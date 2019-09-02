Я живу в России Актуально » Главные новости — 2-сентября-2019 — прочитано 43 раз Я живу в России



Приглашаем молодых коллег принять участие во Всероссийском мультимедийном проекте «Я живу в России». Его цель – объединить истории обычных людей из всех регионов России, показать нашу страну глазами тех, кто всегда находится рядом, но незаслуженно остается без внимания. Мы собираем не только аутентичные истории, знакомящие читателей с бытом и традициями российских семей, культурными особенностями разных регионов России, но и работы, рассказывающие о простых людях труда: учителях, врачах, строителях, экскурсоводах, социальных работниках.

Чтобы стать частью проекта, необходимо отправить журналистский материал в одном из доступных форматов: это может быть текст (не более 1000 знаков) с фотографиями в высоком разрешении, видео- (до 3 мин.) или фоторепортаж (до 12 снимков) на почту: lifeinrussia.project@gmail.com в соответствии с техническими требованиями. Для отобранных работ разрабатывается мультимедийная верстка, которая помогает сделать их более привлекательными и заметными в социальных медиа, также опубликованные на портале истории переводятся на английский язык для иностранных читателей. Более подробную информацию об условиях участия, а также готовые репортажи из разных уголков нашей страны Вы найдете на официальном сайте проекта: iliveinrussia.ru.

Авторы лучших работ, как профессиональные, так и гражданские журналисты, будут приглашены за счет Оргкомитета на XIV международный Медиа-Форум молодых журналистов «Диалог культур», который пройдет в Государственном Эрмитаже c 26 по 28 ноября 2019 года, где смогут представить зарубежным коллегам современную Россию и поделиться уникальными историями жизни наших соотечественников. Материалы для участия в конкурсе принимаются до 1 ноября.

Мы привлекаем к участию в проекте журналистов, чтобы вернуть в российское медиапространство истории судеб обычных людей, о которых, к сожалению, мало знаем и мы сами, но которые непременно должны стать частью общей картины жизни нашей страны.



С уважением,

А.Е.ДЖАЗОЯН

Координатор проекта,

Секретарь Союза журналистов России

Приглашаем молодых коллег принять участие во Всероссийском мультимедийном проекте «Я живу в России». Его цель – объединить истории обычных людей из всех регионов России, показать нашу страну глазами тех, кто всегда находится рядом, но незаслуженно остается без внимания. Мы собираем не только аутентичные истории, знакомящие читателей с бытом и традициями российских семей, культурными особенностями разных регионов России, но и работы, рассказывающие о простых людях труда: учителях, врачах, строителях, экскурсоводах, социальных работниках.Чтобы стать частью проекта, необходимо отправить журналистский материал в одном из доступных форматов: это может быть текст (не более 1000 знаков) с фотографиями в высоком разрешении, видео- (до 3 мин.) или фоторепортаж (до 12 снимков) на почту: lifeinrussia.project@gmail.com в соответствии с техническими требованиями. Для отобранных работ разрабатывается мультимедийная верстка, которая помогает сделать их более привлекательными и заметными в социальных медиа, также опубликованные на портале истории переводятся на английский язык для иностранных читателей. Более подробную информацию об условиях участия, а также готовые репортажи из разных уголков нашей страны Вы найдете на официальном сайте проекта: iliveinrussia.ru.Авторы лучших работ, как профессиональные, так и гражданские журналисты, будут приглашены за счет Оргкомитета на XIV международный Медиа-Форум молодых журналистов «Диалог культур», который пройдет в Государственном Эрмитаже c 26 по 28 ноября 2019 года, где смогут представить зарубежным коллегам современную Россию и поделиться уникальными историями жизни наших соотечественников. Материалы для участия в конкурсе принимаются до 1 ноября.Мы привлекаем к участию в проекте журналистов, чтобы вернуть в российское медиапространство истории судеб обычных людей, о которых, к сожалению, мало знаем и мы сами, но которые непременно должны стать частью общей картины жизни нашей страны.