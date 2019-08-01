Известные саратовские журналисты стали лауреатами премии Губернатора Актуально » Главные новости — 30-августа-2019 — прочитано 23 раз 28 августа вышло распоряжение Губернатора области о присуждении премий и стипендий Губернатора области в сфере журналистики на второе полугодие 2019 года.



Лауреатами премии стали ветераны журналистики – обозреватель «Саратовской областной газеты «Регион 64» Александр Тишков и исполнительный продюсер службы информационных программ телерадиовещания ГТРК «Саратов» Наталия Елшина.



Александр Тишков известен в области как журналист-аграрник, который в журналистике без малого 45 лет. С первых редакционных заданий в Павлодарской областной газете «Звезда Прииртышья» в 1975 году до больших творческих успехов в саратовских изданиях Александр Владимирович посвятил себя сельскохозяйственной тематике, стал глубоким экспертом в вопросах истории и сегодняшнего дня областного агропромышленного комплекса.



Наталия Елшина пришла на саратовское телевидение в 1972 году, начинала корреспондентом. Сразу проявила себя талантливым журналистом с уникальным авторским почерком, которому подвластны многие жанры - репортажи, очерки, фильмы. Творческие успехи Наталии Павловны неоднократно отмечались престижными наградами – от областных до всероссийских. Сегодня уже в ранге исполнительного продюсера мастер является членом отборочных комиссий различных фестивалей телевизионных и документальных фильмов: «Киновертикаль», «Гагарин.doc» и всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права».



Стипендия Губернатора области присуждена молодым журналистам - студентам вузов, имеющим заметные успехи уже в начале профессионального пути – Малике Болтабаевой и Руслану Гаджиеву.



Во время обучения в Саратовском государственном университете Малика Болтабаева работала в студенческом телепроекте «Мне нравится» в качестве оператора, монтажера, выпускающего редактора, ведущей, корреспондента и выпустила более 10 сюжетов телепроекта в эфир телеканала «Россия24.Саратов». Принимала участие в конкурсе студенческих короткометражных фильмов «Первый!» в рамках Всероссийского открытого кино-арт-фестиваля «Гагарин.doc», в котором ролик телепроекта «Мне нравится» занял первое место. С 2016 года в качестве фотографа работает в журнале «СГУщенка».



Руслан Гаджиев является корреспондентом, администратором группы и дизайнером студенческого медиацентра СГАУ «Agro Madia Grou». Видеоролики с участием Руслана Гаджиева принесли ему множество наград в номинации «Видеоблог» на региональной Студенческой весне, в номинации «Видеорепортаж» на всероссийской Студенческой весне. Сегодня Руслан работает над собственным проектом «Студия дизайна «Ветер», является координатором крупного сообщества в социальной сети «Вконтакте» под названием «Почти искусство», которое специализируется на продвижении молодых авторов, художников, поэтов.



Решение о лауреатах конкурса принимало жюри, в состав которого входят руководители СМИ, общественных организаций, известные саратовские журналисты и ученые. Это решение поддержано Губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, сообщает министерство информации и печати области.