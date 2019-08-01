Объявлен XI журналистский конкурс «СМИротворец» Актуально » Главные новости — 26-августа-2019 — прочитано 42 раз Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится в 11-й раз по инициативе Гильдии межэтнической журналистики при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Совета по межнациональным отношениям при Президенте России.



Конкурс рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных и этнических СМИ, чьи материалы были опубликованы или вышли в эфир с 1 августа 2018 по 1 августа 2019 гг. СМИ в целом (журналы, газеты, сайты, радио- и телекомпании) не рассматриваются. На конкурс принимаются только авторские материалы.



Жюри будет отдельно оценивать федеральные/региональные издания, отдельно - локальные, в т.ч. этнические СМИ в шести номинациях: «Телевидение», «Радио», «Печать», «Интернет», «Родные языки», «Детские и молодежные СМИ». Работы студентов профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной номинации «Поколение мультимедиа».



Всероссийский конкурс предваряют этапы в федеральных округах. В Приволжском федеральном округе прием работ осуществляется до 10 сентября 2019 года.



Положение о конкурсе и форма заявка размещены на сайте http://concours.nazaccent.ru/2019/about/.



Работы принимаются по электронной почте на адрес: konkurs@nazaccent.ru , также допускается предоставление материалов по почтовому адресу: 125009, Москва, ул. Тверская д. 7, а\я 92 «Гильдия межэтнической журналистики», «СМИротворец-2019».



Награждение лучших журналистов ПФО состоится в Ижевске в середине октября, чествование победителей федерального этапа конкурса «СМИротворец-2019» пройдет в конце ноября в Москве.