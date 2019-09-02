Достойны памяти и славы Актуально » Главные новости — 12-сентября-2019 — прочитано 20 раз



Факт, признанный историками: Гиммлер стремился встретиться с главнокомандующим британскими оккупационными силами фельдмаршалом Монтгомери. Известный историк А.В. Посадский так оценил ситуацию: «В дверь стучалась новая конфронтация, пахло новой войной. И если бы не поступок Сидорова и Губарева, вся конфигурация послевоенного мира могла пойти более тяжелыми путями».





«Не дает покоя мысль о несправедливости по отношению к участникам Великой Отечественной войны саратовцу Ивану Егоровичу Сидорову и рязанцу Василию Ильичу Губареву, которые заслужили государственных наград, но ни при жизни, ни посмертно не были их удостоены. Мало того − оболганы. А ведь их имена вошли в историю, они известны отечественным и зарубежным историкам», - размышляет в своей статье Александр Иванович Симонов.



Региональное отделение при поддержке Союза журналистов России уже делало попытку восстановить справедливость, вступив в переговоры с Министерством обороны страны. Опираясь на факты и документы, в том числе и прижизненные ходатайства о представлении их к государственным наградам, получили понимание и признание заслуг солдат-героев. Но решение по этому вопросу до сих пор не принято.



Накануне 75-летнего юбилея Великой Победы мы делаем очередную попытку увековечить память о подвиге русских солдат Сидорова и Губарева. Мы надеемся на отклик рязанских коллег восстановить биографию Василия Губарева. Мы рассчитываем для обоих героев добиться государственных наград (посмертно).



В Саратове мы пытались получить все согласования, чтобы установить мемориальную доску на доме, в котором жил Иван Егорович Сидоров. Неожиданным препятствием оказалось мнение отдельных ветеранов, которые с осторожностью относятся к своим сверстникам, участникам Великой Отечественной войны, по несчастью, попавшим в плен.



Но мы повторяем весь круг согласований и, уверены, что нам удастся на региональном уровне сделать все, что наметили. Требуются помощь и поддержка коллег и руководства Союза журналистов России. Мы за то, чтобы не осталось безымянных героев той войны, которую называем Великой Отечественной.



Лидия Златогорская, председатель Саратовского регионального отделения СЖР









Известный саратовский журналист-расследователь Александр Симонов еще в начале 2000-х годов раскрыл обстоятельства ареста Генриха Гиммлера - одиозного деятеля окружения Гитлера, опираясь на достоверные сведения в раскрытых источниках КГБ. На тринадцатый день после окончания Великой Отечественной войны русские солдаты – саратовец Иван Сидоров и рязанец Василий Губарев – пленили переодетого гитлеровского палача в английской зоне оккупации. Как судьба забросила их туда, почему они посчитали для себя патриотическим долгом так поступить – читайте в книге Александра Симонова «Сидоров против Гиммлера» и его статье, опубликованной на сайте Саратовского регионального отделения «Союза журналистов России» («Наград достойны» http://sarunion.ru/actual/main-news/2441-nagrad-dostoyny.html).Факт, признанный историками: Гиммлер стремился встретиться с главнокомандующим британскими оккупационными силами фельдмаршалом Монтгомери. Известный историк А.В. Посадский так оценил ситуацию: «В дверь стучалась новая конфронтация, пахло новой войной. И если бы не поступок Сидорова и Губарева, вся конфигурация послевоенного мира могла пойти более тяжелыми путями».«Не дает покоя мысль о несправедливости по отношению к участникам Великой Отечественной войны саратовцу Ивану Егоровичу Сидорову и рязанцу Василию Ильичу Губареву, которые заслужили государственных наград, но ни при жизни, ни посмертно не были их удостоены. Мало того − оболганы. А ведь их имена вошли в историю, они известны отечественным и зарубежным историкам», - размышляет в своей статье Александр Иванович Симонов.Региональное отделение при поддержке Союза журналистов России уже делало попытку восстановить справедливость, вступив в переговоры с Министерством обороны страны. Опираясь на факты и документы, в том числе и прижизненные ходатайства о представлении их к государственным наградам, получили понимание и признание заслуг солдат-героев. Но решение по этому вопросу до сих пор не принято.Накануне 75-летнего юбилея Великой Победы мы делаем очередную попытку увековечить память о подвиге русских солдат Сидорова и Губарева. Мы надеемся на отклик рязанских коллег восстановить биографию Василия Губарева. Мы рассчитываем для обоих героев добиться государственных наград (посмертно).В Саратове мы пытались получить все согласования, чтобы установить мемориальную доску на доме, в котором жил Иван Егорович Сидоров. Неожиданным препятствием оказалось мнение отдельных ветеранов, которые с осторожностью относятся к своим сверстникам, участникам Великой Отечественной войны, по несчастью, попавшим в плен.Но мы повторяем весь круг согласований и, уверены, что нам удастся на региональном уровне сделать все, что наметили. Требуются помощь и поддержка коллег и руководства Союза журналистов России. Мы за то, чтобы не осталось безымянных героев той войны, которую называем Великой Отечественной.