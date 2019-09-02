8 сентября — Международный день солидарности журналистов Актуально » Главные новости — 8-сентября-2019 — прочитано 100 раз 8 сентября — Международный день солидарности журналистов



С праздником, коллеги и друзья!



К этой дате была приурочена встреча ветеранов журналистики, которая состоялась 6 сентября в актовом зале городского совета ветеранов. Членов первичной ветеранской организации от души поздравила председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов РФ Лидия Николаевна Златогорская, каждому пожелала здоровья, благополучия и творческих успехов. Так сложилось, что к празднику подоспела из Москвы награда для юбиляра года — Александра Ивановича Симонова, которому исполнилось 90 лет. Отличник печати, лауреат журналистской премии им. М.С.Ольминского, награжденный медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня роджения В.И.Ленина», прошедший в саратовских СМИ путь от корреспондента до замредактора областной газеты «Коммунист», удостоен редкой профессиональной медали «К 100-летию Союза журналистов» за номером 212, он получил ее четвертый в области!

Медаль прикрепила в лацкану пиджака Л.Н.Златогорская. А к поздравлениям присоединился председатель областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Евгений Иванович Усков, давний друг журналистской первички, активисты которой по его предложению и просьбе вошли в редколлегию газеты общественной организации «Вестник ветеранов города Саратова». Он вручил юбиляру благодарственное письмо областной ветеранской организации за сотрудничество, за вклад в освещение темы памяти о героях Великой Отечественной войны.

Александр Иванович — автор книги «Сидоров против Гиммлера», в течение ряда лет добивается награды двум землякам, пленившим фашистского идеолога Гиммлера. Из военных ведомств пришел отказ в их награждении за давностью лет. Статья А.С. Симонова о важности признания заслуг земляков размещена на сайте регионального отделения Союза журналистов РФ. Благодаря усилиями журналиста и поддержке общественных организаций факт пленения историками признан. Как раз сейчас материал об установлении исторической справедливости в отношении советских фронтовиков готовится к размещению на федеральном сайте СЖ.

А.И.Симонов считает важным и установление мемориальной доски в честь наших бойцов, благодаря которым нацисту не удалось ускользнуть от суда. Если бы военный преступник оказался в руках союзников, эта вероятность была бы велика.

Председатель городского совета ветеранов Юрий Александрович Тимофеев вручил А.С.Симонову подарок и тоже высказал добрые слова благодарности за служению правде о войне, которая так сегодня важна. Время уходит все дальше от страшных военных событий, многое забывается, долг ветеранов — память возвращать. В год накануе нового юбилея Победы журналисты обещади принять участие в подготовке материалов о героях Великой Отечественной войны, поднять написанные в прежние годы статьи о земляках, ушедших из жизни. Затем коллеги пожелали поделиться воспоминаниями о том, как им довелось поработать вместе с А.И.Симоновым. Валерий Александрович Кузьмин, пресс-секретарь областной ветеранской организации, профессиональный журналист, редактировавший первую свободную газету «Версия», рассказал, как по приезду в Саратов в 80-х годах пришел в областную газету «Коммунист», встретил понимающего и мудрого коллегу, начался новый эпат в его жизни. Евгений Федорович Саблин в советское время был редактором Ивантеевской районной газеты, часто размещал свои материалы и в областной, тогда-то и пришлось познакомиться поближе с замредактора Симоновым, который проводил семираны для районщиков, принял к публикации статьи Саблина о соревновании двух комбайнеров — ивантеевского с передовиком Куйбышевской области. Был случай, когда А.И.Симонов вместе с завотделом областной газеты Генрихом Львовичем Елины приехали в Ивантеевку поддержать коллегу, отстоять его статью. Саблин написал о фронтовике, безногом принципиальном егере, запрещавшем охотиться на ценных животных начальству. Статья тогда появилась на страницах главной газеты области, журналистам совместно удалось отстоять свои позиции.

Добрыми эпизодами встреч с коллегой поделились также Вячеслав Алексеевич Дьяконов, Тамара Николаевна Тишкова, Лейла Аббасовна Бочкова, Лидия Николаевна Златогорская.

На встрече были представлены влившиеся в состав первички Ольга Ивановна Бенкович, приехавшая в Саратов с Кольского полуострова, журналист с 40-летним стажем, а также саратовский радиожурналист Галина Шевченко. Подвели итоги работы первичной организации за полугодие. Собравшиеся вместе спели любимую песню о военном репортере под аккомпанемент на фортепьяно Виктории Владимировны Ковалевой. Александр Иванович Симонов читал стихи о счастливом человеке, долгую жизнь посвятившем служению любимой профессии. За чашкой чая друзьям было уютно.

Тамара Катилевская



Фото Юрия Неугодова











К этой дате была приурочена встреча ветеранов журналистики, которая состоялась 6 сентября в актовом зале городского совета ветеранов. Членов первичной ветеранской организации от души поздравила председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов РФ Лидия Николаевна Златогорская, каждому пожелала здоровья, благополучия и творческих успехов. Так сложилось, что к празднику подоспела из Москвы награда для юбиляра года — Александра Ивановича Симонова, которому исполнилось 90 лет. Отличник печати, лауреат журналистской премии им. М.С.Ольминского, награжденный медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня роджения В.И.Ленина», прошедший в саратовских СМИ путь от корреспондента до замредактора областной газеты «Коммунист», удостоен редкой профессиональной медали «К 100-летию Союза журналистов» за номером 212, он получил ее четвертый в области!Медаль прикрепила в лацкану пиджака Л.Н.Златогорская. А к поздравлениям присоединился председатель областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Евгений Иванович Усков, давний друг журналистской первички, активисты которой по его предложению и просьбе вошли в редколлегию газеты общественной организации «Вестник ветеранов города Саратова». Он вручил юбиляру благодарственное письмо областной ветеранской организации за сотрудничество, за вклад в освещение темы памяти о героях Великой Отечественной войны.Александр Иванович — автор книги «Сидоров против Гиммлера», в течение ряда лет добивается награды двум землякам, пленившим фашистского идеолога Гиммлера. Из военных ведомств пришел отказ в их награждении за давностью лет. Статья А.С. Симонова о важности признания заслуг земляков размещена на сайте регионального отделения Союза журналистов РФ. Благодаря усилиями журналиста и поддержке общественных организаций факт пленения историками признан. Как раз сейчас материал об установлении исторической справедливости в отношении советских фронтовиков готовится к размещению на федеральном сайте СЖ.А.И.Симонов считает важным и установление мемориальной доски в честь наших бойцов, благодаря которым нацисту не удалось ускользнуть от суда. Если бы военный преступник оказался в руках союзников, эта вероятность была бы велика.Председатель городского совета ветеранов Юрий Александрович Тимофеев вручил А.С.Симонову подарок и тоже высказал добрые слова благодарности за служению правде о войне, которая так сегодня важна. Время уходит все дальше от страшных военных событий, многое забывается, долг ветеранов — память возвращать. В год накануе нового юбилея Победы журналисты обещади принять участие в подготовке материалов о героях Великой Отечественной войны, поднять написанные в прежние годы статьи о земляках, ушедших из жизни. Затем коллеги пожелали поделиться воспоминаниями о том, как им довелось поработать вместе с А.И.Симоновым. Валерий Александрович Кузьмин, пресс-секретарь областной ветеранской организации, профессиональный журналист, редактировавший первую свободную газету «Версия», рассказал, как по приезду в Саратов в 80-х годах пришел в областную газету «Коммунист», встретил понимающего и мудрого коллегу, начался новый эпат в его жизни. Евгений Федорович Саблин в советское время был редактором Ивантеевской районной газеты, часто размещал свои материалы и в областной, тогда-то и пришлось познакомиться поближе с замредактора Симоновым, который проводил семираны для районщиков, принял к публикации статьи Саблина о соревновании двух комбайнеров — ивантеевского с передовиком Куйбышевской области. Был случай, когда А.И.Симонов вместе с завотделом областной газеты Генрихом Львовичем Елины приехали в Ивантеевку поддержать коллегу, отстоять его статью. Саблин написал о фронтовике, безногом принципиальном егере, запрещавшем охотиться на ценных животных начальству. Статья тогда появилась на страницах главной газеты области, журналистам совместно удалось отстоять свои позиции.Добрыми эпизодами встреч с коллегой поделились также Вячеслав Алексеевич Дьяконов, Тамара Николаевна Тишкова, Лейла Аббасовна Бочкова, Лидия Николаевна Златогорская.На встрече были представлены влившиеся в состав первички Ольга Ивановна Бенкович, приехавшая в Саратов с Кольского полуострова, журналист с 40-летним стажем, а также саратовский радиожурналист Галина Шевченко. Подвели итоги работы первичной организации за полугодие. Собравшиеся вместе спели любимую песню о военном репортере под аккомпанемент на фортепьяно Виктории Владимировны Ковалевой. Александр Иванович Симонов читал стихи о счастливом человеке, долгую жизнь посвятившем служению любимой профессии. За чашкой чая друзьям было уютно.