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В Саратове открывается выставка Юрия Набатова, приуроченная к 60-летию трудового стажа
Актуально » Главные новости — 12-сентября-2019 — прочитано 21 раз
Завтра в Саратове открывается экспозиция работ фотокорреспондента ИА "Взгляд-инфо" Юрия Набатова. Выставка посвящена 60-летию трудовой деятельности легенды саратовской фотожурналистики.
Как говорит сам Юрий Васильевич, первая запись в его трудовой книжке сделана 14 октября 1959 года. 17-летний подросток был оформлен внештатным корреспондентом областной газеты "Заря молодежи". Позже Набатова, конечно, взяли в штат, и он проработал в "Заре" до 1970.
Потом были 34 года работы в главном на тот момент агентстве страны – корреспондентом ТАСС по Саратовской и Пензенской областям.
С 2005 Набатов работает в информационном агентстве "Взгляд-инфо".
Ребенок военных лет, Юра Набатов впервые взял в руки фотоаппарат, подарок мамы, еще школьником. Занимался в фотокружке Саратовского городского Дворца пионеров. В 1975 окончил Казанский университет, а в Союз журналистов России его приняли в 1963.
Он многократный участник и победитель множества региональных, всесоюзных, международных выставок. В ноябре 2017 года на открытии юбилейной выставки Набатову вручили почетную медаль Российской академии художеств.
Юрий Набатов снимает все, везде и всегда. На Всесоюзном съезде комсомола, куда его делегировали как солдата-срочника, и московской Олимпиаде-80. В дальних степных поселках и возрожденных храмах, на театральных премьерах и спортивных матчах, на улицах города и в залах официальных заседаний.
Юрий Васильевич делал портреты практически всех знаменитостей, бывших в Саратове за последние полвека, и "портреты" почти всех старых саратовских особняков - еще живых и уже навсегда утерянных.
Мастер многих жанров и многих тем, Юрий Набатов шестьдесят лет одержим одной любовью – к фотографии. И неважно, что у него в руках, – послевоенный "ФЭД", профессиональная пленочная камера, "цифра" или новый смартфон.
Завтра в 19.00 в фотостудии "Облако 9" (Московская, 55, вход со двора) открывается новая выставка Юрия Набатова. Зрители увидят 35 работ – в основном пейзажи и виды Саратова.
Забудем, что это "пятница, 13-е". Гораздо важнее другая цифра – 60 лет в строю. ИА "Взгляд-инфо" поздравляет Юрия Васильевича и ждет новых кадров!
Материал подготовила Валерия Каминская (ИА "Взгляд-Инфо")