшими для развития села. Много средств выделялось на развитие производства и инфраструктуры. Кто, как он, не жалел себя, успел сделать многое.Игорь Яковлевич щедро тратил себя, себя не жалел, не уходил от острых проблем, был смелым экспериментатором, живо интересовался и занимался наукой. В автореферате его докторской диссертации изложен лично им разработанный рацион для животных – ни у кого не списал, самим абпробирован, внедрен и растиражирован!Много есть на свете людей, которые сегодня оплакивают его уход из жизни как потерю друга, брата, близкого по духу человека. Неравнодушие – это значит сочувствие, доброе участие. Первая учительница и сын первого учителя Худякова, бедные люди в родной Яковлевке и все водители, которые менялись часто, не выдерживая его бешеный ритм жизни - всех помнил, всем помогал…Главная скорбь и наше глубокое соболезнование – семье Игоря Яковлевича. Он был человеком мира, коллективистом и Созидателем, а семья – всегда на первом месте.Уход из жизни Игоря Яковлевича – большая, невосполнимая потеря для нашего общества. Страна признавала его заслуги. Он имел почетные звания : Заслуженный зоотехник Российской Федерации. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. Награжден орденами «Знак Почета», «Дружбы народов» , «За заслуги перед Отечеством IV степени». Его имя внесено в Золотую книгу российского предпринимательства.И навсегда – в наших сердцах и память его имя. Остались книги и сотни статей, сюжетов. Он всегда давал поводы рассказать людям о важном. Светлая память!