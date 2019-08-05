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Союз журналистов России
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Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 250 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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Детей и их родителей приглашают на киносеансы
Актуально » Главные новости — 8-августа-2019 — прочитано 19 раз
В областном киновидеоцентре продолжаются «Киноканикулы «На Рижской». С 12 по 16 августа зрителей кинозала «На Рижской» снова ждут семейные показы художественных и анимационных фильмов!
Начало в 15.00.
Расписание киносеансов:
12 августа, понедельник - м/ф «Папа-мама гусь» (6+)
13 августа, вторник - х/ф «Домовой» (6+)
14 августа, среда - м/ф «Пушистый шпион» (6+)
15 августа, четверг - х/ф «Со дна вершины» (12+)
16 августа, пятница - м/ф «На край света: в поисках единорога» (6+)
Дополнительная информация о кинолентах - в разделе «Киноафиша».
Стоимость билета - 70 руб./чел. (для групп от 10 чел. стоимость билета – 50 руб./чел.)
Адрес кинозала «На Рижской»: ул. Рижская, д. 1 (остановка общественного транспорта «Котельная»).
Подробную информацию можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.