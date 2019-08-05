Подведены итоги конкурса грантов на социально значимую информацию Актуально » Главные новости — 12-августа-2019 — прочитано 134 раз

Заседание экспертного совета по предоставлению грантов на размещение социально значимой информации в СМИ Саратовской области состоялось в Министерстве информации и печати. В нем участвовали Светлана Бакал, Лидия Златогорская, Александр Зуев, Андрей Крупин, Дмитрий Петров, Владимир Рязанов. Четверо членов экспертного совета рассматривали заявки дистанционно, согласно п. 4.15 Положения о конкурсе. Елена Бадикова, Татьяна Загородняя, Юлия Литневская, Елена Фатеева участвовали в голосовании заочно, предоставив заверенные подписями протоколы с оценками. Алла Лосина на время подведения итогов конкурса была в отпуске.

На итоговом заседании эксперты высказали свои предложения и оценки предоставленных на конкурс проектов. Отмечалось, что некоторые проекты выполнены наспех, не продумано экономическое основание запрашиваемых бюджетов, есть заявки, которым не хватает проектной культуры, более творческого подхода к их проработке. Было рекомендовано региональному отделению продолжить общественную дискуссию по совершенствованию Положения и по обучению составлению социально востребованных проектов с обязательной творческой составляющей.

По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Экспертный совет сформировал перечень победителей конкурса. Всего поступило на конкурс 147 проектов от 35 СМИ. Они набрали в результате подсчета оценок от 208 до 772 баллов. Было принято решение профинансировать (выделить грант) на реализацию проектов, набравших от 600 и более баллов. Их оказалось 61 проект.

В полном (запрашиваемом) объеме будут профинансированы проекты, набравшие 670 и выше баллов. Это 43 проекта. Проекты с баллами от 600 до 670 получат частичное финансирование. Таких проектов 18. За это предложение проголосовали все члены совета.

Протоколом заседания Экспертного совета утверждены итоги по каждому проекту с суммами баллов. Ниже публикуем сводную таблицу.

Кроме того, в файле есть таблица с размерами финансирования проектов победителей с суммами финансирования.

Podvedeny-itogi-konkursa-grantov-tablica.doc [29,49 Kb] (cкачиваний: 74) Оператором конкурса является Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».Заседание экспертного совета по предоставлению грантов на размещение социально значимой информации в СМИ Саратовской области состоялось в Министерстве информации и печати. В нем участвовали Светлана Бакал, Лидия Златогорская, Александр Зуев, Андрей Крупин, Дмитрий Петров, Владимир Рязанов. Четверо членов экспертного совета рассматривали заявки дистанционно, согласно п. 4.15 Положения о конкурсе. Елена Бадикова, Татьяна Загородняя, Юлия Литневская, Елена Фатеева участвовали в голосовании заочно, предоставив заверенные подписями протоколы с оценками. Алла Лосина на время подведения итогов конкурса была в отпуске.На итоговом заседании эксперты высказали свои предложения и оценки предоставленных на конкурс проектов. Отмечалось, что некоторые проекты выполнены наспех, не продумано экономическое основание запрашиваемых бюджетов, есть заявки, которым не хватает проектной культуры, более творческого подхода к их проработке. Было рекомендовано региональному отделению продолжить общественную дискуссию по совершенствованию Положения и по обучению составлению социально востребованных проектов с обязательной творческой составляющей.По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Экспертный совет сформировал перечень победителей конкурса. Всего поступило на конкурс 147 проектов от 35 СМИ. Они набрали в результате подсчета оценок от 208 до 772 баллов. Было принято решение профинансировать (выделить грант) на реализацию проектов, набравших от 600 и более баллов. Их оказалось 61 проект.В полном (запрашиваемом) объеме будут профинансированы проекты, набравшие 670 и выше баллов. Это 43 проекта. Проекты с баллами от 600 до 670 получат частичное финансирование. Таких проектов 18. За это предложение проголосовали все члены совета.Протоколом заседания Экспертного совета утверждены итоги по каждому проекту с суммами баллов. Ниже публикуем сводную таблицу.Кроме того, в файле есть таблица с размерами финансирования проектов победителей с суммами финансирования.