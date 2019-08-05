Шестой Межрегиональный фестиваль поэзии «Радуга-21 век» прошел в Хвалынске Актуально » Главные новости — 5-августа-2019 — прочитано 41 раз

До ста человек, по зову Галины Юрьевны Перекальской, каждый год, в первые выходные августа, собираются на «Солнечной поляне» - экологическом центре Хвалынского национального парка. Галина Юрьевна – журналист, коллега, поэт, общественный деятель. Ее энергией фестиваль вырос, стал заметным событием региона. Главный спонсор – Хвалынский национальный парк. Издание сборника творчества его участников, размещение, угощение, транспорт… Спасибо директору Виктору Александровичу Савинову!

Нынешний фестиваль показал, что идеи Сбора, Собора – они разрослись в ширь и глубь! Не только поэзия, но и проза, песни и танцы – ярко и душевно, с выдумкой и талантливо!

Традиционная двухчасовая прогулка по Волге в этому году особенно удалась. Погода была солнечной, Волга -- ярко-синей с белыми барашками волн. Вдоль всей набережной Хвалынска прошли – мимо новых зданий, например, красивого нового детского сада, и старой части Хвалынска с его купеческими строениями и знаменитой водонапорной башни.

Но действо продолжалось и на нашем уютном вместительном ОМике. В одном салоне читали стихи, в другом пели. Атмосфера творческая и свободная. А впереди – новые подарки и сюрпризы. Во-первых, по традиции каждый автор получит сборник в начале следующего фестиваля, где будут его произведения. Знаменитый и уникальный художник-карикатурист, победитель многих престижных международных конкурсов, Александр Дьяков усердно наблюдал, делал наброски. Потом они превратятся в дружеские шаржи, для каждого будет подготовлен такой сюрприз. Не случайно, что Саша Дьяков живет в Хвалынске! У меня подготовлен для него сюрприз. Придется ждать целый год, чтобы вручить ему: на фестивале мы разминулись. Но Саша мне дружеский шарж вручил еще в ноябре!

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены… Но с коллегами-журналистами мы, конечно, постоянно пересекаемся. Мы с Галиной Перекальской насчитали больше двадцати журналистов на фестивале, больше десяти из них – члены Союза журналистов: Ольга Шавыкина, Анна Морковина, Евгений Саблин, Юрий Пронин, Владимир Гуреев, Салимжан Гайсин…

Придумали на следующий фестиваль от Союза журналистов привезти призы. Вчера было положено начало «дарения». Есть литературная библиотека «Пегас», которой я вручила дорогую нам книгу: о саратовских журналистах «Летописцы истории страны». В ней более 800 текстов, более 500 фотографий. Энциклопедия, общий труд, которым мы гордимся. Книгу завершает единственный материал, жанр которого – рассказ – допускает вымысел. Он называется «Отец» и посвящен моему отцу, участнику Великой Отечественной войны Шустову Николаю Михайловичу и моему первому редактору Синютину Дмитрию Степановичу. Вымысел заключается в том, что молодой журналист – Сашка – мучительно ищет слова, чтобы написать о своем отце по заданию редактора. Муки творчества, которые испытал автор будущего очерка – они подлинные! Как трудно написать о тех, кого любишь, как трудно подобрать слова, привести примеры. Тебе говорят – он герой. А для тебя – просто родной человек…

Галина Перекальская попросила меня прочитать этот рассказ. Не ожидала своего волнения, не ожидала теплого приема…

Фестиваль закончен – спасибо организаторам и спонсорам! До новых встреч, которые дадут новые информационные поводы!

Лидия Златогорская









































«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»… В начале пути , шесть лет назад не думали, что он станет таким многоликим и престижным.До ста человек, по зову Галины Юрьевны Перекальской, каждый год, в первые выходные августа, собираются на «Солнечной поляне» - экологическом центре Хвалынского национального парка. Галина Юрьевна – журналист, коллега, поэт, общественный деятель. Ее энергией фестиваль вырос, стал заметным событием региона. Главный спонсор – Хвалынский национальный парк. Издание сборника творчества его участников, размещение, угощение, транспорт… Спасибо директору Виктору Александровичу Савинову!Нынешний фестиваль показал, что идеи Сбора, Собора – они разрослись в ширь и глубь! Не только поэзия, но и проза, песни и танцы – ярко и душевно, с выдумкой и талантливо!Традиционная двухчасовая прогулка по Волге в этому году особенно удалась. Погода была солнечной, Волга -- ярко-синей с белыми барашками волн. Вдоль всей набережной Хвалынска прошли – мимо новых зданий, например, красивого нового детского сада, и старой части Хвалынска с его купеческими строениями и знаменитой водонапорной башни.Но действо продолжалось и на нашем уютном вместительном ОМике. В одном салоне читали стихи, в другом пели. Атмосфера творческая и свободная. А впереди – новые подарки и сюрпризы. Во-первых, по традиции каждый автор получит сборник в начале следующего фестиваля, где будут его произведения. Знаменитый и уникальный художник-карикатурист, победитель многих престижных международных конкурсов, Александр Дьяков усердно наблюдал, делал наброски. Потом они превратятся в дружеские шаржи, для каждого будет подготовлен такой сюрприз. Не случайно, что Саша Дьяков живет в Хвалынске! У меня подготовлен для него сюрприз. Придется ждать целый год, чтобы вручить ему: на фестивале мы разминулись. Но Саша мне дружеский шарж вручил еще в ноябре!Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены… Но с коллегами-журналистами мы, конечно, постоянно пересекаемся. Мы с Галиной Перекальской насчитали больше двадцати журналистов на фестивале, больше десяти из них – члены Союза журналистов: Ольга Шавыкина, Анна Морковина, Евгений Саблин, Юрий Пронин, Владимир Гуреев, Салимжан Гайсин…Придумали на следующий фестиваль от Союза журналистов привезти призы. Вчера было положено начало «дарения». Есть литературная библиотека «Пегас», которой я вручила дорогую нам книгу: о саратовских журналистах «Летописцы истории страны». В ней более 800 текстов, более 500 фотографий. Энциклопедия, общий труд, которым мы гордимся. Книгу завершает единственный материал, жанр которого – рассказ – допускает вымысел. Он называется «Отец» и посвящен моему отцу, участнику Великой Отечественной войны Шустову Николаю Михайловичу и моему первому редактору Синютину Дмитрию Степановичу. Вымысел заключается в том, что молодой журналист – Сашка – мучительно ищет слова, чтобы написать о своем отце по заданию редактора. Муки творчества, которые испытал автор будущего очерка – они подлинные! Как трудно написать о тех, кого любишь, как трудно подобрать слова, привести примеры. Тебе говорят – он герой. А для тебя – просто родной человек…Галина Перекальская попросила меня прочитать этот рассказ. Не ожидала своего волнения, не ожидала теплого приема…Фестиваль закончен – спасибо организаторам и спонсорам! До новых встреч, которые дадут новые информационные поводы!