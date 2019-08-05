Детей и их родителей приглашают на киносеансы Актуально » Главные новости — 8-августа-2019 — прочитано 19 раз В областном киновидеоцентре продолжаются «Киноканикулы «На Рижской». С 12 по 16 августа зрителей кинозала «На Рижской» снова ждут семейные показы художественных и анимационных фильмов!



Начало в 15.00.



Расписание киносеансов:



12 августа, понедельник - м/ф «Папа-мама гусь» (6+)



13 августа, вторник - х/ф «Домовой» (6+)



14 августа, среда - м/ф «Пушистый шпион» (6+)



15 августа, четверг - х/ф «Со дна вершины» (12+)



16 августа, пятница - м/ф «На край света: в поисках единорога» (6+)





Дополнительная информация о кинолентах - в разделе «Киноафиша».



Стоимость билета - 70 руб./чел. (для групп от 10 чел. стоимость билета – 50 руб./чел.)



Адрес кинозала «На Рижской»: ул. Рижская, д. 1 (остановка общественного транспорта «Котельная»).



Подробную информацию можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.

