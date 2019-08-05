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Это вполне объяснимо: из 7,5 лет своего существования, три, самых жарких, года оно провело за пределами «родного» города, неоднократно меняя название. Открытое в декабре 1939-го, незадолго до Великой Отечественной войны, 1 апреля 1941-го, училище стало интендантским, а уже в августе того же года отправилось в эвакуацию. Местом его дислокации стала Саратовская область.

Сначала, до апреля 1942-го училище размещалось на станции Питерка и в с. Моршанка Питерского района. Здесь, 25 января 1942-го оно переквалифицировалось в пулемётно-миномётное (войска в военное время нуждались не в интендантах, а в бойцах), и в этом статусе переместилось в Балаково, где находилось с апреля 1942-го по август 1944-го и занимало лучшие здания города. Здесь оно снова было переименовано, 1 июля 1943-го, – в стрелково-миномётное.

До недавнего времени считалось, что в августе 1942-го в Балакове состоялся первый, и единственный, выпуск младших лейтенантов. На самом деле их было пять: последний – в мае 1943-го. Это выяснилось благодаря документам, которые хранятся в Центральном архиве министерства обороны (ЦАМО).

Бо́льшая часть выпускников – тысяча с лишним – была направлена в распоряжение Военного совета Сталинградского фронта, около 350 – на Центральный фронт. О них мало что было известно. Трое, Василий Иванович Крюков, Алексей Яковлевич Ломакин и Николай Никифорович Мороз, стали Героями Советского Союза. Некоторые проживали после войны в Балакове. Благодаря Герою Советского Союза Валентину Кирилловичу Ерошкину связь с частью бывших курсантов из других регионов когда-то поддерживалась. В Балакове даже состоялось несколько встреч с ними. Однако основательно училищем никто не занимался. Теперь за это взялся журналист и краевед Юрий Каргин.

Он выяснил, кто руководил училищем в разные годы.

Первым начальником был полковник Анатолий Георгиевич Красноухов, кадровый офицер, участник первой мировой и гражданской войн. В Красной армии боевой путь начал добровольцем в составе Петроградского пока в 1918 году. В 1920-м был награждён орденом Красного Знамени. Накануне войны занимался вопросами материально-технического обеспечения армии. Когда училище стало пулеметно-миномётным, его, с 28 февраля 1942-го, возглавил «практик», полковник Тихон Петрович Васильев, а спустя несколько месяцев, во время выпускных экзаменов, с сентября, его сменил полковник Владимир Иванович Козин.

Именно под его командованием в августе 1944-го училище вернулось на родину. В Симферополе, спустя несколько дней после Победы, 15 мая 1945-го, ему вернули название, полученное при «рождении»: пехотное. Через два года, в апреле 1947-го, училище расформировали. Эта процедура проходила уже при новом начальнике – гвардии генерал-майоре Георгии Павловиче Жиленкове.

Юрий Каргин уже изучил часть документов. Вот какую информацию удалось узнать об одном из курсантов первого, балаковского, выпуска от 16 августа 1942 г., Николае Авдееве.

Николай Павлович Авдеев родился в с. Русская Норка Шемышейского района Пензенской области в 1922 году. Окончил 7 классов. Рабочий. Член ВЛКСМ. После экзаменов получил звание младшего лейтенанта и был направлен на Сталинградский фронт. Сначала командовал взводом, а, с получением звания лейтенанта, ротой 290-го стрелкового полка 95-й гвардейской Краснознаменной Полтавской стрелковой дивизии. Воевал на Донском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Дважды был ранен.

Свою первую награду, орден Красной Звезды, получил в октябре 1943-го за то, что в боях за город Кременчуг, «смело продвигая свой взвод вперёд и сам будучи во главе взвода», он и его солдаты уничтожили на подступах к городу и на его улицах около 20 гитлеровских солдат и офицеров, ручной и станковый пулемёты противника.

Через несколько месяцев, в январе 44-го, смелость лейтенанта была отмечена ещё одной наградой – орденом Отечественной войны I степени.

«5 января 1944 г., при прорыве оборонительной линии противника, по сигналу к атаке, тов. Авдеев первый во главе своей роты достиг вражеской обороны, столкнувшись с 6-ю немцами, вступил в неравную рукопашную борьбу с ними, огнём из пистолета уничтожил двух гитлеровцев, вырвал из рук немца винтовку, прикладом уничтожил ещё одного немца, – записал в наградном листе комполка. – Немецкий офицер выстрелом из пистолета ранил тов. Авдеева в руку. Превозмогая боль, тов. Авдеев схватил в одну руку немецкого офицера, а в другую солдата и с силой ударил их друг о друга, а потом обоих пристрелил из пистолета. Когда на помощь к оставшемуся гитлеровцу прибежали ещё 5 немцев, тов Авдеев огнём из винтовки убил трёх и захватил в плен двух вражеских солдат…

Тов. Авдеев собрал личный состав своей роты и, несмотря на ранение, продолжал командовать. Броском вперёд умело обойдя 3 вражеских блиндажа, лично захватил в плен ещё двух немецких солдат. От потери крови тов. Авдеев лёг на землю. В это время к нему подбежал немецкий солдат, намереваясь выстрелить, но тов. Авдеев рывком схватил его за ноги, сбросил на землю, обезоружил и захватил в плен…»

Кроме того, благодаря новым изысканиям, выяснилось, что выпускников-Героев больше. К трём, известным ранее, теперь можно прибавить ещё одного человека: это – казах Айткеш Абаевич Ибраев. Как сказано в его официальной биографии, в Симферопольском пулемётно-миномётном училище, которое дислоцировалось в Балакове, он оказался в сентябре 1942 г. Сколько он здесь проучился и чему, документы не уточняют, но в армию он был направлен почему-то не младшим офицером, а старшим сержантом.

Воевал в артиллерии. Настолько отважно, что вскоре ему, повысив в звании до старшины, доверили командование взводом 45-миллиметровых пушек. Со своим взводом он особо отличился во время операции «Багратион», при ликвидации окружённой под Минском группировки противника.

6 июля 1944 г. немцы попытались вырваться из окружения на рубеже Шеметово — Пекалин. Ибраев приказал выкатить орудия на открытую позицию, и, под его командованием, артиллеристы прямой наводкой уничтожили 192 немецких солдата и офицера, 19 автомашин, 55 подвод с боеприпасами, 6 противотанковых пушек и 12 пулемётов. Когда немцы вплотную подошли к позициям, Ибраев поднял свой взвод в атаку и в штыковом бою отбросил их на исходные позиции, в рукопашной схватке лично уничтожив 8 солдат вермахта. За смелость и отвагу в этом бою ему и присвоили звание Героя Советского Союза.

Будущие Герои были выпущены из этого училища и в самом начале его существования, когда оно ещё называлось пехотным и находилось в Симферополе. Самым известным из них стал капитан Иван Михайлович Сидоренко, который считается организатором снайперского движения. С ноября 1941 г. по 1944-й он уничтожил из снайперской винтовки около 500 фашистов и подготовил более 250 снайперов.

Юрий Каргин уже обработал списки первых, балаковских, выпускников. Результатом стала сводная таблица (прилагается) и дополнительные сведения о каждом из них, собранные из открытых источников: наградные документы, скорбные данные о погибших и пропавших без вести. К 75-летию Победы планируется подготовить такие же материалы о курсантах единственного симферопольского выпуска и остальных балаковских.

Для осуществления этого проекта необходимы средства: около 200 тысяч рублей. Пожертвования можно перечислять на карту Сбербанка 5469 5600 1798 8458. Связь с Юрием Каргиным через телефон 917-987-63-13 или адрес электронной почты kargin63@mail.ru

Simferopolskoy-pervyy-vypusk.pdf [1,08 Mb] (cкачиваний: 1)

Саратовское региональное отделение Союза журналистов России

В этом году исполняется 80 лет Симферопольскому военному пехотному училищу, о котором в Симферополе мало кто знает.Это вполне объяснимо: из 7,5 лет своего существования, три, самых жарких, года оно провело за пределами «родного» города, неоднократно меняя название. Открытое в декабре 1939-го, незадолго до Великой Отечественной войны, 1 апреля 1941-го, училище стало интендантским, а уже в августе того же года отправилось в эвакуацию. Местом его дислокации стала Саратовская область.Сначала, до апреля 1942-го училище размещалось на станции Питерка и в с. Моршанка Питерского района. Здесь, 25 января 1942-го оно переквалифицировалось в пулемётно-миномётное (войска в военное время нуждались не в интендантах, а в бойцах), и в этом статусе переместилось в Балаково, где находилось с апреля 1942-го по август 1944-го и занимало лучшие здания города. Здесь оно снова было переименовано, 1 июля 1943-го, – в стрелково-миномётное.До недавнего времени считалось, что в августе 1942-го в Балакове состоялся первый, и единственный, выпуск младших лейтенантов. На самом деле их было пять: последний – в мае 1943-го. Это выяснилось благодаря документам, которые хранятся в Центральном архиве министерства обороны (ЦАМО).Бо́льшая часть выпускников – тысяча с лишним – была направлена в распоряжение Военного совета Сталинградского фронта, около 350 – на Центральный фронт. О них мало что было известно. Трое, Василий Иванович Крюков, Алексей Яковлевич Ломакин и Николай Никифорович Мороз, стали Героями Советского Союза. Некоторые проживали после войны в Балакове. Благодаря Герою Советского Союза Валентину Кирилловичу Ерошкину связь с частью бывших курсантов из других регионов когда-то поддерживалась. В Балакове даже состоялось несколько встреч с ними. Однако основательно училищем никто не занимался. Теперь за это взялся журналист и краевед Юрий Каргин.Он выяснил, кто руководил училищем в разные годы.Первым начальником был полковник Анатолий Георгиевич Красноухов, кадровый офицер, участник первой мировой и гражданской войн. В Красной армии боевой путь начал добровольцем в составе Петроградского пока в 1918 году. В 1920-м был награждён орденом Красного Знамени. Накануне войны занимался вопросами материально-технического обеспечения армии. Когда училище стало пулеметно-миномётным, его, с 28 февраля 1942-го, возглавил «практик», полковник Тихон Петрович Васильев, а спустя несколько месяцев, во время выпускных экзаменов, с сентября, его сменил полковник Владимир Иванович Козин.Именно под его командованием в августе 1944-го училище вернулось на родину. В Симферополе, спустя несколько дней после Победы, 15 мая 1945-го, ему вернули название, полученное при «рождении»: пехотное. Через два года, в апреле 1947-го, училище расформировали. Эта процедура проходила уже при новом начальнике – гвардии генерал-майоре Георгии Павловиче Жиленкове.Юрий Каргин уже изучил часть документов. Вот какую информацию удалось узнать об одном из курсантов первого, балаковского, выпуска от 16 августа 1942 г., Николае Авдееве.Николай Павлович Авдеев родился в с. Русская Норка Шемышейского района Пензенской области в 1922 году. Окончил 7 классов. Рабочий. Член ВЛКСМ. После экзаменов получил звание младшего лейтенанта и был направлен на Сталинградский фронт. Сначала командовал взводом, а, с получением звания лейтенанта, ротой 290-го стрелкового полка 95-й гвардейской Краснознаменной Полтавской стрелковой дивизии. Воевал на Донском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Дважды был ранен.Свою первую награду, орден Красной Звезды, получил в октябре 1943-го за то, что в боях за город Кременчуг, «смело продвигая свой взвод вперёд и сам будучи во главе взвода», он и его солдаты уничтожили на подступах к городу и на его улицах около 20 гитлеровских солдат и офицеров, ручной и станковый пулемёты противника.Через несколько месяцев, в январе 44-го, смелость лейтенанта была отмечена ещё одной наградой – орденом Отечественной войны I степени.«5 января 1944 г., при прорыве оборонительной линии противника, по сигналу к атаке, тов. Авдеев первый во главе своей роты достиг вражеской обороны, столкнувшись с 6-ю немцами, вступил в неравную рукопашную борьбу с ними, огнём из пистолета уничтожил двух гитлеровцев, вырвал из рук немца винтовку, прикладом уничтожил ещё одного немца, – записал в наградном листе комполка. – Немецкий офицер выстрелом из пистолета ранил тов. Авдеева в руку. Превозмогая боль, тов. Авдеев схватил в одну руку немецкого офицера, а в другую солдата и с силой ударил их друг о друга, а потом обоих пристрелил из пистолета. Когда на помощь к оставшемуся гитлеровцу прибежали ещё 5 немцев, тов Авдеев огнём из винтовки убил трёх и захватил в плен двух вражеских солдат…Тов. Авдеев собрал личный состав своей роты и, несмотря на ранение, продолжал командовать. Броском вперёд умело обойдя 3 вражеских блиндажа, лично захватил в плен ещё двух немецких солдат. От потери крови тов. Авдеев лёг на землю. В это время к нему подбежал немецкий солдат, намереваясь выстрелить, но тов. Авдеев рывком схватил его за ноги, сбросил на землю, обезоружил и захватил в плен…»Кроме того, благодаря новым изысканиям, выяснилось, что выпускников-Героев больше. К трём, известным ранее, теперь можно прибавить ещё одного человека: это – казах Айткеш Абаевич Ибраев. Как сказано в его официальной биографии, в Симферопольском пулемётно-миномётном училище, которое дислоцировалось в Балакове, он оказался в сентябре 1942 г. Сколько он здесь проучился и чему, документы не уточняют, но в армию он был направлен почему-то не младшим офицером, а старшим сержантом.Воевал в артиллерии. Настолько отважно, что вскоре ему, повысив в звании до старшины, доверили командование взводом 45-миллиметровых пушек. Со своим взводом он особо отличился во время операции «Багратион», при ликвидации окружённой под Минском группировки противника.6 июля 1944 г. немцы попытались вырваться из окружения на рубеже Шеметово — Пекалин. Ибраев приказал выкатить орудия на открытую позицию, и, под его командованием, артиллеристы прямой наводкой уничтожили 192 немецких солдата и офицера, 19 автомашин, 55 подвод с боеприпасами, 6 противотанковых пушек и 12 пулемётов. Когда немцы вплотную подошли к позициям, Ибраев поднял свой взвод в атаку и в штыковом бою отбросил их на исходные позиции, в рукопашной схватке лично уничтожив 8 солдат вермахта. За смелость и отвагу в этом бою ему и присвоили звание Героя Советского Союза.Будущие Герои были выпущены из этого училища и в самом начале его существования, когда оно ещё называлось пехотным и находилось в Симферополе. Самым известным из них стал капитан Иван Михайлович Сидоренко, который считается организатором снайперского движения. С ноября 1941 г. по 1944-й он уничтожил из снайперской винтовки около 500 фашистов и подготовил более 250 снайперов.Юрий Каргин уже обработал списки первых, балаковских, выпускников. Результатом стала сводная таблица (прилагается) и дополнительные сведения о каждом из них, собранные из открытых источников: наградные документы, скорбные данные о погибших и пропавших без вести. К 75-летию Победы планируется подготовить такие же материалы о курсантах единственного симферопольского выпуска и остальных балаковских.Для осуществления этого проекта необходимы средства: около 200 тысяч рублей. Пожертвования можно перечислять на карту Сбербанка 5469 5600 1798 8458. Связь с Юрием Каргиным через телефон 917-987-63-13 или адрес электронной почты kargin63@mail.ru