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Союз журналистов России
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Конкурсы:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 257 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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Подведены итоги конкурса грантов на социально значимую информацию
Актуально » Главные новости — 12-августа-2019 — прочитано 134 раз
Оператором конкурса является Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
Заседание экспертного совета по предоставлению грантов на размещение социально значимой информации в СМИ Саратовской области состоялось в Министерстве информации и печати. В нем участвовали Светлана Бакал, Лидия Златогорская, Александр Зуев, Андрей Крупин, Дмитрий Петров, Владимир Рязанов. Четверо членов экспертного совета рассматривали заявки дистанционно, согласно п. 4.15 Положения о конкурсе. Елена Бадикова, Татьяна Загородняя, Юлия Литневская, Елена Фатеева участвовали в голосовании заочно, предоставив заверенные подписями протоколы с оценками. Алла Лосина на время подведения итогов конкурса была в отпуске.
На итоговом заседании эксперты высказали свои предложения и оценки предоставленных на конкурс проектов. Отмечалось, что некоторые проекты выполнены наспех, не продумано экономическое основание запрашиваемых бюджетов, есть заявки, которым не хватает проектной культуры, более творческого подхода к их проработке. Было рекомендовано региональному отделению продолжить общественную дискуссию по совершенствованию Положения и по обучению составлению социально востребованных проектов с обязательной творческой составляющей.
По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Экспертный совет сформировал перечень победителей конкурса. Всего поступило на конкурс 147 проектов от 35 СМИ. Они набрали в результате подсчета оценок от 208 до 772 баллов. Было принято решение профинансировать (выделить грант) на реализацию проектов, набравших от 600 и более баллов. Их оказалось 61 проект.
В полном (запрашиваемом) объеме будут профинансированы проекты, набравшие 670 и выше баллов. Это 43 проекта. Проекты с баллами от 600 до 670 получат частичное финансирование. Таких проектов 18. За это предложение проголосовали все члены совета.
Протоколом заседания Экспертного совета утверждены итоги по каждому проекту с суммами баллов. Ниже публикуем сводную таблицу.
Кроме того, в файле есть таблица с размерами финансирования проектов победителей с суммами финансирования.